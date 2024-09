CNE Direct, Inc. (dba « illumynt ») annonce le retour de Paul Knight comme CEO

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--CNE Direct, Inc. (dba « illumynt ») a le plaisir d'annoncer le retour de Paul Knight comme CEO de la société mondiale de commerce, de services et de solutions ITAD. Ce changement, qui s'inscrit dans le cadre d'une restructuration d'illumynt, actuellement dans sa 23e année d'activité, vise à lancer la nouvelle phase d'initiatives stratégiques de croissance. M. Knight a cofondé l'entreprise en 2002 et a occupé le poste de CEO pendant la plus grande partie de son histoire, tout en occupant le poste de président depuis sa création. M. Knight fait son retour alors que l'entreprise s'oriente vers un nouveau développement mondial, de nouvelles offres de services et se concentre sur la production de résultats d'excellence pour ses clients et ses partenaires.

« Je suis très heureux de mon retour au poste de CEO et me réjouis de travailler avec notre équipe de classe mondiale en ayant la possibilité de passer plus de temps avec nos clients et nos partenaires dans le monde entier pour mettre en œuvre nos nouveaux plans de croissance stratégique », a déclaré M. Knight.

Outre le retour de M. Knight, l'entreprise annonce également aujourd'hui les mesures suivantes :

Recrutement de Gavin Wilson comme nouveau vice-président de l'ingénierie. Il travaillait auparavant pour Reconext. Gavin a plus de 20 ans d'expérience dans la création de solutions sophistiquées de test, de réparation et de récupération de valeur pour des clients dans le monde entier.

Joe Conway a été promu au poste de vice-président des solutions. Joe a fait preuve d'un grand leadership en matière d'analyse, de tarification et d'intégration de grands programmes mondiaux d'illumynt, en dirigeant des équipes interfonctionnelles afin de produire des résultats ciblés.

Signature d'un engagement stratégique avec Circular Integrity, cabinet conseil de l'ITAD, dirigé par son fondateur et CEO Todd Zegers, ancien vice-président mondial de l'ITAD and Reverse Logistics d'Ingram Micro. Circular Integrity travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de la haute direction de CNE afin d'accélérer la croissance et la diversification.

Afin d'élargir sa présence mondiale, illumynt est en passe d'ouvrir trois nouveaux sites à Franklin, dans le Massachusetts, aux États-Unis, à Cork, en Irlande, et en Thaïlande.

