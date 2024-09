Fundo Saudita para o Desenvolvimento comemora 50 anos de impacto mundial com mais de US$ 20 bilhões em contribuições para o desenvolvimento

Saudi Fund for Development Celebrates 50 Years of Global Impact with Over $20 Billion in Development Contributions (Photo: AETOSWire)

Saudi Fund for Development Celebrates 50 Years of Global Impact with Over $20 Billion in Development Contributions (Photo: AETOSWire)

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--O Saudi Fund for Development (SFD) comemorou seu 50º aniversário em Riad hoje, sob o tema "50 Anos de Impacto Mundial". O evento reuniu parceiros-chave de desenvolvimento para refletir sobre as contribuições significativas do SFD ao desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Nas últimas cinco décadas, o SFD alocou mais de US$ 20 bilhões, financiando mais de 800 projetos e programas de desenvolvimento em setores vitais, incluindo infraestrutura social (educação, saúde, água e esgoto, bem como habitação e desenvolvimento urbano), comunicação e transporte (estradas, ferrovias, aeroportos e portos marítimos), energia, agricultura, mineração e indústria, entre outros.

Desde sua criação em 1974, o SFD tem sido o braço de desenvolvimento internacional da Arábia Saudita e vem fornecendo suporte crucial a mais de 100 nações em desenvolvimento. Com um intenso foco em apoiar países para alcançar as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), o SFD tem desempenhado um papel essencial em conduzir o desenvolvimento sustentável em Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).

Durante o evento, o Presidente do SFD, Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, enfatizou a importância da cooperação em conduzir o desenvolvimento mundial. Ele destacou que o sucesso do SFD está profundamente enraizado em suas parcerias, com 27 projetos e programas de desenvolvimento em 23 países em desenvolvimento em 2023 cofinanciados com outros financiadores. Ele também destacou a necessidade de definir novas parcerias e reforçar as existentes para criar um mundo onde cada pessoa tenha a oportunidade de obter seu pleno potencial.

Refletindo sobre este marco significativo, o Diretor Executivo do SFD, Sr. Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, declarou: "Ao comemorarmos cinco décadas de trabalho impactante, estamos comprometidos, agora mais do que nunca, em respaldar os países em desenvolvimento em sua jornada para a autossuficiência econômica e resiliência. Nossa meta é garantir que todas as crianças possam ir à escola, que a educação não seja um privilégio, mas algo a que todas as crianças devem ter acesso, e que as famílias tenham acesso a cuidados de saúde e serviços vitais básicos. Do mesmo modo, nos concentramos em desenvolver a infraestrutura crucial, como a construção de estradas e a melhoria de aeroportos e portos marítimos, para que os países possam prosperar e se envolver em atividades econômicas e comércio. Este trabalho não é apenas sobre financiamento; é sobre melhorar vidas de maneira tangível, criar oportunidades, capacitar comunidades e construir um futuro mais próspero."

À margem do 50o Aniversário de Gala, o SFD e o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) assinaram um novo contrato de US$ 25 milhões para cofinanciar um projeto de desenvolvimento de energia renovável nas Ilhas Salomão. Isto marca o primeiro projeto do SFD nas Ilhas Salomão. O objetivo principal do projeto é desenvolver infraestrutura de energia renovável, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e promover o desenvolvimento sustentável na região.

Este contrato se baseia nos 50 anos de impacto transformador do SFD mediante projetos de desenvolvimento que abrangem a África, Ásia e Pacífico, América Latina e Caribe e Europa Oriental.

Isto inclui projetos importantes como a Represa Metolong no Lesoto, que recebeu US$ 25 milhões em financiamento e agora fornece água potável a 280.000 pessoas, ao aperfeiçoar a segurança hídrica, e a higiene e saúde públicas na região. Este é apenas um dos 433 projetos na África, com um financiamento total de US$ 11,5 bilhões, que visa áreas cruciais como infraestrutura e segurança hídrica.

Na Ásia, o SFD financiou 271 projetos com um financiamento total de US$ 7,8 bilhões. Um exemplo notável é a contribuição do SFD para o Projeto Hidrelétrico da Represa Mohmand no Paquistão, que tem um custo total de projeto de US$ 240 milhões. Os projetos contribuem para a segurança energética do país e a resiliência a inundações, ao gerar 800 MW de energia renovável e armazenar 1,6 milhão de metros cúbicos de água.

Na América Latina e no Caribe, o SFD financiou 21 projetos, totalizando US$ 951 milhões. Isto inclui a reabilitação do Sistema de Água e Esgoto em Havana, Cuba, onde o SFD alocou US$ 35 milhões para aprimorar a infraestrutura pública. Outra iniciativa significativa é a reconstrução do Hospital St. Jude em Santa Lúcia, apoiada por um financiamento de US$ 75 milhões, que irá contribuir para prover serviços de saúde de alta qualidade a cidadãos em uma instalação moderna e sofisticada, além de fornecer suprimentos e equipamentos médicos suficientes para dar suporte à operação eficaz do hospital.

Na Europa Oriental, o SFD contribuiu para 14 projetos com um investimento total de US$ 303 milhões. Uma iniciativa-chave é a construção da Tirana-Elbasan-Chokos-Chalf-Ploce Road, onde o SFD forneceu $73,8 milhões para reconstruir estradas e pontes essenciais, impulsionando assim as atividades econômicas regionais.

Durante a comemoração, palestrantes estimados compartilharam ideias sobre o papel fundamental do SFD no desenvolvimento mundial e na defesa de parcerias cruciais, bem como ação e resposta coletivas. Os palestrantes principais incluíram:

Sua Alteza Real, Príncipe Turki bin Faisal Al Saud, Fundador e Administrador da Fundação Rei Faisal

Sua Excelência, Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb, Presidente do Conselho Administrativo do SFD

Sua Excelência, Akinwumi Adesina, Presidente do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento

Sua Excelência, Muhammad Al Jasser, Presidente do Banco Islâmico de Desenvolvimento

Estes líderes mundiais de desenvolvimento enfatizaram o compromisso do SFD em promover o crescimento sustentável em países e comunidades com as necessidades de desenvolvimento mais urgentes.

A festa de gala contou com a presença de mais de 500 pessoas, incluindo ministros, chefes de organizações regionais e internacionais, embaixadores, representantes de organizações e outros convidados ilustres.

À medida que o SFD olha para o futuro, reafirma sua missão e compromisso de impulsionar esforços de desenvolvimento internacional, em nome da Arábia Saudita, e contribuir para a estabilidade mundial, o progresso social e a prosperidade econômica para as gerações futuras.

