Blackstone kondigt een akkoord aan om AirTrunk over te nemen via een transactie van A$24B

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Fondsen beheerd door Blackstone Real Estate Partners, Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Tactical Opportunities en de private equity-strategie van Blackstone voor individuele investeerders zijn samen met de Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) een definitief akkoord aangegaan om AirTrunk, het toonaangevende datacenterplatform van de regio Azië-Stille Oceaan, over te nemen van Macquarie Asset Management en de Public Sector Pension Investment Board, voor een geïmpliceerde bedrijfswaarde van meer dan A$24 miljard1. Deze transactie vertegenwoordigt de grootste investering van Blackstone in de regio Azië-Stille Oceaan. De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de Australian Foreign Investment Review Board.

AirTrunk is het grootste datacenterplatform van de regio Azië-Stille Oceaan, met een omvangrijke aanwezigheid in Australië, Japan, Maleisië, Hongkong en Singapore. Het heeft een capaciteit van meer dan 800MW bestemd voor klanten en is eigenaar van fysieke middelen die een toekomstige groei van meer dan 1GW over de hele regio aankunnen.

Jon Gray, voorzitter en CEO van Blackstone, licht toe: “ Dit is Blackstone ten voeten uit – ons wereldwijde platform benutten om uit ons hoogste overtuigingsthema munt te slaan. AirTrunk is een nieuwe, vitale stap nu Blackstone probeert om de toonaangevende investeerder in digitale infrastructuur ter wereld te worden in het ecosysteem, met inbegrip van datacenters, stroom en aanverwante services.”

Sean Klimczak, internationaal hoofd van Blackstone Infrastructure, en Nadeem Meghji, internationaal co-hoofd van Blackstone Real Estate, verklaren: “ Digitale infrastructuur kent een nooit eerder geziene vraag door toedoen van de AI-revolutie en de ruimere digitalisatie van de economie. Vóór AirTrunk bestond Blackstones portfolio uit US$55 miljard datacenters waaronder ook faciliteiten in opbouw, samen met meer dan US$70 miljard aan prospectieve pijplijnontwikkeling. We kijken ernaar uit om met het voortreffelijke beheersteam van AirTrunk samen te werken om de groei van het bedrijf verder aan te zwengelen.”

Robin Khuda, oprichter en CEO van AirTrunk, gaf volgend commentaar: “ Deze transactie getuigt van de kracht van het platform van AirTrunk in een sterk presterende sector nu we de nieuwe groeigolf van cloudservices en AI opvangen en de energieovergang in de regio Azië-Stille Oceaan steunen. We kijken ernaar uit om met Blackstone en CPP Investments samen te werken en voordeel te halen uit hun schaalkapitaal, sectorexpertise en waardevolle netwerk binnen de verschillende plaatselijke markten, wat zal helpen om de continue uitbreiding van AirTrunk te steunen.”

Naar verwachting zullen er de komende vijf jaar US$1 biljoen investeringsuitgaven in de Verenigde Staten plaatsvinden om nieuwe datacenters te bouwen en te bevorderen, met nog eens US$1 biljoen investeringsuitgaven buiten de Verenigde Staten. Blackstone kapitaliseert op deze beweging als vooraanstaande investeerder in datacenters wereldwijd. Blackstone heeft zowel in schulden als in equity van andere datacenterbedrijven geïnvesteerd, onder andere als eigenaar van QTS, het snelst groeiende datacenterbedrijf ter wereld, Coreweave en Digital Realty. Blackstone legt zich ook op vele verschillende manieren toe op de stroombehoeften van de sector, onder andere als investeerder in elektriciteit- en nutsbedrijven zoals Invenergy, de grootste onafhankelijke ontwikkelaar van hernieuwbare energie van de Verenigde Staten.

1 Inclusief investeringsuitgaven voor toegezegde projecten

