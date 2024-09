Area Nett AS wählt Hansen für Kundeninformationssystem der nächsten Generation

MELBOURNE, Australien--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies Ltd (ASX:HSN), ein führender globaler Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsindustrie, freut sich bekannt zu geben, dass sein Kundeninformationssystem, Hansen CIS, von dem norwegischen Verteilungsdienstleister (DSO), Area Nett AS, ausgewählt worden ist.

Area Nett AS ist der Netzeigentümer in Nordnorwegen und stellt die Stromversorgung von Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger und Teilen von Hammerfest sicher. Die Zusammenarbeit zwischen Hansen und Area Nett AS geht auf das Jahr 2006 zurück. 2016 wurde die Area Nett AS jedoch Mitglied der Einkaufskooperation mit den Nettalliansen, was dazu führte, dass die Area Nett AS Ende 2022 vorübergehend zu einer anderen KIS-Lösung wechselte. Mit dieser neuen Vereinbarung schließt sich die Area Nett AS wieder dem etablierten Kundenstamm von Hansen in Norwegen und anderen Märkten an.

Area Nett AS wird Zugang zu den neuesten cloudbasierten Funktionen haben, die als SaaS zur Verfügung stehen und für effizientere Betriebsabläufe optimiert sind. Die Vereinbarung umfasst auch den Zugriff auf die neue Hansen CIS-Benutzeroberfläche und die neue Selbstbedienungsplattform für Endbenutzer.

Ingmar Hermansen, Kundendirektor, Area Nett AS, kommentierte: „Area Nett AS freut sich, Hansen als unseren wichtigsten Technologiepartner für Kundeninformationssysteme ausgewählt zu haben, der es uns ermöglicht, die neuesten, auf die DSO-Anforderungen zugeschnittenen Funktionalitäten zu übernehmen.“

Baard Eilertsen, Exekutiver Vizepräsident für Energie & Versorgungsdienste, EMEA-Region bei Hansen, kommentierte: „Wir sind stolz auf unsere langjährige Zusammenarbeit mit Area Nett AS, und diese Vereinbarung ist für Hansen von großer Bedeutung, da sie unsere Absicht unterstreicht, unseren Marktanteil im Bereich der Stromverteiler in Norwegen auszubauen. Die Bereitstellung einer Vielzahl neuer, fortschrittlicher Funktionen in einem einfach zu implementierenden SaaS-Modell stellt sicher, dass sowohl DSOs als auch Einzelhändler nahtlos von einem modernen Ansatz zur Kundenbindung profitieren können.“

Über Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio bedient Hansen Kunden in über 80 Ländern und hilft ihnen, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, zu verkaufen und zu liefern, Kundendaten zu verwalten und zu analysieren und kritische Prozesse in den Bereichen Ertragsmanagement und Kundensupport zu steuern.

Über Area Nett AS

Area Nett AS ist ein Stromversorgungsunternehmen in Nordnorwegen, das Dienstleistungen für Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger und Teile von Hammerfest anbietet. Das Unternehmen ist Teil der Gruppe Infranord SA, einem Zusammenschluss der Energieunternehmen Luostejok, Nordkyn und Repvåg.

