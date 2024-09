Andersen Global huldigt een lidbedrijf in Colombia in

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft haar aanwezigheid in Latijns-Amerika verder verstevigen via de toevoeging van Andersen in Colombia, het nieuwste lidbedrijf dat zich onder de vlag van Andersen schaart.

Andersen in Colombia, voorheen een samenwerkingsbedrijf onder de naam Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.) in 2019, is een belastingbedrijf dat nationale en buitenlandse bedrijven binnen een ruime waaier sectoren dient, zowel privébedrijven als openbare bedrijven. Onder leiding van partner Julián Jiménez Mejía, biedt het bedrijf volledige oplossingen op gebied van boekhoudkundig advies, loonadministratie, belastingen, financieel advies en verrekenprijzen.

“Ons team behoudt een standvastig engagement ten overstaan van onze klanten en houdt ons op de hoogste professionele standaardniveaus,” zegt Julián. “Nu het landschap van belastingen steeds ingewikkelder wordt, kijken we ernaar uit om de middelen van de lid- en samenwerkingsbedrijven van Andersen Global aan te wenden om gepersonaliseerde, innovatieve oplossingen aan te bieden, afgestemd op de evoluerende behoeften van klanten in Colombia en in het buitenland.”

"De integratie van Andersen in Colombia als lidbedrijf verstevigt onze aanwezigheid in de regio," aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. "Hun expertise en inzet voor klantenservice vormen een perfect voorbeeld van onze bepalende waarden als bedrijf. Deze strategische volgende stap bevordert onze capaciteiten in de regio en versterkt ons engagement om naadloze, grenzenloze oplossingen aan onze klanten over de hele wereld aan te bieden."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke lidbedrijven bestaande uit belastingdeskundigen, juridische experts en beoordelingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC en telt momenteel meer dan 17.000 professionals over de hele wereld, met een aanwezigheid in meer dan 475 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkingsbedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.