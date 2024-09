Condor choisit Cirium comme partenaire stratégique pour l'analyse aéronautique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Cirium est désormais le nouveau partenaire de Condor en matière d'analyse aéronautique. Ce nouveau partenariat fait de Cirium la source unique de données aéronautiques externes de la compagnie aérienne, garantissant des services de données de bout en bout.

Le partenariat entre Cirium, la société d'analyse aéronautique, et Condor, permettra au transporteur allemand de poursuivre l'amélioration de ses opérations, en fournissant des informations de qualité destinées à optimiser l'efficacité de l'entreprise et la satisfaction globale des clients.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Cirium fournira à la compagnie aérienne trois bases de données clés : les données historiques sur les vols, les données sur les horaires et les données sur les vols en temps réel.

Après avoir utilisé les données de vol historiques de Cirium pendant deux ans, Condor a décidé d'intégrer la suite de produits supplémentaires de Cirium, ce qui constitue une occasion unique de simplifier davantage les opérations et de créer des opportunités directes pour l'entreprise et ses clients.

Cet investissement dans les données permettra à l'entreprise d'identifier rapidement les tendances opérationnelles et donc de trouver des solutions rapides pour réduire les coûts et optimiser l'efficacité. Il permettra aux équipes d'optimiser la gestion de la flotte, la planification du réseau, les correspondances et la programmation des équipages, ce qui se traduira par des améliorations substantielles dans tout le processus d'exploitation.

Le très réputé produit de planification des vols de Cirium fait également partie de l'accord. Il apporte une vision plus approfondie des opportunités de service et de la demande du marché. Grâce à ces données actualisées, Condor sera en mesure d'optimiser la planification de son réseau et de ses équipages, ce qui renforcera sa productivité et sa rentabilité.

L'ajout des données de vol en temps réel de Cirium permettra également d'obtenir des mises à jour en direct sur les avions du monde entier, ce qui signifie que les vols pourront être suivis et contrôlés avec plus de précision.

Cela soutiendra l'investissement de Condor dans sa proposition d'expérience client, avec les données de vol en temps réel de Cirium intégrées directement dans les plateformes numériques destinées aux clients, fournissant aux voyageurs des horaires précis de départ et d'arrivée pour qu'ils puissent planifier la suite de leur voyage. L'ajout de données de vol en temps réel modifiera également la gestion des perturbations, offrant des options de réaffectation encore plus rapides à ceux qui ont manqué leurs correspondances.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer cette collaboration avec Condor, une compagnie aérienne de loisirs de premier plan à l'échelle mondiale. Condor est un client de Cirium et bénéficie de nos données historiques sur les vols, et ce partenariat témoigne à la fois de la qualité de nos données et de l'engagement de l'équipe Cirium. Grâce à cette relation, nous fournirons à Condor les données les plus précises et les plus fiables de l'industrie, les aidant à améliorer leurs performances opérationnelles et, surtout, à offrir des informations pertinentes à leurs passagers dans le monde entier. »

En tant que compagnie aérienne de loisirs la plus populaire d'Allemagne, Condor transporte ses clients vers les plus belles destinations du monde depuis 1956. Avec une flotte de plus de 50 avions, la compagnie dessert environ 90 destinations depuis l'Allemagne et la Suisse. Ce partenariat avec Cirium marque la dernière étape de l'engagement continu de Condor envers l'excellence opérationnelle et la satisfaction de ses clients.

Cirium est la source d'analyses aéronautiques la plus fiable au monde ; ses données pertinentes et ses analyses de pointe permettent à de nombreux acteurs de l'industrie de se prendre en main.

En équipant les compagnies aériennes, les aéroports, les entreprises de voyage, les constructeurs aéronautiques et les entités financières, la société apporte la clarté et l'intelligence nécessaires pour optimiser les opérations, prendre des décisions en connaissance de cause et accélérer la croissance du chiffre d'affaires.

À propos de Condor

En tant que compagnie aérienne de loisirs la plus populaire d'Allemagne, Condor emmène ses clients vers les plus belles destinations de vacances du monde depuis 1956. Condor exploite une flotte de plus de 50 avions, qui sont entretenus par sa propre division de maintenance, Condor Technik GmbH, selon les normes de sécurité les plus strictes dans les centres de Francfort et Düsseldorf. Au printemps 2022, la compagnie aérienne de loisirs la plus populaire d'Allemagne a dévoilé sa nouvelle identité de marque, illustrant son évolution d'une compagnie aérienne de loisirs vers une marque de vacances unique et inimitable. Le nouveau design a été révélé avec le premier A330neo, exploité par Condor depuis décembre 2022. En tant que client de lancement en Allemagne, Condor opérera ainsi 21 avions long-courriers A330neo. Grâce à une technologie de pointe et une efficacité maximale, cet avion de dernière génération, consommant 2,1 litres par passager pour 100 kilomètres, se positionne comme le leader européen en matière de confort client. À partir de 2024, Condor recevra également 43 avions courts et moyens courriers flambant neufs de la famille A32Xneo.

À propos de Cirium

Cirium® est la source d'analyses aéronautiques la plus fiable au monde, fournissant des données fiables et des analyses de pointe pour permettre à une multitude d'acteurs de l'industrie de s'épanouir. En dotant les compagnies aériennes, les aéroports, les agences de voyage, les constructeurs aéronautiques et les entités financières des outils nécessaires pour optimiser les opérations, prendre des décisions éclairées et accélérer la croissance des revenus, la société apporte la clarté et l'intelligence requises.

Cirium® fait partie de LexisNexis® Risk Solutions, une entreprise de RELX, qui fournit des outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

