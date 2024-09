Lenovo devient le partenaire mondial de Formula 1® dans le cadre d’un renouvellement d’accord

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Formula 1® et Lenovo ont annoncé aujourd’hui l’extension de leur partenariat qui verra le géant de la technologie élevé au rang de Partenaire mondial (Global Partner) dans le cadre d’un renouvellement pluriannuel qui prendra effet à compter du début de l’année 2025. Dans le cadre de cet accord, Motorola, une filiale de Lenovo Group, deviendra le Partenaire mondial pour les smartphones (Global Smartphone Partner) de la F1.

En tant que Partenaire mondial de la Formule 1, Lenovo continuera à fournir à la F1 des appareils, des solutions et des services technologiques de pointe pour aider à l’organisation des Grands Prix, sur la piste et à distance. Dans le cadre de l’accord, Lenovo sera le sponsor principal de deux courses par saison, et Lenovo et Motorola bénéficieront d’une plus grande visibilité le long des pistes lors des événements.

Depuis 2022, la technologie de Lenovo est au cœur des opérations de la F1 en tant que Partenaire officiel. Grâce à ses solutions de calcul intensif (High-Performance Computing, HPC) sur site, ses serveurs et ses périphériques, Lenovo aide la Formule 1 à proposer un produit de diffusion de premier ordre, permettant à des millions de fans du monde entier de vivre l’émotion de la F1, avec une équipe véritablement mondiale toujours à l’œuvre. Avec le matériel de Lenovo, qui comprend des ordinateurs portables, des stations de travail, des ordinateurs de bureau et des écrans, ainsi que des tablettes et des smartphones Motorola, le personnel de la F1 dispose d’équipements de haute qualité pour créer des contenus attrayants et personnalisés destinés au nombre sans cesse croissant de passionnés de ce sport.

En outre, les Services de récupération d’actifs de Lenovo (Asset Recovery Service) sont en adéquation avec la stratégie de développement durable globale de la F1, ainsi qu’avec les efforts déployés par cette dernière pour réduire les émissions et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Les Services de récupération d’actifs de Lenovo aident à garantir que le matériel informatique mis au rebut est recyclé d’une manière socialement et écologiquement responsable. Depuis le début du partenariat, la F1 a éliminé de manière durable 95 % du matériel obsolète, permettant à terme de réduire les coûts et d’atténuer les risques de sécurité grâce à une destruction fiable des données réalisée avec une sécurité renforcée.

Depuis le début de ce partenariat, l’objectif de Lenovo est d’intégrer une technologie plus intelligente dans le sport. Alliant tradition et innovation, les premiers trophées au monde activés par un baiser qui sont apparus à l’occasion du Grand Prix automobile du Japon 2023 (FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023) et du Grand Prix automobile des États-Unis 2023 (FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023), ainsi que le design du trophée en forme de couronne de laurier de cette année, ont donné encore plus de glamour aux célébrations sur le podium et sont un symbole fort de la volonté de Lenovo de proposer un design intentionnel et une technologie de pointe.

Ces dernières années, la F1 a connu une croissance significative de sa popularité, avec de plus en plus de personnes à suivre les compétitions à la télévision, des records de fréquentation et un engagement des fans sur toutes les plateformes. La F1 et Lenovo partagent le même engagement envers la durabilité et l’exploration des technologies de prochaine génération, comme les PC IA Lenovo, les smartphones Motorola compatibles avec l’IA et les solutions de RA/RV.

Grâce à la collaboration directe entre les équipes techniques de la F1 et les Centres d’excellence de Lenovo, des solutions très innovantes sont en train d’être trouvées pour relever divers défis, comme l’utilisation de solutions sur site et des solutions d’informatique de périphérie IA pour améliorer l’efficacité opérationnelle pendant les retransmissions en direct de la F1. Ensemble, la F1 et Lenovo vont continuer à étoffer leurs années de collaboration fructueuse pour développer l’avenir du sport.

Stefano Domenicali, président de la Formule 1, a déclaré :

« Je suis ravi de voir Lenovo devenir un Partenaire mondial de la Formule 1. Depuis l’arrivée de Lenovo dans le sport, la créativité et la passion de l’entreprise pour la technologie et l’innovation ont permis de soutenir les ambitions de la F1 et de créer plus de moments inoubliables pour les fans. Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans un partenariat qui ne cessera de se renforcer. Je me réjouis de continuer à travailler avec Lenovo et de mettre à profit notre engagement commun envers la précision, l’innovation et la durabilité pour que la F1 reste le sport le plus avancé au monde sur le plan technologique pour de nombreuses années à venir. »

Yang Yuanqing, président et chef de la direction de Lenovo, a confié pour sa part :

« Nous sommes ravis de faire passer notre partenariat à un niveau supérieur en devenant un Partenaire mondial de la Formule 1. Chez Lenovo, notre vision est d’exploiter la puissance de l’IA pour bâtir un monde plus intelligent, plus inclusif et plus durable, accessible à tous. Grâce à nos partenariats révolutionnaires, comme celui que nous avons passé avec la Formule 1, nous repoussons les limites de l’innovation et de la performance. Ensemble, nous ne nous contentons pas de façonner l’avenir de la technologie et du sport automobile, nous veillons également à ce que les avancées technologiques les plus pointues profitent à tous, créant des expériences inoubliables, où que l’on se trouve dans le monde. »

Luca Rossi, président du Groupe Dispositifs intelligents (Intelligent Devices Group) de Lenovo, a ajouté :

« Lorsque nous avons entamé notre aventure avec la F1 il y a trois ans, nous savions qu’il s’agissait du bon partenaire pour Lenovo, car nos valeurs de marque en faveur d’un avenir plus intelligent, plus rapide et plus durable s’alignent parfaitement. Nous sommes fiers de voir notre technologie haute performance mise à l’œuvre dans tous les niveaux de l’organisation de la F1, et notre étroite collaboration ne fait que commencer. Nous sommes impatients de porter notre partenariat vers de nouveaux sommets et de continuer à travailler pour que le matériel compatible avec l’IA de Lenovo, ainsi que nos solutions et services, transforment et profitent à l’expérience des fans du monde entier. »

À propos de Formula 1®

Les courses de Formule 1 (Formula 1®) ont débuté en 1950 et constituent la compétition automobile la plus prestigieuse au monde, ainsi que la série sportive annuelle la plus populaire. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA (FIA Formula One World Championship™). Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : LSXMA, LSXMB, LSXMK, FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) attribuée à l’action-reflet de Formula One Group. Le logo F1, le logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques apparentées sont des marques commerciales de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d’affaires s’élève à 57 milliards USD. L’entreprise arrive à la 217e place dans le classement Fortune Global 500, et elle dessert quotidiennement des millions de clients présents sur 180 marchés. Adoptant une vision audacieuse, à savoir offrir une technologie plus intelligente pour tous (« Smarter Technology for All »), Lenovo continue de bâtir son succès en tant que plus grand fabricant de PC au monde, avec tout un portefeuille d’appareils allant de la poche au nuage (pocket-to cloud) compatibles avec l’IA, prêts pour l’IA et optimisés pour l’IA (PC, stations de travail, smartphones, tablettes), d’infrastructures (serveurs, stockage, périphérie, informatique haute performance et infrastructures définies par logiciel), de logiciels, de solutions et de services. Les investissements continus de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permettent de bâtir un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent, pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour de plus amples renseignements, retrouvez-nous sur https://www.lenovo.com et suivez toutes nos actualités sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.