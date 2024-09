Dine Brands accroît sa présence mondiale grâce à de nouvelles offres et au premier site double marque Applebee’s® et IHOP® au Honduras

PASADENA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Dine Brands International, filiale de Dine Brands Global, Inc., la société mère des restaurants Applebee’s® , IHOP® , et Fuzzy’s Taco Shop® , continue d’accroître sa présence mondiale et de développer son concept unique de double marque Applebee’s et IHOP à de nouveaux marchés internationaux. Aux termes d’un accord de développement multi-unités avec le franchisé BLT Global Brands, l’ouverture du premier restaurant double marque est prévue le 16 septembre 2024 à San Pedro Sula, au Honduras.

L’arrivée de Dine Brands au Honduras marque une étape importante de la stratégie d’expansion internationale de l’entreprise. Basé sur le concept innovant de restaurant à double marque, ce nouveau site propose aux clients le choix entre deux zones de restauration distinctes de marque IHOP et Applebee, tout en offrant aux franchisés des gains d’efficacité en termes de conception de prototypes et de modèle opérationnel. Une expérience gastronomique unique permet aux clients de profiter du meilleur de ces deux marques appréciées, des petits-déjeuners mondialement réputés d’IHOP aux délicieux plats diversifiés et décontractés d’Applebee.

« Nous sommes ravis d’introduire IHOP et Applebee’s au Honduras. La culture dynamique du pays et son économie en croissance en font un lieu idéal pour notre concept à deux marques qui offre une combinaison originale de confort et de qualité dans une ambiance culinaire animée et accueillante », a déclaré Thomas Christopher Talarico, PDG de BLT Global Brands.

« Je suis très fier de la progression de notre développement et des résultats de nos efforts de connexion avec de nouveaux clients à travers le monde, avec le soutien de nos franchisés », a ajouté Scott Gladstone, directeur du développement et président international, Dine Brands Global. « En tirant parti de la popularité d’IHOP le matin et de l’attrait d’Applebee en soirée, nous pouvons couvrir toute la journée et proposer chaque jour aux clients des expériences culinaires délicieuses et mémorables avec un service de classe mondiale. À ce jour, nous sommes satisfaits de l’amélioration des performances globales et des rendements de nos restaurants à double marque. »

Cette ouverture porte le nombre total de restaurants internationaux à double marque à 13 sites répartis sur 7 marchés : Mexique, Canada, Émirats arabes unis, Koweït, Arabie saoudite, Pérou et Honduras. En s’appuyant sur ce concept innovant, Dine Brands International a récemment conclu des accords portant sur le développement d’au moins 21 nouveaux restaurants, dont 13 bimarques, sur divers marchés internationaux. Ces projets concernent tant des conversions de restaurants unimarques existants que l’ouverture de nouveaux restaurants dans des canaux traditionnels et originaux, notamment dans les aéroports et les centres de voyage.

Dine Brands recherche des franchisés principaux et des développeurs qualifiés sur certains marchés d’Asie, notamment la Corée du Sud et le Japon ; certains marchés en Europe, dont l’Espagne ; le Brésil et certaines régions au Mexique et au Canada. Pour plus d’informations sur les opportunités de franchise, visiter le site : https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising.

À propos de Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE : DIN) a son siège social à Pasadena, en Californie. Par l’intermédiaire de ses filiales et franchisés, la Société soutient et exploite des restaurants sous les marques Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® et Fuzzy’s Taco Shop®. Au 30 juin 2024, ces trois enseignes représentaient près de 3 600 restaurants répartis sur 18 marchés internationaux. Depuis 2022, Dine Brands, l’une des plus grandes sociétés de restauration à service complet au monde, poursuit son expansion dans le segment de la restauration « fast casual ». Pour plus d’informations sur Dine Brands, visitez le site Web de la Société à l’adresse www.dinebrands.com.

BR-INTL

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.