Modernisation du système postal mondial : Zonos choisi par l'Union postale universelle (UPU) pour améliorer la conformité, la rapidité de traitement et la transparence pour les postes du monde entier

The international DDP shipping model allows parcels to ship with duties, taxes, and fees prepaid, making it easy for packages to move through customs. (Graphic: Business Wire)

ST. GEORGE, Utah & BERN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une initiative révolutionnaire visant à relever les défis liés à l'évolution des réglementations de conformité et à l'augmentation des attentes des consommateurs pour des livraisons rapides et efficaces, Zonos, le leader des solutions technologiques transfrontalières, a été choisi par l'Union postale universelle (UPU) pour une initiative stratégique. L'UPU est une agence spécialisée des Nations Unies qui facilite la coopération postale internationale grâce à son réseau universel de services postaux modernes. En utilisant la technologie API de pointe de Zonos pour améliorer la précision et la vitesse de traitement des données transmises via le système de déclaration en douane (CDS) de l'UPU, cette initiative est prête à changer l'écosystème postal mondial. L'objectif de cette initiative est de doter les opérateurs postaux de technologies pour atténuer les retards causés par des données insuffisantes ou incomplètes, améliorant ainsi les résultats opérationnels, garantissant la conformité et améliorant considérablement l'expérience de livraison pour les consommateurs du monde entier.

Combler le fossé technologique pour les opérateurs postaux du monde entier

Ce partenariat vise surtout les défis technologiques auxquels sont confrontés les opérateurs postaux du monde entier. Plusieurs de ces entités peinent à rivaliser dans un paysage de plus en plus numérique et axé sur les données, en raison de leur capacité limitée à transmettre avec précision et rapidité les données électroniques avancées (EAD). Cette insuffisance les place en situation de désavantage concurrentiel et contribue à des retards importants dans le processus de dédouanement international.

La technologie API innovante de Zonos propose une solution technologique évolutive et adaptable à ces défis, facilitant ainsi la collecte de données en temps réel et avec précision, et répondant aux exigences strictes des réglementations douanières et de sécurité modernes qui nécessitent des informations détaillées sur les expéditions, notamment les descriptions des marchandises, les codes harmonisés et les valeurs exactes pour les règlements EAD généraux ou régionaux (comme l'ICS2). L'amélioration de la qualité des données répond aux préoccupations réglementaires et de sécurité concernant le contenu des colis pour les opérations douanières mondiales.

Transition vers un modèle de rendu droits acquittés (DDP)

Un objectif important de cette collaboration est de passer à un modèle de rendu droits acquittés (DDP) en réponse à la demande du marché pour des processus douaniers plus transparents et efficaces. Cette initiative soutient l'article 18-004 de l'UPU (articles à livrer sans frais ni droits de douane) en développant une solution DDP fiable, garantissant des livraisons de courrier et de colis transfrontaliers plus fluides et rapides. En permettant aux postes de calculer et de percevoir les droits et taxes au point de vente, ce modèle supprime les coûts non prévus par les consommateurs et améliore l'expérience globale de l'envoi et de la livraison internationale.

Améliorer l'expérience des consommateurs grâce à l'efficacité et à la fiabilité

L'initiative UPU-Zonos met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de livraison pour les consommateurs du monde entier. En simplifiant le processus de collecte de données, le partenariat a pour but d’accélérer le dédouanement et de réduire le temps que les colis passent en transit pour répondre à la demande des consommateurs en matière de rapidité. Il a également pour objectif d’améliorer la fiabilité et la prévisibilité des livraisons internationales, renforçant ainsi la confiance dans le système postal mondial.

Une vision unifiée pour l'avenir des services postaux internationaux

L'engagement commun de l'UPU et de Zonos à utiliser la technologie pour améliorer l'écosystème postal mondial est au cœur de cette initiative. Clint Reid, PDG de Zonos, a souligné ce sentiment en mettant en avant le potentiel transformateur de la collaboration : « Ensemble, nous ne faisons pas que relever les problématiques urgentes ; nous ouvrons la voie à un avenir où les services postaux internationaux seront plus sûrs, plus efficaces et plus transparents pour tous. »

À propos de Zonos

Zonos est un leader en matière d'innovation technologique pour le commerce international ; ses solutions complètes simplifient les échanges transfrontaliers. En mettant l'accent sur la conformité, la classification et le calcul transparent des coûts, Zonos permet aux entreprises et aux opérateurs postaux de se développer dans le monde entier sans difficulté, rendant ainsi le commerce international plus accessible et plus transparent.

