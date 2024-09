Dar présente la conception détaillée et la stratégie de durabilité du projet de nouveau stade Aramco à Al Khobar

New Aramco Stadium in Al Khobar (Photo AETOSWire)

AL KHOBAR, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, a annoncé le début des travaux de construction du nouveau Stade Aramco en collaboration avec ROSHN Group, un promoteur immobilier de premier plan. Conçu pour répondre aux normes internationales, le nouveau stade d’une capacité d’environ 47 000 places, devrait accueillir les compétitions de football les plus prestigieuses au monde, telles que la Coupe d'Asie de l'AFC 2027, et la Coupe du Monde de la FIFA 2034, pour laquelle le Royaume a soumis sa candidature, ainsi qu'une variété d'événements de divertissement époustouflants.

Dar Al-Handasah (Shair and Partenaires) – « Dar » – a pris en charge le développement et la réalisation de la conception technique détaillée du nouveau stade emblématique, concrétisant la vision architecturale distincte de l'entreprise de créer une nouvelle structure époustouflante inspirée par l'environnement naturel de la ville. Dar a également fourni la conception détaillée des installations et infrastructures du plan directeur à usage mixte.

Maffeis Engineering, une société sœur de Dar et de Sidara – l'un des cabinets de conseil en génie civil les plus spécialisées au monde – a fourni la conception détaillée du système impressionnant et structurellement unique de toiture et des façades.

Dar a également élaboré la stratégie de durabilité du stade, visant les exigences des certifications LEED (Le Leadership in Energy and Environmental Design), et MOSTADAM (système d’évaluation des bâtiments écologiques), établissant des normes exceptionnelles pour des stades durables dans les climats chauds, conformément à la Vision 2030, à l'initiative verte, et les diverses réglementations locales et internationales. La stratégie examine un ensemble de mesures pour mettre en œuvre l’efficacité énergétique passive et active intégrant les technologies de réponse à la demande, réduire la consommation d'eau, détourner les déchets opérationnels des sites d’enfouissement et identifier les produits locaux et recyclés respectueux de l’environnement.

À propos de Dar et Sidara

Dar est un membre fondateur de Sidara, un groupement mondial comprenant plus de 20 000 planificateurs, designers, ingénieurs et consultants, travaillant ensemble dans 300 bureaux dans toutes les zones géographiques pour réaliser une mission commune : « Défendre le monde comme nous le ferions pour notre propre maison ». En plus de Dar, Sidara comprend un nombre de sociétés principales, dont Perkins & Will, TYLin Group, Maffeis, Currie & Brown et Penspen.

