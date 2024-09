FPT Software et Vilja s'associent pour faire avancer la banque numérique

The signing ceremony took place at the Vietnam-Sweden Economic Forum in Stockholm, Sweden. (Photo: Business Wire)

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--FPT Software, leader mondial de l'informatique, a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Vilja, un fournisseur de services bancaires centraux leader dans les Pays nordiques. En tant que partenaire technologique mondial de Vilja, FPT Software vise à renforcer son portefeuille de services financiers afin de proposer des solutions de banque numérique plus innovantes à ses clients du monde entier.

Grâce à l'expertise technique approfondie et à la portée mondiale de FPT Software, ce partenariat va permettre de proposer la plateforme bancaire API-first cloud-native de Vilja à des entreprises mondiales, en se concentrant tout d'abord sur l'économie numérique à la croissance rapide du continent asiatique. Cette collaboration inclut également la création d'un centre de R&D en Asie, qui sera dédié au développement de différentes innovations pionnières répondant à l'évolution des exigences du secteur de la banque numérique, en particulier dans des domaines comme les dépôts et les crédits.

« Avec plus de vingt ans d'expérience dans la fourniture de solutions numériques à des leaders mondiaux des secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance, FPT Software est convaincu que notre partenariat avec Vilja va contribuer à apporter aux institutions financières un plus haut niveau de sécurité, d'évolutivité et d'expérience utilisateur. En associant notre expertise industrielle et notre présence mondiale aux solutions innovantes de Vilja, nous cherchons à placer la barre encore plus haut et à accompagner les institutions financières sur la voie de la réussite dans le paysage numérique au rythme effréné d'aujourd'hui », a déclaré Dzung Tran, PDG de FPT Software Europe.

« Vilja cherche actuellement à étendre sa présence mondiale à partir de sa position de leader sur le marché scandinave et de la reconnaissance mondiale dont jouissent nos solutions bancaires centrales cloud-natives. Notre partenariat avec FPT Software renforce encore cette position et témoigne de notre innovation et de notre capacité de pointe. C'est un signal clair envoyé au marché. Grâce à l'expérience, à l'expertise et à la réputation de fiabilité de FPT, nous disposons d'une portée mondiale, à commencer par l'Asie du Sud-Est. Dans cette région, nous visons tout particulièrement une expansion dans les pays de l'ASEAN », a affirmé Fredrik Ulvenholm, PDG de Vilja Solutions.

Avec plus de dix ans d'activité sur le marché européen, FPT Software est désormais un partenaire de confiance en transformation digitale. La Société propose des services de bout en bout et des solutions innovantes à plus de 150 leaders européens de diverses industries, notamment E.ON, Schaeffler, Viessmann, Covestro, Volvo et Siemens. L'entreprise informatique a étendu sa présence à neuf pays, avec la récente ouverture de son bureau suédois.

La cérémonie de signature a eu lieu à l'occasion du Forum économique Vietnam-Suède de Stockholm, en Suède, avec la participation de S. E. Tran Van Tuan, ambassadeur du Vietnam en Suède, Mme Camilla Mellander, directrice générale de la politique commerciale au sein du Ministère suédois des Affaires étrangères, M. Truong Gia Binh, président de FPT Corporation, M. Greger Fellin, président de Vilja, ainsi que des dirigeants de 50 entreprises et organisations.

A propos de FPT Software

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège est au Vietnam, avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2023 et plus de 30 000 collaborateurs dans 30 pays.

L'entreprise relève des défis complexes et saisit des opportunités commerciales grâce à ses services de classe mondiale, notamment dans l'analyse des données, l'IA, les plateformes numériques, le cloud, l'hyperautomatisation, l'IdO et le low-code. FPT Software travaille avec plus de 1 100 clients dans le monde, dont près de 100 du Fortune 500 dans l'aviation, l'automobile, la banque, les services financiers et l'assurance, la santé, la logistique, la fabrication et les services publics. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://fptsoftware.com/

A propos de Vilja

La technologie de Vilja a été créée dans l'une des premières banques numériques d'Europe. Aujourd'hui, l'entreprise est le principal fournisseur de plateforme bancaire centrale cloud-native des Pays nordiques, offrant aux banques et aux institutions financières des innovations et des solutions de banque numérique de pointe. Nos solutions de dépôt et de crédit clé en main présentent une conception modulaire qui vous permet de sélectionner une solution de bout en bout ou de choisir certains produits seulement en fonction de vos besoins. La plateforme à haut degré d'automatisation est configurable, pour un délai de commercialisation court et une meilleure efficacité opérationnelle. Notre siège ASEAN est situé à Kuala Lumpur, en Malaisie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter viljasolutions.com.

