China Eastern Airlines lancia servizi "China Travel" per migliorare l'esperienza di viaggio

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Recentemente, China Eastern Airlines ha tenuto con successo una Conferenza Stampa all'aeroporto internazionale di Pudong per presentare nuove misure di agevolazione dei servizi ai passeggeri, durante la quale è stata lanciata la serie di servizi migliorati per i viaggi "Eastern E-Travel". Questa iniziativa si concentra su tre principali scenari di viaggio: per i "passeggeri internazionali", "servizi bagagli" e "viaggi nella regione del delta del fiume Yangtze", con l'obiettivo di creare un'esperienza di viaggio aereo più efficiente e conveniente per i passeggeri in entrata, in uscita e in transito.

La serie di servizi "Eastern E-Travel" include diverse innovazioni come "E-boarding pass", "E-transfer", "Eastern 24H-transfer service", "E-heart service”, “Efficient declaration”, “Easy pass”, e “E-arrival card”. Questi servizi non solo consentono di completare tutte le operazioni, dall’acquisto del biglietto alla dichiarazione di ingresso, senza utilizzare documenti cartacei, ma migliorano notevolmente l'efficienza e il comfort dei viaggi dei passeggeri.

I passeggeri in arrivo all’aeroporto di Pudong con voli di China Eastern e Shanghai Airlines possono ottenere facilmente la carta d'imbarco elettronica tramite l'APP di China Eastern Airlines, e beneficiare di vari servizi, tra cui la dichiarazione autonoma delle informazioni doganali online e il completamento della carta di ingresso a borso. In particolare, per i turisti stranieri che soddisfano i requisiti per l’esenzione dal visto in transito per 24-144 ore, China Eastern Airlines offre anche un servizio di dichiarazione online delle informazioni di transito, riducendo efficacemente i tempi necessari per le formalità di ingresso e rendendo il “China travel” più agevole. Inoltre, l’orario di servizio dei banchi di check-in nazionali di China Eastern Airlines all'aeroporto di Pudong è stato esteso alle 24:00, con il servizio di check-in domestico operativo 24 ore su 24.

Per quanto riguarda i servizi bagagli, China Eastern Airlines ha lanciato il servizio "Bagaglio senza preoccupazioni" tramite l'APP, e ha istituito banchi di check-in dedicato a questo servizio in 15 principali aeroporti nazionali. Questi banchi offrono servizi come la ricerca delle informazioni sui bagagli, il deposito di bagagli di alto valore e bagagli speciali, oltre all’acquisto di franchigie bagagli aggiuntiva. Parallelamente, China Eastern Airlines ha introdotto il servizio di trasporto combinato bidirezionale “autobus + aereo” in città della regione del delta dello Yangtze come Suzhou, Kunshan, Hangzhou, Wuxi e Jiaxing, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio dei passeggeri. I passeggeri che soddisfano determinate condizioni possono usufruire del servizio di modifica gratuita dei biglietti per tutti gli aeroporti di partenza/arrivo nella regione quando viaggiano con voli di China Eastern Airlines e Shanghai Airlines in questa zona. Questo servizio è stato lanciato anche in altre regioni, tra cui il Sichuan, Chongqing e il Guangdong.