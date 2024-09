Modernisering van het wereldwijde postsysteem: Zonos werd door de Universal Postal Union (UPU) geselecteerd om betere naleving, verwerkingssnelheid en transparantie voor de post over de hele wereld te bevorderen

The international DDP shipping model allows parcels to ship with duties, taxes, and fees prepaid, making it easy for packages to move through customs. (Graphic: Business Wire)

The international DDP shipping model allows parcels to ship with duties, taxes, and fees prepaid, making it easy for packages to move through customs. (Graphic: Business Wire)

ST. GEORGE, Utah & BERN, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--In een baanbrekende zet om de dubbele uitdaging van evoluerende nalevingsregels en stijgende verwachtingen van klanten wat betreft snelle, efficiënte leveringen aan te pakken, werd Zonos, leider op gebied van grensoverschrijdende technologieoplossingen, door de Universal Postal Union (UPU) geselecteerd voor een strategisch initiatief. De UPU is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat internationale postsamenwerking bevordert via haar universele netwerk moderne postservices. Door de hypermoderne API-technologie van Zonos aan te wenden om nauwkeurigheid en verwerkingssnelheid van gegevens overgedragen via het Customs Declaration System (CDS) van UPU te verbeteren, zal deze inspanning het wereldwijde postecosysteem resoluut veranderen. Dit initiatief is bedoeld om medewerkers van de post uit te rusten met technologie voor het indammen van vertragingen, veroorzaakt door ongeschikte of onvolledige gegevens, zodat de werkingsefficiëntie wordt aangescherpt, naleving wordt verzekerd en de leveringservaring voor consumenten over de hele wereld aanzienlijk verbetert.

Overbrugging van de technologiekloof voor postoperators over de hele wereld

Dit partnerschap is specifiek gericht op de technologische uitdagingen waarmee postoperators over de hele aardbol te kampen hebben. Heel wat entiteiten hebben moeite om concurrentieel te zijn in een landschap dat steeds meer digitaal wordt en door gegevens is aangestuurd, wegens hun beperkte vermogen om nauwkeurig en snel EAD (electronic advanced data) over te dragen. Dit gebrek plaatst hen in een concurrentieel nadelige positie en zorgt voor aanzienlijke vertragingen in het internationale douane-inklaringsproces.

Zonos' innovatieve API-technologie biedt een schaalbare en aanpasbare technologieoplossing voor deze uitdagingen, die het verzamelen in realtime van nauwkeurige gegevens vergemakkelijkt. Dit moet voldoen aan de strenge eisen van moderne douane- en beveiligingsvoorschriften die gedetailleerde zendingsinformatie vereisen, waaronder een beschrijving van de goederen, geharmoniseerde codes en nauwkeurige waarden voor algemene of regionale (bijvoorbeeld ICS2) EAD-regelgevingen. De verbeterde kwaliteit van de gegevens voldoet aan de regelgevende en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de inhoud van pakjes voor wereldwijde douaneactiviteiten.

Overgang naar een DDP-model (Delivered Duty Paid)

Een belangrijk doel van deze samenwerking is om over te stappen naar een DDP-model als antwoord op de marktvraag naar transparantere en efficiëntere douaneprocessen. Dit initiatief ondersteunt Artikel 18-004 van UPU (items voor levering vrij van heffingen en kosten) door een robuuste DDP-oplossing te ontwikkelen die instaat voor vlottere en snellere grensoverschrijdende levering van briefwisseling en pakjes. Door de post in staat te stellen om heffingen en kosten te berekenen en bij het verkooppunt te innen, elimineert dit model verrassende kosten voor consumenten en bevordert het de algehele ervaring van internationale briefwisseling en levering.

Bevordering van de consumentenervaring dankzij efficiëntie en betrouwbaarheid

Het UPU-Zonos-initiatief benadrukt de verbetering van de leveringservaring voor consumenten over de hele wereld. Door het proces voor het verzamelen van gegevens te stroomlijnen, beoogt het partnerschap douane-inklaring te bespoedigen en de tijd te verminderen die pakjes in transit doorbrengen om te voldoen aan de vraag van consumenten voor meer snelheid. Het beoogt ook om de betrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van internationale leveringen te verbeteren, om zo meer vertrouwen in het wereldwijde postsysteem tot stand te brengen.

Een eengemaakte visie voor de toekomst van international postservices

Centraal in dit initiatief staat het gedeelde engagement van de UPU en Zonos om technologie aan te wenden voor de verbetering van het wereldwijde postecosysteem. Clint Reid, CEO van Zonos, getuigt van dit gevoel en benadrukt het transformatieve potentieel van de samenwerking: "Samen zorgen we niet alleen voor een oplossing voor onmiddellijke uitdagingen: we effenen de weg voor een toekomst waar internationale postservices veiliger, efficiënter en voor iedereen transparanter zijn."

Over Zonos

Zonos is een leider in technologie-innovatie voor internationale handel die grensoverschrijdende handel aan de hand van haar uitgebreide aanbod oplossingen vereenvoudigt. Met aandacht voor naleving, classificatie en transparante kostenberekening stelt Zonos bedrijven en postoperators in staat om hun mondiale armslag moeiteloos uit te breiden, zodat internationale handel toegankelijker en transparanter wordt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.