Saudi Fund for Development viert '50 Years of Global Impact' met meer dan $20 miljard ontwikkelingsbijdragen

RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--De Saudi Fund for Development (SFD) vierde vandaag in Riyad haar 50e verjaardag onder het thema "50 Years of Global Impact". Het evenement bracht de belangrijkste ontwikkelengspartners samen om te brainstormen over de aanzienlijke bijdragen van de SFD ten behoeve van duurzame ontwikkeling over de hele wereld. De voorbije vijf decenna heeft de SFD meer dan $20 miljard toegekend, waarmee meer dan 800 ontwikkelingsprojecten en -programma's in vitale sectoren werden gefinancierd, onder andere sociale infrastructuur (onderwijs, gezondheidszorg, water en riolering, en huisvesting en stedelijke ontwikkeling), communicatie en transport (wegen, spoorwegen, luchthavens en zeehavens), energie, landbouw, mijnbouw en industrie, en dergelijke meer.

Sinds de oprichting in 1974 was de SFD de internationale ontwikkelingstak van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en bood het kritieke steun aan meer dan 100 ontwikkelingslanden over de hele wereld. Met een sterke focus op het steunen van landen om de SGD's (Sustainable Development Goals) te bereiken, speelde de SFD een cruciale rol in het bevorderen van duurzame ontwikkeling in LDC's (Least Developed Countries) en SIDS's (Small Island Developing States).

Tijdens het evenement legde Zijne Excellentie Ahmed Al-Khateeb, de voorzitter van de SFD, de nadruk op het belang van samenwerking om internationale ontwikkeling te bevorderen. Hij wees erop dat SFD's succes diep in haar partnerschappen zit geworteld, met 27 ontwikkelingsprojecten en -programma's in 23 ontwikkelingslanden in 2023 meegefinancierd samen met andere geldschieters. Hij beklemtoonde ook de noodzaak om nieuwe partnerschappen te smeden en de bestaande partnerschappen te versterken om een wereld te creëren waar iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te verwezenlijken.

In een bezinning over deze belangrijke mijlpaal, verklaarde Mr. Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, CEO van de SFD: “Ter gelegenheid van de viering van vijf decennia werk met grote impact, zetten we ons nu meer dan ooit voordien in voor het steunen van ontwikkelingslanden in hun evolutie naar economische zelfredzaamheid en weerbaarheid. Het is ons doel ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen gaan, dat onderwijs geen voorrecht is maar iets wat elk kind toegankelijk is, en dat gezinnen toegang hebben tot gezondheidszorg en vitale basisservices. Evenzo richten we de aandacht op de ontwikkeling van kritieke infrastructuur, zoals het aanleggen van wegen en het uitbreiden van luchthavens en zeehavens, zodat landen kunnen gedijen en zich aan economische activiteiten en handel kunnen wijden. Dit werk is meer dan enkel maar financiering, het heeft alles te maken met het voelbaar verbeteren van levensomstandigheden, het creëren van kansen, het sterker maken van gemeenschappen en het timmeren aan een voorspoedigere toekomst.”

In het kader van het gala voor de 50e verjaardag tekenden de SFD en de ADB (Asian Development Bank) een nieuw akkoord van $25 miljoen om een project voor hernieuwbare energie in de Salomonseilanden mee te financieren. Voor de SFD markeert dit het eerste project in de Salomonseilanden. Het hoofddoel van het project is om infrastructuur voor hernieuwbare energie te ontwikkelen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en duurzame ontwikkeling in de regio te bevorderen.

Dit akkoord is gestoeld op 50 jaar transformatieve impact van SFD via ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en de Caraïben, en Oost-Europa.

Dit omvat belangrijke projecten zoals de Metolong Dam in Lesotho, waarvoor $25 miljoen aan financiering werd gegeven en nu aan 280.000 mensen drinkbaar water verschaft, waarmee de waterveiligheid en de openbare hygiëne en gezondheid in de regio wordt verbeterd. Dit is slechts een van de 433 projecten in Afrika, met een totale financiering van $11,5 miljard, die zich toespitst op kritieke domeinen zoals infrastructuur en de veiligheid van water.

In Azië heeft de SFD 271 projecten gefinancierd, met een totale financiering van $7,8 miljard. Een opmerkelijk voorbeeld is SFD’s bijdrage aan het Mohmand Dam Hydropower Project in Pakistan, dat een slordige $240 miljoen als totale kostprijs voor het project vertegenwoordigt. Dit project draagt bij tot de energieveiligheid en overstromingsweerstand van het land, waarbij 800 megawatt hernieuwbare energie wordt opgewekt en 1,6 miljoen kubieke meter water wordt opgeslagen.

In Latijns-Amerika en de Caraïben heeft de SFD 21 projecten gefinancierd, goed voor een totaal van $951 miljoen USD. Dit omvat de renovatie van het water- en rioleringensysteem in Havana, Cuba, waar de SFD $35 miljoen toewees om de openbare infrastructuur te verbeteren. Een ander belangrijk initiatief is de heropbouw van het St. Jude Hospital in Saint Lucia, gesteund met een financiering van $75 miljoen, wat zal bijdragen tot het verstrekken van hoogwaardige gezondheidsdiensten aan de burgers in een moderne, gesofisticeerde faciliteit, en voldoende medische producten en apparatuur voorziet om de doeltreffende werking van het ziekenhuis te steunen.

In Oost-Europa droeg de SFD bij aan 14 projecten, met een totale investering van $303 miljoen. Een belangrijk initiatief is de aanleg van de Tirana-Elbasan-Chokos-Chalf-Ploce Road, waar de SFD instond voor $73,8 miljoen om fundamentele wegen en bruggen opnieuw aan te leggen, ter bevordering van de regionale economische activiteiten.

Tijdens de viering deelden gewaardeerde sprekers hun inzichten over de cruciale rol van de SFD voor wereldwijde ontwikkeling en het bevorderen van kritieke partnerschappen en collectieve actie en reactie. De belangrijkste woordvoerders waren:

Zijne Koninklijke Hoogheid prins Turki bin Faisal Al Saud, oprichter en trustee van de King Faisal Foundation

Zijne Excellentie Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SFD

Zijne Excellentie Akinwumi Adesina, voorzitter van de African Development Bank Group

Zijne Excellentie Muhammad Al Jasser, voorzitter van de Islamic Development Bank

Deze leiders van wereldwijde ontwikkeling benadrukten het engagement van de SFD voor het bevorderen van duurzame groei in landen en gemeenschappen met de meest prangende behoeften op gebied van ontwikkeling.

Het gala werd door meer dan 500 mensen bijgewoond, waaronder ministers, hoofden van regionale en internationale organisaties, ambassadeurs, vertegenwoordigers van de organisaties en andere vooraanstaande gasten.

Omdat de SFD de blik op de toekomst richt, herbevestigt het haar missie en belofte om namens het Koninkrijk Saoedi-Arabië de inspanningen voor internationale ontwikkeling te bevorderen en bij te dragen aan internationale stabiliteit, sociale vooruitgang en economische voorspoed voor toekomstige generaties.

