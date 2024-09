Blackstone annuncia l'accordo per l'acquisizione di AirTrunk con un'operazione da 24 miliardi di AUD

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--I fondi gestiti da Blackstone Real Estate Partners, Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Tactical Opportunities e la strategia di private equity di Blackstone per gli investitori individuali, assieme al Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"), hanno stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di AirTrunk, la principale piattaforma di data center della regione Asia-Pacifico, da Macquarie Asset Management e dal Public Sector Pension Investment Board, per un valore aziendale implicito di oltre 24 miliardi di AUD. 1. Si tratta del più grande investimento di Blackstone nella regione Asia-Pacifico. La transazione è soggetta all'approvazione dell'Australian Foreign Investment Review Board.

AirTrunk è la più grande piattaforma di data center della regione Asia-Pacifico, con una presenza notevole in Australia, Giappone, Malesia, Hong Kong e Singapore. Possiede più di 800 MW di capacità impegnata per i clienti e possiede terreni che possono supportare oltre 1 GW di crescita futura nella regione.

Jon Gray, Presidente e Chief Operating Officer di Blackstone, ha dichiarato: " Questo è Blackstone al suo meglio: sfruttare la nostra piattaforma globale per trarre vantaggio dal nostro tema a maggiore convinzione. AirTrunk rappresenta un ulteriore passo fondamentale nel percorso di Blackstone per diventare il principale investitore in infrastrutture digitali al mondo in tutto l'ecosistema, compresi i data center, l'energia e i servizi correlati".

Sean Klimczak, Direttore globale di Blackstone Infrastructure e Nadeem Meghji, Co-direttore globale di Blackstone Real Estate, hanno dichiarato: " Le infrastrutture digitali stanno registrando una domanda senza precedenti, guidata dalla rivoluzione dell'IA e dalla più ampia digitalizzazione dell'economia". Prima di AirTrunk, il portafoglio di Blackstone comprendeva 55 miliardi di USD in data center, comprese le strutture in costruzione, e oltre 70 miliardi di USD in potenziali sviluppi nella pipeline. Non vediamo l'ora di collaborare con l'eccezionale team di gestione di AirTrunk per accelerarne ulteriormente la crescita”.

Robin Khuda, fondatore e CEO di AirTrunk, ha dichiarato: " Questa transazione evidenzia la forza della piattaforma AirTrunk in un settore dalle solide prestazioni, mentre cogliamo l'ondata successiva di crescita generata dai servizi cloud e dall'IA e supportiamo la transizione energetica nella regione Asia-Pacifico. Non vediamo l'ora di lavorare con Blackstone e CPP Investments e di beneficiare del loro capitale su vasta scala, della loro esperienza nel settore e della loro preziosa rete nei vari mercati locali, che contribuiranno a sostenere l'espansione ininterrotta di AirTrunk."

Si prevede che nei prossimi cinque anni negli Stati Uniti ci saranno circa 1.000 miliardi di USD di spese in conto capitale per costruire e promuovere nuovi data center, e altri 1.000 miliardi di USD di spese in conto capitale al di fuori degli Stati Uniti. Blackstone sta traendo vantaggio da questo movimento in qualità di investitore leader a livello globale nei data center. Blackstone ha investito sia nel debito che nel capitale di altre società di data center, anche come proprietario di QTS, la società di data center in più rapida crescita al mondo, Coreweave e Digital Realty. Blackstone è inoltre impegnata ad affrontare il fabbisogno energetico del settore in molti modi diversi, anche come investitore in società elettriche e di servizi, come Invenergy, il più grande sviluppatore indipendente di energie rinnovabili negli Stati Uniti.

Informazioni su Blackstone

1 Comprese le spese in conto capitale per i progetti impegnati

