xSuite en Flexso lanceren een partnerschap

MAASTRICHT, Nederland & KONTICH, België--(BUSINESS WIRE)--Flexso (omzet >€80 miljoen), met hoofdzetel in Kontich/België, is de nieuwe partner van xSuite in de Benelux. Hiertoe werd eind juni 2024 een akkoord ondertekend. De SAP Gold Partner en strategische end-to-end SAP-implementatiepartner stelt meer dan 500 SAP-consultants tewerk, actief in meer dan 50 landen met kantoren in België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk.

Flexso en xSuite hebben al diverse gezamenlijke SAP-klantenprojecten geleverd. Nu wordt deze strategische samenwerking aanzienlijk uitgebreid. Op gebied van de verwerking van inkomende facturen en elektronische archivering in SAP, zal Flexso de cloudtechnologieën van xSuite aanbevelen en de oplossingen van de fabrikant verdelen, implementeren en ondersteunen.

Vanaf 1 januari 2026 zijn in België ook nieuwe verplichtingen met betrekking tot elektronische facturen van kracht. De nieuwe cloudoplossing xSuite eDNA (electronic Document Network Adapter) is een nieuw platform voor elektronische facturatie die dient als een betrouwbare gateway naar de wereld van 'e-invoicing' binnen de landsgrenzen. Het accepteert een grote verscheidenheid e-invoiceformaten en zet die om in een gemakkelijk te verwerken gestandaardiseerd formaat. In een latere versie zal het ook mogelijk zijn om elektronische facturen voor dispatch aan te maken.

Raf Alexander, Managing Partner van Flexso, verklaart: “Via dit partnerschap kunnen we onze klanten een kwaliteitsvolle oplossing voor inkomende facturen aanbieden. De functies, de gebruiksvriendelijkheid van het platform en de expertise van xSuite zorgen voor echte toegevoegde waarde voor onze klanten. Het is een toekomstbestendige oplossing, volledig klaar voor klanten in overgang naar S/4HANA en de SAP Cloud.”

Hans Willems, algemeen directeur van xSuite Benelux, gaf volgend commentaar: “Net als wij is Flexso gespecialiseerd in inkoopprocessen, in het bijzonder toegespitst op SAP S/4HANA. Zij ontwikkelen eveneens op het SAP Business Technology Platform en bieden hun klanten ondersteuning en beheerde services. Dankzij deze set vaardigheden is Flexso de ideale partner om ons te helpen onze aanwezigheid op de Benelux-markt en daarbuiten consistent te verstevigen.”

“Reeds meer dan 20 jaar is Flexso een strategische partner voor SAP-klanten in de Benelux en meer dan 50 andere landen, waar klanten worden gesteund in hun evolutie naar innovatie door het creëren van moderne manieren om met SAP te werken,” voegt Andreas Nowottka, algemeen directeur van xSuite Group, hieraan toe. “Deze uitzonderlijke benadering is perfect in lijn met de portfolio oplossingen van xSuite. We kijken ernaar uit om in de toekomst samen te werken en appreciëren de kans om onze expertise te delen om bedrijven te helpen hun financiële processen efficiënter te maken.”

Over Flexso

Sinds 2004 helpt Flexso organisaties om ‘eenvoudig te werken’ door intelligente, krachtige SAP-oplossingen voor een groot aantal bedrijfslijnen te implementeren. Het bedrijf is vooral op innovatie toegespitst, gedreven door resultaten, en gelooft sterk in de kracht van mensen. Door de beste oplossingen en de beste mensen te combineren, worden SAP-oplossingen steeds beter. Dit is de reden waarom zij jaar na jaar een gestage groei konden verwezenlijken. Op vandaag heeft Flexso meer dan 500 toegewijde SAP-consultants in dienst.

Over xSuite

Met kantoren in Europa, Azië en de Verenigde Staten, ervaring in heel wat sectoren en diverse SAP-oplossingen om op te starten, is xSuite een topinnovator voor het optimaliseren van P2P-workflows gebaseerd op SAP, die aan meer dan 1.300 klanten software en implementatieoplossingen aanbiedt. Het bedrijf werd een vertrouwenspartner voor het moderniseren van AP-systemen en het automatiseren van handmatige, op papier gebaseerde processen.

