Area Nett AS choisit Hansen pour un système d’information client de nouvelle génération

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies Ltd (ASX:HSN), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications, a le plaisir d’annoncer que son système d’information client, Hansen CIS, a été sélectionné par l’opérateur de services de distribution (DSO) norvégien, Area Nett AS.

Area Nett AS est le propriétaire du réseau dans le nord de la Norvège et assure l’approvisionnement en électricité de Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger et de certaines parties de Hammerfest. La collaboration entre Hansen et Area Nett AS remonte à 2006. En 2016, Area Nett AS est cependant devenu membre de la collaboration d’achat avec les Nettalliansen, ce qui a conduit Area Nett AS à passer temporairement à une autre solution KIS fin 2022. Avec ce nouvel accord, Area Nett AS rejoint la base de clients établie de Hansen en Norvège et sur d’autres marchés.

Area Nett AS aura accès aux dernières fonctionnalités disponibles basées sur le cloud, fournies en tant que SaaS, et optimisées pour des opérations plus efficaces. Cet accord comprend également l’accès à la nouvelle interface utilisateur Hansen CIS et à la nouvelle plateforme en libre-service pour les utilisateurs finaux.

Ingmar Hermansen, responsable de la clientèle d’Area Nett AS, déclare : « Area Nett AS est heureux de choisir Hansen comme partenaire technologique clé pour les systèmes d’information clients, ce qui nous permet d’adopter les dernières fonctionnalités adaptées aux exigences des DSO. »

Baard Eilertsen, vice-président exécutif pour l’énergie et les services publics de la région EMEA chez Hansen, déclare : « Nous sommes fiers de notre relation de longue date avec Area Nett AS, et cet accord est important pour Hansen, car il signale notre intention d’accroître notre part de marché dans le domaine de la distribution d’électricité en Norvège. L’offre d’un ensemble de nouvelles fonctionnalités avancées dans un modèle SaaS facile à mettre en œuvre garantit que les DSO et les détaillants peuvent capitaliser de manière transparente sur une approche moderne de l’engagement des clients. »

Pour plus d’informations sur Hansen Technologies, rendez-vous sur www.hansencx.com.

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.hansencx.com

À propos d’Area Nett AS

Area Nett AS est un distributeur d’électricité dans le nord de la Norvège, fournissant des services à Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger et certaines parties de Hammerfest. L’entreprise fait partie du groupe Infranord SA, issu de la fusion des entreprises énergétiques Luostejok, Nordkyn et Repvåg.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://area.no/

