Lenovo dévoile ses PC optimisés par l'IA au Lenovo Innovation World 2024

Lenovo™, un chef de file mondial de l'innovation technologique, annonce ses dernières avancées lors du Lenovo Innovation World 2024, dévoilant une série de PC optimisés par l'IA, y compris les ordinateurs portables ThinkPad™, le ThinkBook™, le Yoga™ et l'IdeaPad™, conçus pour transformer à la fois l'expérience utilisateur des entreprises et celle des particuliers.

L'ère des PC optimisés par l'IA

Les PC IA devraient révolutionner l'informatique à mesure que leur pertinence augmente, avec 60% des PC expédiés d'ici 2027 qui devraient être compatibles avec l'IA. Les PC IA de Lenovo sont à l’avant-garde de cette transformation, tirant parti des interactions naturelles, des grands modèles de langage personnalisés et des architectures informatiques avancées. Ces innovations rendent l'informatique plus personnelle en adaptant les expériences aux utilisateurs individuels, plus productive en améliorant l'efficacité du flux de travail et plus protégée en intégrant des fonctionnalités de sécurité éprouvées dans les systèmes optimisés par l'IA.

« Chez Lenovo, nous nous engageons à repousser les limites de l’innovation et à apporter à chacun la technologie fondée sur l’IA. Nos derniers PC IA, y compris la série révolutionnaire Aura Edition, représentent un grand bond en avant dans la fourniture d’expériences informatiques hautement personnalisées, productives et protégées », déclare Luca Rossi, président de Lenovo Intelligent Devices Group. « Grâce à une étroite collaboration avec les chefs de file sectoriels, nous redéfinissons le champ des possibles avec l’IA, en veillant à ce que nos clients puissent exploiter pleinement le potentiel de ces technologies transformatrices pour stimuler la productivité, la créativité et la croissance à l’ère de l’IA. »

Optimiser l'expérience des utilisateurs professionnels à l'ère de l'IA

Sur le segment commercial des utilisateurs professionnels, Lenovo a lancé le édition Aura du ThinkPad X1 Carbon Gen 13, un ordinateur portable professionnel de pointe codéveloppé avec Intel. Cet appareil est doté de la technologie Intel® Core™ Ultra, offrant des capacités d'IA inégalées et une conception centrée sur l'utilisateur. La série Lenovo Aura Edition comprend des fonctionnalités innovantes telles que les Smart Modes, qui adaptent intuitivement les performances et les capacités d’IA aux activités des utilisateurs, et le Smart Share, qui permet un partage fluide des images entre les appareils grâce à l’IA. Smart Care fournit un support en temps réel 24/7, garantissant aux utilisateurs l'assistance dont ils ont besoin. Grâce à ses capacités d'IA avancées, l'édition Aura du ThinkPad X1 Carbon Gen 13 redéfinit la productivité, la sécurité et l'interaction avec l'utilisateur dans une version légère et haut de gamme.

Lenovo a également présenté le ThinkPad T14s Gen 6 AMD et le ThinkBook 16 Gen 7+ dotés de processeurs AMD Ryzen™ AI, mettant en avant la capacité multitâche, l'expression créative et l'écoefficience. En outre, le ThinkBook 16 Gen 7, équipé du processeur Snapdragon® X Plus 8 cœurs, apporte des performances d'IA éprouvées aux PME.

Lenovo a annoncé l'AI PC Fast Start, une solution conçue pour aider les entreprises à passer rapidement à des appareils compatibles avec l'IA, en maximisant le retour sur investissement grâce à des conseils basés sur l'IA et à un déploiement simplifié. Soutenus par le support primé de Lenovo, ces services accélèrent l'adoption de l'IA et assurent une mise en œuvre optimale.

Lenovo a présenté le Lenovo Auto Twist AI PC, une preuve de concept qui redéfinit l’interaction des utilisateurs avec l’automatisation intelligente et l’IA. Cet appareil est doté d'une fonction de rotation automatique inédite, intégrant une flexibilité basée sur l'IA, une interaction intelligente et une sécurité accrue pour créer une expérience informatique transparente et ergonomique.

Offrir tout le potentiel de l'IA aux particuliers

Pour les particuliers, Lenovo a lancé plusieurs ordinateurs portables distincts. Le Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9), développé en collaboration avec Intel, représente le summum du design haut de gamme et de l'innovation technologique. Cet ordinateur portable comprend la gamme de fonctionnalités Lenovo Aura Edition conçues pour optimiser l'expérience utilisateur, y compris les Smart Modes, Smart Share et Smart Care. Alimenté par le processeur Core Ultra d'Intel avec des graphiques intégrés hautes performances et un écran tactile OLED 2.8K en option offrant des visuels époustouflants, ce laptop est conçu pour les tâches les plus exigeantes.

