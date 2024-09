Andersen Global inaugure un cabinet membre en Colombie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de renforcer sa présence en Amérique latine grâce à l'ajout d'Andersen in Colombia, le dernier cabinet membre à adopter la marque Andersen.

Andersen in Colombia, auparavant un cabinet collaborateur sous le nom de Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.) en 2019, est un cabinet fiscal qui dessert des entreprises nationales et étrangères, privées et publiques, dans un large éventail de secteurs. Dirigé par le partner Julián Jiménez Mejía, le cabinet fournit des solutions complètes en matière de conseil comptable, de paie, de fiscalité, de conseil financier et de prix de transfert.

« Notre équipe maintient un engagement indéfectible envers les clients et respecte les normes professionnelles les plus strictes », déclare Julián. « Alors que l'écosystème fiscal ne cesse de se complexifier, nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti des ressources des cabinets membres et collaborateurs d’Andersen Global pour fournir des solutions personnalisées et innovantes adaptées à l’évolution des besoins des clients en Colombie et à l’international. »

« L'intégration d'Andersen in Colombia en tant que cabinet membre renforce notre présence dans la région », déclare le président du conseil et CEO d'Andersen Mark L. Vorsatz. « Leur expertise et leur dévouement au service à la clientèle illustrent nos valeurs fondamentales en tant que cabinet. Cette prochaine étape stratégique renforce nos capacités dans la région et renforce notre engagement à fournir des solutions optimales et sans frontières à nos clients dans le monde entier. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes composées de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par la société membre américaine Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 17 000 professionnels dans le monde et est présente dans plus de 475 sites par l'intermédiaire de ses sociétés membres et de ses sociétés collaboratrices.

