Shohei Ohtani wordt nieuwe Beats merkambassadeur

CULVER CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Beats by Dr. Dre (Beats) heeft vandaag aangekondigd dat het superster Shohei Ohtani, honkbalspeler voor de Angeles Dodgers in de Major League Baseball, heeft aangesteld als officiƫle merkambassadeur. Met deze benoeming zal Ohtani verschijnen in Beats marketingcampagnes die de dynamische productlijn van het merk in de schijnwerpers zetten.

"Als ambassadeur van Beats ben ik echt vereerd om samen te werken met zulke ongelooflijke atleten als Lebron James en Lionel Messi," aldus Shohei Ohtani. "Ik ben enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die deze samenwerking met zich meebrengt."

Over Beats

Beats by Dr. Dre (Beats) is een toonaangevend audiomerk dat in 2006 is opgericht door Dr. Dre en Jimmy Iovine. Met zijn familie van premium hoofdtelefoons, oortelefoons en luidsprekers voor consumenten heeft Beats een geheel nieuwe generatie kennis laten maken met de mogelijkheden van premium sound-entertainment. Het aanhoudende succes van het merk helpt de energie, emotie en opwinding van het afspelen in de opnamestudio terug te brengen naar de luisterervaring voor muziekliefhebbers over de hele wereld. Beats werd in juli 2014 overgenomen door Apple Inc.