Le Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9), alimenté par le processeur AMD Ryzen AI 9 avec 50 TOPS de performance de l'unité de traitement neuronal (NPU), est conçu pour les créateurs de contenu et les professionnels qui exigent de puissantes capacités multitâches et créatives. Il est équipé des fonctionnalités Lenovo X Power pour améliorer les performances et l'efficience. Le Yoga Pro 7 dispose également d'un écran OLED PureSight Pro de 14,5 pouces avec une précision et une netteté exceptionnelle des couleurs, offrant une expérience visuelle immersive pour le design et le travail multimédia.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9) et le IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9) étoffent encore les offres IA de Lenovo pour le grand public, alliant un design élégant à des performances puissantes. Ces appareils, alimentés par des processeurs Snapdragon X Plus 8 cœurs, offrent une productivité améliorée basée sur l'IA et des facteurs de forme polyvalents, ce qui les rend adaptés à un large éventail de besoins des utilisateurs.

Lenovo élargit encore son portefeuille d'ordinateurs portables IdeaPad avec les modèles IdeaPad Slim 5 15" et 13", tous deux alimentés par des processeurs de la série AMD Ryzen 7000. Ces ordinateurs portables offrent des performances robustes pour les applications multitâches et exigeantes, et disposent d'écrans de haute qualité pour le travail créatif et la consommation de médias. Les deux modèles présentent des designs élégants, ultra-minces et légers, ce qui les rend idéaux pour les professionnels et les étudiants.

Lenovo présente également la Lenovo Creator Zone, une suite logicielle optimisée par l'IA avec le modèle Stable Diffusion 3, qui permet aux créateurs d'utiliser un langage naturel et des images de référence pour générer et éditer du contenu visuel, rationalisant ainsi le processus créatif. La suite est initialement disponible sur le Lenovo Yoga Pro 9i, avec prochainement la prise en charge d'appareils Lenovo Yoga supplémentaires.

Nouvelle initiative stratégique : Global Retail Design Language

La présentation des produits de Lenovo a illustré son nouveau Global Retail Design Language, une initiative stratégique conçue pour transformer l’expérience client dans tous les formats physiques de vente au détail. Ce nouveau langage de conception, présenté au showcase du Lenovo Innovation World, accentue une présence cohérente et immersive de la marque, assurant l'uniformité et la cohérence des opérations de vente au détail mondiales de Lenovo.

Fondé sur cinq principes fondamentaux conçus pour faire écho à l’identité visuelle de Lenovo grâce à une look premium utilisant des matériaux naturels et plus durables qui présentent un minimalisme chaleureux et mettent l’accent sur l’écosystème de produits innovants de Lenovo. En transformant le parcours client avec des environnements attrayants, des points de contact interactifs et un service personnalisé, Lenovo vise à créer une expérience inspirante et mémorable pour chaque client qui interagit avec Lenovo dans des points de vente au détail.

Lenovo devient un partenaire mondial de la Formule 1®

Lenovo s'apprête à devenir un partenaire mondial de Formule 1 à compter de 2025, tandis que Motorola servira de partenaire mondial pour les smartphones. Ce renouvellement pluriannuel permettra à Lenovo de continuer à fournir une technologie de pointe, y compris des solutions de calcul à haute performance, des serveurs et des périphériques, pour soutenir les opérations de la F1 à la fois sur piste et à distance. Lenovo sera également le sponsor principal de deux courses par saison et renforcera son image de marque au sol au côté de Motorola. Ce partenariat souligne l’engagement de Lenovo en faveur de l’innovation et de la durabilité, des initiatives telles que le service de récupération d’actifs de Lenovo contribuant aux objectifs de durabilité de la F1. Ensemble, Lenovo et la F1 exploreront les technologies de nouvelle génération telles que les PC IA, les smartphones Motorola compatibles avec l’IA et les solutions AR/VR, renforçant ainsi la portée mondiale du sport et l’engagement des fans.

Lenovo Innovation World 2024

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards USD. L'entreprise est classée 248e au Fortune Global 500 et elle est quotidiennement au service de millions de clients présents sur 180 marchés. Adoptant une vision audacieuse, à savoir offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyé sur son succès en tant que plus grand fabricant de PC au monde, avec un portefeuille complet d'appareils compatibles, prêts et optimisés par l'IA (PC, stations de travail, smartphones, tablettes), d'infrastructures (serveur, stockage, périphérie, informatique haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services. L'investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de bâtir un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous et partout dans le monde. Lenovo est coté à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.lenovo.com, et suivez toute notre actualité sur notre StoryHub.

