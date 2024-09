Il Fondo Saudita per lo Sviluppo festeggia 50 anni di impatto globale con oltre 20 miliardi di dollari di contributi per lo sviluppo

Saudi Fund for Development Celebrates 50 Years of Global Impact with Over $20 Billion in Development Contributions (Photo: AETOSWire)

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Il Fondo Saudita per lo Sviluppo (SFD) ha festeggiato oggi il suo 50° anniversario a Riyadh, con il tema “50 anni di impatto globale”. L'evento ha riunito i principali partner dello sviluppo per riflettere sui significativi contributi dello SFD allo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Negli ultimi cinque decenni, l'SFD ha stanziato oltre 20 miliardi di dollari, finanziando più di 800 progetti e programmi di sviluppo in settori vitali, tra cui le infrastrutture sociali (istruzione, sanità, acqua e fognature, edilizia abitativa e sviluppo urbano), le comunicazioni e i trasporti (strade, ferrovie, aeroporti e porti marittimi), l'energia, l'agricoltura, l'industria mineraria e altri ancora.

Sin dalla sua nascita nel 1974, lo SFD è stato il braccio di sviluppo internazionale del Regno dell'Arabia Saudita e ha fornito un sostegno fondamentale a oltre 100 Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Con una forte attenzione al sostegno dei Paesi per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), lo SFD ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere il progresso sostenibile nei Paesi meno sviluppati (LDC) e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS).

Durante l'evento, il Presidente dello SFD, H.E. Ahmed Al-Khateeb, ha sottolineato l'importanza della collaborazione per la promozione dello sviluppo globale. Ha, inoltre, messo in evidenza come il successo dello SFD è profondamente radicato nei suoi partenariati, con 27 progetti e programmi di sviluppo in 23 Paesi in via di sviluppo nel 2023 co-finanziati con altri partner. Ha inoltre sottolineato la necessità di creare nuove partnership e di rafforzare quelle esistenti per creare un mondo in cui ogni persona abbia l'opportunità di raggiungere il proprio potenziale.

Riflettendo su questo importante traguardo, il CEO dello SFD, il sultano bin Abdulrahman Al-Marshad, ha dichiarato: “Nel momento in cui festeggiamo cinque decenni di lavoro d'impatto, siamo impegnati, ora più che mai, a sostenere i Paesi in via di sviluppo nel loro percorso verso l'autosufficienza economica e la resilienza. Il nostro obiettivo è garantire che tutti i bambini possano andare a scuola, che l'istruzione non sia un privilegio ma qualcosa a cui ogni bambino abbia accesso e che le famiglie possano ricevere l'assistenza sanitaria e i servizi vitali di base. Al contempo, ci concentriamo sullo sviluppo di infrastrutture critiche, come la costruzione di strade e il potenziamento di aeroporti e porti marittimi, in modo che i paesi possano prosperare e impegnarsi in attività economiche e commerciali. Questo lavoro non riguarda solo i finanziamenti, ma anche il miglioramento tangibile delle vite, la creazione di opportunità, il rafforzamento delle comunità e la costruzione di un futuro più prospero.”

A margine del 50 °° Gala dell'anniversario, lo SFD e la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) hanno firmato un nuovo accordo da 25 milioni di dollari per cofinanziare un progetto di sviluppo delle energie rinnovabili nelle Isole Salomone. Si tratta del primo progetto dello SFD nelle Isole Salomone. L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare infrastrutture per le energie rinnovabili, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere lo sviluppo sostenibile della regione.

L'accordo si basa su 50 anni di impatto trasformativo dello SFD attraverso progetti di sviluppo che hanno interessato l'Africa, l'Asia e il Pacifico, l'America Latina e i Caraibi e l'Europa dell'Est.

L'impegno include i progetti chiave come la diga di Metolong in Lesotho, che ha ricevuto un finanziamento di 25 milioni di dollari e ora rifornisce d'acqua potabile 280.000 persone, migliorando la sicurezza idrica, l'igiene e la salute pubblica della regione. Questo è solo uno dei 433 progetti in tutta l'Africa, con un finanziamento totale di 11,5 miliardi di dollari, che si concentra su aree critiche come le infrastrutture e la sicurezza idrica.

In Asia, il SFD ha finanziato 271 progetti per un totale di 7,8 miliardi di dollari. Un esempio significativo è il contributo dello SFD al progetto idroelettrico della diga di Mohmand in Pakistan, che ha un costo complessivo di 240 milioni di dollari. Il progetto contribuisce alla sicurezza energetica e alla resistenza alle inondazioni del Paese generando 800 megawatt di energia rinnovabile e immagazzinando 1,6 milioni di metri cubi di acqua.

In America Latina e nei Caraibi, lo SFD ha finanziato 21 progetti per un totale di 951 milioni di dollari. Tra questi c'è la riabilitazione del sistema idrico e fognario de L'Avana, a Cuba, dove lo SFD ha stanziato 35 milioni di dollari per migliorare le infrastrutture pubbliche. Un'altra iniziativa significativa è la ricostruzione dell'ospedale St. Jude a Saint Lucia, sostenuta da un finanziamento di 75 milioni di dollari, che contribuirà a fornire servizi sanitari di alta qualità ai cittadini in una struttura moderna e sofisticata e a fornire forniture e attrezzature mediche sufficienti a sostenere il funzionamento efficace dell'ospedale.

Nell'Europa orientale, lo SFD ha contribuito a 14 progetti per un investimento totale di 303 milioni di dollari. Un'iniziativa chiave è la costruzione della strada Tirana-Elbasan-Chokos-Chalf-Ploce, per la quale lo SFD ha stanziato 73,8 milioni di dollari per ricostruire strade e ponti essenziali, dando così impulso alle attività economiche della regione.

Durante i festeggiamenti, stimati relatori hanno condiviso le loro opinioni sul ruolo centrale della SFD nello sviluppo globale e nella promozione di partenariati critici e di azioni e risposte collettive. Tra gli oratori principali ci sono stati:

Il principe dell'Arabia Saudita Turki bin Faisal Al Saud, Fondatore e Amministratore della Fondazione King Faisal

Sua Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello SFD

Sua eminenza Akinwumi Adesina, Presidente del Gruppo Banca Africana di Sviluppo

Sua eminenza Muhammad Al Jasser, Presidente della Banca Islamica di Sviluppo

Questi leader dello sviluppo globale hanno sottolineato l'impegno dello SFD nel promuovere una crescita sostenibile nei Paesi e nelle comunità con i bisogni di sviluppo più urgenti.

Al gala hanno partecipato più di 500 persone, tra cui ministri, capi di organizzazioni regionali e internazionali, ambasciatori, rappresentanti delle organizzazioni e altri ospiti illustri.

Guardando al futuro, lo SFD riconferma la sua missione e il suo impegno a guidare le iniziative di sviluppo internazionale, a nome del Regno dell'Arabia Saudita, e a contribuire alla stabilità globale, al progresso sociale e alla prosperità economica per le generazioni future.

