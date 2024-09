Blackstone annonce un accord portant sur l’acquisition d’AirTrunk pour un montant de 24 milliards de dollars australiens

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Plusieurs fonds gérés par Blackstone Real Estate Partners, Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Tactical Opportunities et la stratégie d’investissement privé de Blackstone pour les investisseurs individuels, ainsi que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« CPP Investments »), ont conclu un accord définitif en vue d’acquérir AirTrunk, la principale plateforme de centres de données de la région Asie-Pacifique, auprès de Macquarie Asset Management et de l’Office d’investissement du régime de pensions du secteur public, pour une valeur d’entreprise implicite de plus de 24 milliards de dollars australiens1. Il s’agit du plus important investissement de Blackstone dans la région Asie-Pacifique. La transaction est soumise à l’approbation du Foreign Investment Review Board australien.

AirTrunk est la plus grande plateforme de centres de données de la région Asie-Pacifique, avec une présence importante en Australie, au Japon, en Malaisie, à Hong Kong et à Singapour. Elle dispose de plus de 800 MW de capacité engagée destinée à ses clients, et les terrains qu’elle possède peuvent soutenir une croissance future dans la région, qui lui permettrait d’atteindre 1 GW.

Jon Gray, président et directeur de l’exploitation de Blackstone, a déclaré : « Nous voyons Blackstone à son meilleur niveau, à savoir lorsque nous sommes en mesure de tirer parti de notre plateforme mondiale pour capitaliser sur le thème qui emporte notre plus forte adhésion. AirTrunk représente une nouvelle étape essentielle pour Blackstone qui cherche à devenir le premier investisseur mondial dans les infrastructures numériques dans l’ensemble de l’écosystème, y compris les centres de données, l’énergie et les services connexes. »

Sean Klimczak, directeur mondial de Blackstone Infrastructure et Nadeem Meghji, coresponsable mondial de Blackstone Real Estate, ont ajouté : « Les infrastructures numériques connaissent une demande sans précédent, stimulée par la révolution de l’IA ainsi que par la numérisation à large échelle de l’économie. Avant AirTrunk, le portefeuille de Blackstone comprenait 55 milliards USD de centres de données, ceci incluant des installations en cours de construction, ainsi que plus de 70 milliards USD en pipeline de développement prospectif. Nous sommes impatients de nous associer à la remarquable équipe de direction d’AirTrunk pour accélérer encore sa croissance. »

Robin Khuda, fondateur et directeur général d’AirTrunk, a confié pour sa part : « Cette transaction témoigne de la puissance de la plateforme AirTrunk dans un secteur très performant, à l’heure où nous nous emparons de la prochaine vague de croissance dans le domaine des services cloud et de l’IA et que nous soutenons la transition énergétique en Asie-Pacifique. Nous nous réjouissons de travailler avec Blackstone et CPP Investments et de bénéficier de leur capital de mise à l’échelle, de leur expertise sectorielle et de leur précieux réseau sur les différents marchés locaux. Tout cela contribuera à soutenir l’expansion continue d’AirTrunk ».

Au cours des cinq prochaines années, on s’attend à des dépenses d’investissement d’environ 1 000 milliards USD pour construire et faciliter de nouveaux centres de données, ainsi qu’à des dépenses d’investissement s’élevant à 1 000 milliards USD en dehors des États-Unis. Blackstone est en train de profiter de ce mouvement en tant qu’investisseur de premier plan au niveau mondial dans les centres de données. Blackstone a investi à la fois dans la dette et le capital d’autres entreprises de centres de données, notamment en tant que propriétaire de QTS, l’entreprise de centres de données à la croissance la plus rapide au monde, de Coreweave et de Digital Realty. Blackstone s’attache également à répondre de diverses manières aux besoins du secteur énergétique, ayant notamment investi dans des sociétés d’électricité et de services publics, telles qu’Invenergy, le plus grand développeur indépendant d’énergie renouvelable aux États-Unis.

À propos de Blackstone

Blackstone est le premier gestionnaire d'actifs alternatifs au monde. Nous cherchons à offrir des rendements convaincants aux investisseurs institutionnels et individuels en renforçant les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nos actifs sous gestion, qui s'élèvent à plus de 1 000 milliards USD, impliquent des stratégies d'investissement mondiales axées sur l'immobilier, le capital-investissement, les infrastructures, les sciences de la vie, le capital-développement, le crédit, les actifs réels, les fonds secondaires et les fonds spéculatifs.

1Ceci inclut les dépenses en capital pour les projets engagés.

