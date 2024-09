Inde : TotalEnergies investit dans un nouveau portefeuille solaire de plus d’1 GW avec Adani Green

PARIS & AHMEDABAD, Inde--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Adani Green Energy Limited (AGEL) ont conclu un accord pour créer une nouvelle joint-venture détenue à parts égales par TotalEnergies et AGEL, et disposant d’un portefeuille de 1 150 MWac (1 575 MWc) situé à Khavda, dans l’Etat indien du Gujarat.

L’électricité générée par les projets solaires sera vendue par des contrats d’achat d’électricité (PPA) signés avec l’agence gouvernementale fédérale, Solar Energy Corporation of India (SECI), ainsi que par des ventes sur le marché de gros de l’électricité. Cette nouvelle transaction permettra à TotalEnergies de tirer parti de la libéralisation en cours du secteur de l’électricité en Inde.

TotalEnergies renforce ainsi son alliance stratégique avec AGEL et accompagne l'entreprise dans son ambition de devenir un leader mondial des énergies renouvelables, avec un objectif de 50 GW de capacités renouvelables d’ici 2030. AGEL opère actuellement plus de 11 GW de capacités solaires et éoliennes en Inde.

AGEL apportera les actifs à la joint-venture et TotalEnergies investira 444 millions de dollars afin de soutenir leur développement. La signature et la finalisation de la transaction est soumise aux actionnaires d’AGEL et aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention de certaines approbations réglementaires.

Khavda : le plus grand parc d’énergie renouvelable au monde

AGEL (détenue à 19,75 % par TotalEnergies) développe actuellement le plus grand site d’énergie renouvelable au monde dans la région de Khavda, au Gujarat. Etendu sur plus de 538 kilomètres carrés, soit 5 fois la superficie de Paris, ce site représentera 30 GW de capacité solaire dont 2 GW ont déjà été mis en service par AGEL. Une fois achevé, Khavda générera assez d’électricité pour alimenter l’équivalent de 16 millions de foyers en Inde.

À propos d’Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL) est la plus grande entreprise d’énergie renouvelable en Inde et l’une des principales entreprises mondiales dans ce domaine, facilitant la transition vers l’énergie propre. AGEL développe, possède et opère des centrales solaires, éoliennes, hybrides et de stockage par pompage hydroélectrique connectées au réseau. AGEL dispose actuellement d’un portefeuille d’énergies renouvelables opérationnel de 11,2 GW, le plus grand en Inde, réparti sur 12 États. L’entreprise s’est fixée pour objectif d’atteindre 50 GW d’ici 2030, en accord avec les objectifs de décarbonisation de l’Inde. AGEL utilise la technologie pour réduire le coût actualisé de l’énergie (LCOE) afin de permettre l’adoption à grande échelle d’une énergie propre et abordable. Le portefeuille opérationnel d’AGEL est certifié “water positive pour les centrales de plus de 200 MW“, “sans plastique à usage unique” et “zéro déchet en décharge“, témoignant de l’engagement de l’entreprise à favoriser une croissance durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adanigreenenergy.com

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À fin 2023, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 22 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations

