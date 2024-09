xSuite et Flexso entrent en partenariat

MAASTRICHT, Pays-Bas et KONTICH, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Basé à Kontich, en Belgique, Flexso (chiffre d’affaires > 80 millions EUR) est le nouveau partenaire de xSuite au Benelux. Un accord à cet effet a été signé à la fin du mois de juin 2024. Le partenaire Or de SAP et partenaire de mise en œuvre stratégique de SAP emploie plus de 500 consultants SAP, opère dans plus de 50 pays et possède des bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Autriche.

Flexso et xSuite ont déjà réalisé plusieurs projets clients SAP conjoints. Cette collaboration stratégique est désormais considérablement élargie. Dans le domaine du traitement des factures entrantes et de l’archivage électronique dans SAP, Flexso recommandera les technologies cloud de xSuite et distribuera, mettra en œuvre et soutiendra les solutions du fabricant.

De nouvelles obligations en matière de facturation électronique s’appliqueront également en Belgique à partir du 1er janvier 2026. La nouvelle solution cloud xSuite eDNA (electronic Document Network Adapter) est une nouvelle plateforme de facturation électronique qui sert de passerelle éprouvée vers le monde de la facturation électronique au-delà des frontières nationales. La solution accepte une grande variété de formats de factures électroniques et les convertit en un format standardisé et facile à traiter. Dans une version ultérieure, elle sera également en mesure de créer des factures électroniques à envoyer.

Raf Alexander, managing partner de Flexso : « Grâce à ce partenariat, nous pouvons offrir à nos clients une solution de haute qualité pour les factures entrantes. Les fonctionnalités, la convivialité de la plateforme et l'expertise de xSuite apportent à nos clients une valeur ajoutée tangible. Il s’agit d’une solution pionnière entièrement prête pour la transition vers S/4HANA et SAP Cloud. »

Hans Willems, directeur général, xSuite Benelux : « Tout comme nous, Flexso est spécialisé dans les processus de comptes fournisseurs, avec un accent particulier sur SAP S/4HANA. Ils se développent également sur la plateforme technologique SAP Business et offrent un support et des services gérés à leurs clients. Ces compétences font de Flexso le partenaire idéal pour nous aider à renforcer constamment notre présence sur le marché du Benelux et au-delà. »

« Depuis plus de 20 ans, Flexso est un partenaire stratégique pour les clients SAP du Benelux et de plus de 50 autres pays et les soutient dans leurs projets d’innovation, en créant des méthodes de travail modernes avec SAP », ajoute Andreas Nowottka, directeur général, xSuite Group. « Cette approche exceptionnelle s’aligne parfaitement sur le portefeuille de solutions de xSuite. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble et de partager notre expertise pour aider les entreprises à rendre leurs processus financiers plus efficaces. »

À propos de Flexso

Depuis 2004, Flexso aide les organisations à simplifier les process en déployant des solutions SAP intelligentes et puissantes pour un large éventail de secteurs d’activité. L'entreprise est passionnée par l'innovation, motivée par les résultats, et croit fermement au pouvoir des talents. En combinant les meilleures solutions et les meilleures personnes, Flexso rend les solutions SAP encore plus puissantes. C’est la raison pour laquelle l'entreprise a enregistré une croissance régulière année après année. Aujourd'hui, Flexso emploie plus de 500 consultants SAP dédiés.

À propos de xSuite

Avec des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, une expérience dans tous les secteurs et de multiples solutions SAP, xSuite est un innovateur de premier plan dans l’optimisation des flux de travail P2P basés sur SAP, fournissant des logiciels et mettant en œuvre des solutions pour plus de 1 300 clients. L’entreprise est devenue un partenaire de confiance dans la modernisation des systèmes AP et l’automatisation des processus manuels et papiers.

