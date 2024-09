Aqara geeft een preview van nieuwe smart home-technologie tijdens IFA 2024

Aqara Previews New Smart Home Tech at IFA 2024 (Photo: Business Wire)

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Aqara, wereldleider en pionier op gebied van IoT, onthulde vandaag een selectie innovatieve oplossingen en technologieën voor de smart home, toegespitst op het verbeteren van beveiliging, veiligheid, energie-efficiëntie en interoperabiliteit wereldwijd; evenals nieuwe integratiepartnerschappen met Home Assistant en Tesla.

Het bedrijf versterkt haar inzet op beveiliging en bewaking van woningen met de 4MP Camera Hub G5 Pro ontworpen voor gebruik buitenshuis en uitgerust met True Color Night Vision; de Garage Door Controller T2 Kit voor intelligente controle van maximaal twee garagedeuren; en de Valve Controller T1 en Smoke Detector om eigendommen tegen water- en brandschade te beschermen.

Vanuit een engagement om smart home-ervaringen met eenvoud en betere interoperabiliteit aan te bieden, blijft Aqara haar Thread-productenportfolio uitbreiden met een innovatieve aanpak om zowel Thread- als Zigbee-communicatie te integreren. Het bedrijf verruimt haar aanbod Europese energiebeheerproducten uit met een nieuwe reeks met Thread compatibele muurschakelaars, met inbegrip van de Light Switch H2 EU, Dimmer Switch H2 EU en Shutter Switch H2 EU. Het bedrijf voegt ook de Thread-compatibele LED Bulb T2 voor verlichting voor elke dag en sfeerverlichting aan haar portfolio intelligente verlichting toe. Verder zal Aqara nieuwe, op AI gebaseerde spraakcapaciteiten demonstreren met de Aqara Voice Mate H1, een accessoire gevoed met een batterij dat werkt met Hub M3 en instaat voor interactie met de Aqara Copilot.

Aqara blijft in Matter investeren, via nieuwe capaciteiten en ondersteuning in haar productenassortiment en in haar toekomstige roadmap, waarmee een wereld van nieuwe mogelijkheden wordt geopend voor integratie, automatiseringen en controle van de omgeving, en intelligent energiebeheer. Aqara demonstreert deze nieuwe producten samen met andere geavanceerde technologieën en prototypes tijdens IFA 2024 in de Messe Berlin, in hall 1.2, stand 329.

Betere beveiliging en veiligheid voor de woning

Camera Hub G5 Pro – De Camera Hub G5 Pro is Aqara’s eerste bewakingscamera ontwikkeld voor gebruik buitenshuis. De 4MP G5 Pro, verkrijgbaar in PoE- en wifi-versies, is uitgerust met True Color Night Vision en AI-capaciteiten op het apparaat die gezichten, voertuigen, huisdieren en pakketten detecteren en herkennen. Deze functies helpen gebruikers om hun eigendommen in realtime te bewaken en mogelijke indringers af te schrikken. Live en opgenomen video's zijn end-to-end gecodeerd, en de eMMC-opslag ervan kan zowel met cloud- als lokale NAS-servers synchroniseren. De G5 Pro beschikt over ruime compatibiliteit met de belangrijkste platformen zoals Apple Home (inclusief HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home en SmartThings, en heeft extra RTSP-ondersteuning om streaming naar NVR's en videoservers mogelijk te maken. Een Zigbee 3.0 hub is ingebouwd om buiten te helpen met binnen connecteren.

Garage Door Controller T2 Kit – Met een besturing voor maximaal twee sectionele garagedeuren, zorgt de Garage Door Controller T2 Kit voor gebruiksgemak en intelligente beveiliging voor een van de meest vergeten zones van de woning: de garage. Het integreert de garage als een toegangspunt dat bijkomend kan worden bewaakt en gecontroleerd, zodat gebruikers een integrale smart home-ervaring worden geboden. Toegang tot de garage kan plaatsvinden via geofencing, spraakassistenten, mobiele apps en automatiseringen, en de probleemloze draadloze sensor helpt eigenaars van woningen om de status van de garagedeur in realtime te bewaken. Deze oplossing ondersteunt Alexa, HomeKit, Google Home en andere Matter-compatibele platformen via een compatibele Aqara-hub, en het werkt moeiteloos met andere intelligente apparaten van Aqara maar ook van andere merken van derden.

Valve Controller T1 – De Valve Controller T1 kan geïntegreerd worden met lekdetectors zoals Aqara’s Water Leak Sensor, en sluit automatisch water- of gassystemen af in geval van een mogelijke overstroming of een gaslek. Dit helpt om een woning te beveiligen, zelfs wanneer er niemand in de buurt is. De Valve Controller T1 is compatibel met hendelkranen en vlinderkleppen op DN15-, DN20- en DN25-leidingen, en heeft een draadloos aanpassingsdesign om de installatie te vereenvoudigen. Er zijn geen wijzigingen aan de bestaande leiding of herbedrading nodig, zodat het voor doe-het-zelvers bijzonder gebruiksvriendelijk is.

