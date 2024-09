Blackstone anuncia acordo de aquisição da AirTrunk em uma transação de AU$ 24 bilhões

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Fundos gerenciados pela Blackstone Real Estate Partners, Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Tactical Opportunities e a estratégia de capital privado da Blackstone para investidores individuais, junto com o Conselho de Investimentos em Planos de Pensão do Canadá ("CPP Investments"), firmaram um acordo definitivo para adquirir a AirTrunk (principal plataforma de data centers da região Ásia-Pacífico) da Macquarie Asset Management e do Conselho de Investimentos de Pensão do Setor Público, por um valor empresarial implícito de mais de AU$ 24 bilhões1. Esse é o maior investimento da Blackstone na região Ásia-Pacífico. A transação está sujeita à aprovação do Conselho Australiano de Análise de Investimentos Estrangeiros.

A AirTrunk é a maior plataforma de data centers na região Ásia-Pacífico, com uma presença considerável na Austrália, Japão, Malásia, Hong Kong e Singapura. A empresa tem mais de 800 MW de capacidade comprometida aos clientes e possui terras que podem sustentar mais de 1 GM de crescimento futuro na região.

Jon Gray, presidente e diretor operacional da Blackstone, afirmou: " Esta é a Blackstone no seu melhor, alavancando nossa plataforma global para capitalizar no nosso tema de maior convicção. A AirTrunk é outro passo vital à medida que a Blackstone busca ser a principal investidora no mundo em todo o ecossistema, incluindo data centers, energia e serviços relacionados."

Sean Klimczak, chefe global da Blackstone Infrastructure, e Nadeem Meghji, co-chefe global da Blackstone Real Estate, afirmaram: " A infraestrutura digital está passando por uma demanda sem precedentes, impulsionada pela revolução da IA, bem como pela digitalização mais ampla da economia. Antes da AirTrunk, o portfólio da Blackstone consistia de US$ 55 bilhões em data centers, incluindo instalações em construção, junto com mais de US$ 70 bilhões em desenvolvimento prospectivo de pipeline. Estamos entusiasmados com a parceria com a excelente equipe de gestão da AirTrunk para acelerar ainda mais seu crescimento".

Robin Khuda, fundador e CEO da AirTrunk, afirmou: " Esta transação comprova a força da plataforma da AirTrunk em um setor com forte desempenho à medida que capturamos a próxima onda de crescimento dos serviços na nuvem e IA e apoiamos a transição de energia na região Ásia-Pacífico. Estamos na expectativa de trabalhar com a Blackstone e a CPP Investments e beneficiar do seu capital em escala, expertise no setor e rede valiosa em vários mercados locais, o que ajudará a apoiar a expansão continuada da AirTrunk".

Espera-se que haja aproximadamente US$ 1 trilhão de despesas de capital nos Estados Unidos nos próximos cinco anos para construir e facilitar novos data centers, com outro US$ 1 trilhão de despesas de capital fora dos Estados Unidos. A Blackstone está capitalizando nesse movimento como investidora líder globalmente nos data centers. A Blackstone investiu tanto em dívida quanto em capital de outras empresas de data center, inclusive da empresa de data center de mais rápido crescimento do mundo, Coreweave e Digital Realty, como proprietária da QTS. A Blackstone também está focada em atender as necessidades de energia do setor de muitas maneiras diferentes, incluindo como investidora em empresas de energia e de serviços públicos, como a Invenergy, a maior desenvolvedora de energia renovável independente nos Estados Unidos.

Sobre a Blackstone

A Blackstone é a maior gestora de ativos alternativos do mundo. Buscamos proporcionar retornos atraentes para investidores institucionais e individuais, fortalecendo as empresas nas quais investimos. Nossos mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão incluem estratégias de investimento global focadas em imóveis, capital privado, infraestrutura, ciências biológicas, capital de crescimento, crédito, ativos reais, secundários e fundos de hedge. Mais informações estão disponíveis em www.blackstone.com.

1 Incluindo despesa de capital para projetos comprometidos

