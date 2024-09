Allego annonce le déploiement complet sur le réseau de la technologie Plug & Charge basée sur OCPP 2.0.1

Ford Explorer charging at an Allego charging station (Photo by Ford)

ARNHEM, Pays-bas--(BUSINESS WIRE)--Allego (ALLG), l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), est fier d'annoncer le prochain déploiement de sa technologie innovante Plug & Charge sur l'ensemble du réseau. Ce déploiement, qui débutera au 4ᵉ trimestre 2024, représente un grand pas en avant dans la mission d'Allego qui est d'offrir aux conducteurs de VE une expérience de charge fluide, sécurisée et à l'épreuve du temps dans toute l'Europe.

Avec la technologie Plug & Charge d'Allego, les conducteurs ne seront plus obligés d'utiliser des cartes RFID, des cartes bancaires ou des applications mobiles. Cette nouvelle fonctionnalité prévoit l'authentification et le paiement automatiques lorsque le véhicule électrique est branché, ce qui évite toute intervention manuelle. En simplifiant le processus de paiement et en offrant une expérience de charge homogène entre les différents réseaux et régions, la technologie Plug & Charge d'Allego rend plus pratiques les déplacements des automobilistes au-delà du réseau Allego.

Guillaume Goijen, directeur des solutions de recharge et de la conception de site chez Allego, a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter le Plug & Charge d’Allego dans le cadre de notre engagement consistant à donner la priorité aux conducteurs. Cette technologie rationalise le processus de chargement et s’assure que chaque session est sécurisée et inviolable, grâce à notre implémentation d’une authentification basée sur un certificat avec communication cryptée. »

La technologie Plug & Charge d'Allego est basée sur le dernier protocole OCPP 2.0.1, améliorant ainsi la sécurité et la compatibilité avec les futures technologies de recharge et de véhicules électriques. Ce déploiement représente l'implémentation la plus sécurisée de la technologie Plug & Charge sur le marché, ce qui a été rendu possible grâce à la collaboration d'Allego avec des leaders de l'industrie tels qu'Alpitronic et Ford.

Alexis Galley, responsable de la technologie chez Allego, a déclaré : « Nous devançons la concurrence en mettant sur le marché la solution Plug & Charge la plus sûre et la plus conviviale. Notre technologie répond aux besoins d'aujourd'hui et est conçue pour s'adapter aux futurs progrès, procurant ainsi une certaine tranquillité d'esprit aux conducteurs de véhicules électriques qui adoptent un mode de transport plus durable. »

Joerg Hofmeister, responsable européen de la recharge et de l'énergie, Model e, Ford Motor Company, déclare : « Ford est fier de collaborer avec Allego pour doter les sites des concessionnaires européens d'une infrastructure de recharge à haute puissance et adhère pleinement à cette technologie Plug & Charge innovante, qui cadre parfaitement avec notre mission consistant à rendre la possession d'un véhicule électrique plus commode et plus accessible. En simplifiant le processus de chargement, nous levons les obstacles à l'adoption des VE et offrons à nos clients l'expérience harmonieuse qu'ils attendent de Ford ».

Wolfgang Ademmer, CMO d'Alpitronic, déclare : « La collaboration avec Allego pour le déploiement de la technologie Plug & Charge est une étape importante pour la mobilité électrique. Nos efforts conjoints assurent aux conducteurs une sécurité maximale et un confort inégalé à chaque borne de recharge en Europe. »

Le déploiement complet du réseau de la technologie Plug & Charge d'Allego commencera au quatrième trimestre 2024 avec le lancement aux Pays-Bas et en Allemagne ; il se poursuivra ensuite par étapes, amenant cette solution de pointe au sein du réseau étendu d'Allego à travers l'Europe. Ce développement fait partie des efforts permanents d'Allego pour innover et améliorer l'expérience de recharge des VE, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie de l'e-mobilité.

À propos d’Allego

Allego est un fournisseur leader de solutions de recharge pour véhicules électriques, dédié à accélérer la transition vers la mobilité électrique avec une énergie 100 % renouvelable. Allego a développé un portefeuille complet d'infrastructures de recharge innovantes et de logiciels propriétaires, y compris ses plateformes logicielles Allamo et EV Cloud. Avec un réseau de 35 000 points de recharge (et plus encore) couvrant 16 pays, Allego offre des solutions de recharge indépendantes, fiables et sûres, sans distinction de modèle de véhicule ou d'affiliation de réseau. Fondée en 2013 et cotée en bourse sur le NYSE en 2022, Allego emploie aujourd'hui une équipe de 200 personnes qui s'efforcent chaque jour de rendre la recharge accessible, durable et agréable pour tous.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.allego.eu.

À propos de Ford

Ford, une marque américaine mondiale intégrée à l'Europe depuis plus de 100 ans, s'engage en faveur de la liberté de mouvement tout en prenant soin de la planète et de ses habitants. Le plan Ford+, avec les unités commerciales Model e, Ford Pro et Ford Blue, accélère la transformation européenne de l'entreprise vers un avenir tout électrique et neutre en carbone d'ici 2035. L'entreprise va de l'avant avec de nouveaux véhicules électriques ambitieux, chacun d'entre eux étant conçu pour les conducteurs européens et innovant avec des services pour permettre aux gens de se connecter, aux communautés de se développer et aux entreprises de prospérer. Vendue et entretenue dans 50 marchés européens, Ford exploite également la Ford Motor Credit Company, la division du service client de Ford, et 14 sites de production (huit entièrement détenues et six coentreprises non consolidées), avec quatre centres basés à Cologne (Allemagne), à Valence (Espagne) et dans notre entreprise commune à Craiova (Roumanie) et à Kocaeli (Turquie). Ford emploie environ 34 000 personnes dans ses sites en propriété exclusive et ses coentreprises consolidées, et environ 57 000 personnes en incluant les entreprises non consolidées en Europe. Pour plus d'informations sur l'entreprise, ses produits et Ford Credit, veuillez visiter corporate.ford.com.

À propos d’Alpitronic

Alpitronic, basée sur une équipe d'ingénieurs expérimentés issus de diverses industries, est un leader du secteur de la recharge des véhicules électriques. Ses solutions innovantes et sa technologie fiable ont pour finalité, de soutenir la transition vers la mobilité électrique et de créer une infrastructure de recharge durable. En partenariat avec d'autres acteurs, la firme est résolue à façonner un avenir plus propre et plus vert pour le transport.

Basée à Bolzano, en Italie, Alpitronic a été fondée en 2009 en tant que startup pour le développement de systèmes électroniques de puissance pour les secteurs automobile, aérospatial et industriel. Depuis 2017, Alpitronic développe, produit et commercialise des chargeurs rapides DC évolutifs pour véhicules électriques, offrant entre 50 et 400 kW et même plus encore. La gamme de produits Hypercharger se distingue par sa fiabilité, son encombrement minime et son design avancé. L'entreprise a pour objectif de contribuer de manière substantielle à l'expansion de l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques.