Smoke Detector – De Aqara Smoke Detector is uitgerust met een krachtige sirene en laat bij het eerste teken van rook een alarm afgaan dat tot 85 decibel gaat. Het schakelt ook alle Aqara-hubs uitgerust met een sirene en andere gegroepeerde rookdetectors in de hele woning in. De Smoke Detector, die op het Zigbee-protocol is gebaseerd, heeft een zeer lange batterijduur, tot 10 jaar, wat het onderhoud minimaliseert.

Uitgebreid assortiment voor energiebeheer & intelligente verlichting met Thread

Reeks H2 EU muurschakelaars – Een nieuwe reeks Thread-compatibele muurschakelaars wordt voorgesteld, die Aqara’s assortiment energiebeheerproducten op de Europese markt uitbreidt, waaronder de Light Switch H2 EU, Dimmer Switch H2 EU en Shutter Switch H2 EU. Omdat zowel Thread- als Zigbee-communicatie is geïntegreerd, kunnen gebruikers opteren voor het Thread-protocol om van de geïntegreerde Matter-compatibiliteit en naadloze interoperabiliteit tussen verschillende platformen te genieten. Ofwel kunnen gebruikers opteren voor de ruimere functieset en voordelen die het Zigbee-protocol biedt, waaronder bewaking van de voeding en het loskoppelen van de schakelaar van verlichtingscircuits zodat de intelligente schakelaar met intelligente verlichtingen kan worden gebruikt. De H2 EU muurschakelaars beschikken ook over innovatieve engineering zodat ze zowel in woningen met of zonder neutrale draad kunnen worden gebruikt, wat het algehele installatieproces voor doe-het-zelvers vereenvoudigt.

LED Bulb T2 – De Thread-compatibele LED Bulb T2 breidt de robuuste verlichtingslijn van Aqara verder uit. Deze nieuwe ledlamp, verkrijgbaar in RGB CCT-versie, die een ultrabreed scala van regelbaar wit licht (2000-9000K) en 16 miljoen levendige kleuren biedt, en de eenvoudigere CCT-versie, creëert de perfecte sfeer thuis met het heldere, hoogwaardige witte licht voor productiviteit en het verzachtende spectrum beschikbare kleuren om de stemming te bepalen. De LED Bulb T2, uitgerust met Thread- en Zigbee-communicatie, is bestemd voor een ruimer aantal smart home-gebruikers met variërende prioriteiten, ongeacht of zij de voorkeur geven aan Thread voor een toekomstbestendige configuratie of Zigbee voor een rijpere, bewezen ervaring. De nieuwe T2-reeks omvat E26-, E27- en GU10-lampen.

Nieuwe partnerschappen voor Matter-capaciteiten & integratie

Advanced Matter Bridging – De Hub M3 beschikt over de nieuwe Advanced Matter Bridging-functie, aan de hand waarvan gebruikers om het even welke conditie (“IF”) en actie (“THEN”) in de Aqara Home-app kunnen synchroniseren met andere Matter-apps van derden. Door een Signal en een Scene te configureren, wat een sequentie is van respectievelijk IF's en THEN's, kunnen gebruikers voortaan de eerdere exclusieve condities en acties van Aqara - bijvoorbeeld de herkenning van het handgebaar of camera auto-cruise activering - aan hun voorkeurplatform voorstellen en een meer gesofisticeerde home-automatisering creëren.

Partnerschap met Home Assistant – Aqara kondigt haar deelname aan in het 'Work with Home Assistant'-programma, dat geoptimaliseerde ervaringen aan de schare Home Assistant-gebruikers aanbiedt. De eerste Aqara-apparaten die gecertificeerd werden, zijn de Hub M3, Smart Lock U200 en de Motion & Light Sensor P2. Naar verwachting zullen de komende maanden nog meer producten van Aqara certificaties ontvangen.

Tesla EV-integratie – Tesla EV's (elektrische voertuigen) kunnen voortaan in Aqara Home-automatiseringen worden geïntegreerd, zodat gebruikers hun EV's kunnen automatiseren of ze in hun smart home-routines integreren. Bijvoorbeeld de EV tijdens daluren opladen, wanneer het elektriciteitstarief lager is, of het voertuig laten starten om de airco in de wagen aan te zetten wanneer het koffiezetapparaat 's morgens tijdens een weekdag wordt gestart.

Intuïtieve home-interactie via spraak met privacy als prioriteit

Voice Mate H1 – De Voice Mate H1 staat garant voor ultiem gebruiksgemak voor het Aqara smart home-systeem door intuïtieve spraakbesturing mogelijk te maken zonder een telefoon te gebruiken. Dit product is een accessoire van de Aqara Hub M3, en is een uiterst compact apparaat gevoed met een batterij dat over een ingebouwde microfoon beschikt, zodat gebruikers de op Gen AI gebaseerde Aqara Copilot van om het even waar in de woning kunnen aansturen. In tegenstelling tot heel wat spraakassistenten die vertrouwen op apparaten die altijd aan staan en altijd verbonden zijn om constant te luisteren naar het woord dat hen moet wekken, blijft de Voice Mate H1 in slaapstand en wordt die alleen geactiveerd wanneer het door de gebruiker wordt opgenomen, om zo de bescherming van de privacy te maximaliseren.

