MELBOURNE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies Ltd (ASX:HSN), een vooraanstaande internationale leverancier van software en services aan de energie-, water- en communicatiesectoren, kondigt met genoegen aan dat de Noorse DSO (distributieserviveoperator) Area Nett AS haar Customer Information System, Hansen CIS, heeft geselecteerd.

Area Nett AS is de eigenaar van het stroomnet in het noorden van Noorwegen en verzekert de elektrische stroomvoorziening van Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger en delen van Hammerfest. Hansens samenwerking met Area Nett AS dateert al van 2006. In 2016 werd Area Nett AS echter lid van de inkoopsamenwerking met de Nettalliansen, waardoor Area Nett AS eind 2022 tijdelijk naar een andere KIS-oplossing overschakelde.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.