Le Fonds saoudien pour le développement célèbre 50 ans d'impact mondial avec plus de 20 milliards de dollars de contributions au développement

Riyad, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Le Fonds saoudien pour le développement (FSD) a célébré aujourd'hui son 50ème anniversaire à Riyad, sous le thème « 50 ans d'impact mondial. » L’événement a réuni des partenaires clés du développement afin de réfléchir aux importantes contributions du FSD au développement durable dans le monde. Au cours des cinq dernières décennies, le FSD a alloué plus de 20 milliards de dollars, en finançant plus de 800 projets et programmes de développement dans des secteurs vitaux, notamment les infrastructures sociales (éducation, soins de santé, eau et égouts, logement et développement urbain), les communications et les transports (routes, chemins de fer, aéroports et ports maritimes), l'énergie, l'agriculture, l'exploitation minière, l'industrie, et autres.

Depuis sa création en 1974, le FSD est le bras du Royaume d'Arabie saoudite dans le domaine du développement international, et il a fourni un soutien essentiel à plus de 100 pays en développement à travers le monde. En mettant fortement l'accent sur l'aide aux pays pour atteindre les objectifs de développement durable (ODDs), le FSD a joué un rôle central dans la promotion du développement durable dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID).

Au cours de l'événement, S.E. Ahmed Al-Khateeb, directeur général du FSD, a souligné l'importance de la collaboration dans la conduite du développement mondial. Il a précisé que le succès du FSD est profondément enraciné dans ses partenariats, avec 27 projets et programmes de développement dans 23 pays en développement en 2023 cofinancés avec d'autres bailleurs de fonds. Il a également souligné la nécessité de forger de nouveaux partenariats et de renforcer ceux qui existent déjà pour créer un monde où chaque individu a la possibilité de réaliser son plein potentiel.

Réfléchissant à cette étape importante, M. Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, PDG du FSD, a déclaré : « Alors que nous célébrons cinq décennies d'un travail percutant, nous nous engageons, maintenant plus que jamais, à soutenir les pays en développement sur la voie de l'autonomie et de la résilience économiques. Notre objectif est de veiller à ce que tous les enfants puissent aller à l'école, à ce que l'éducation ne soit pas un privilège, mais une chose à laquelle chaque enfant devrait avoir accès, et à ce que les familles aient accès aux soins de santé et aux services vitaux de base. De même, nous nous concentrons sur le développement des infrastructures essentielles, comme la construction de routes et l'amélioration des aéroports et des ports maritimes, afin que les pays puissent prospérer et participer aux activités économiques et commerciales. Ce travail ne se limite pas au financement; il s’agit d’améliorer concrètement la vie, de créer des opportunités, d’autonomiser les communautés et de construire un avenir plus prospère. »

En marge du gala du 50e anniversaire, le FSD et la Banque asiatique de développement (BAsD) ont signé un nouvel accord de 25 millions de dollars pour cofinancer un projet de développement des énergies renouvelables dans les Îles Salomon. Il s'agit du premier projet du FSD aux Îles Salomon. L'objectif principal est de développer les infrastructures d'énergie renouvelable, de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de promouvoir le développement durable dans la région.

Cet accord s'appuie sur 50 ans d'impact transformateur du FSD grâce à des projets de développement qui ont couvert l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Europe de l'Est.

Cela comprend des projets clés tels que le barrage de Metolong au Lesotho, qui a reçu 25 millions de dollars de financement et fournit maintenant de l'eau potable à 280 000 personnes, améliorant ainsi la sécurité de l'eau, l'hygiène publique et la santé dans la région. Il s'agit de l'un des 433 projets en Afrique, avec un financement total de 11,5 milliards de dollars, qui se concentre sur des domaines critiques tels que les infrastructures et la sécurité de l'eau.

En Asie, le FSD a financé 271 projets pour un total de 7,8 milliards de dollars. Un exemple notable est la contribution du FSD au projet hydroélectrique du barrage de Mohmand au Pakistan, dont le coût total du projet s’élève à 240 millions de dollars. Les projets contribuent à la sécurité énergétique et à la résilience aux inondations du pays en générant 800 mégawatts d'énergie renouvelable et en stockant 1,6 million de mètres cubes d'eau.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, le FSD a financé 21 projets, pour un total de 951 millions de dollars. Cela comprend la remise en état du réseau d'aqueducs et d'égouts à La Havane, à Cuba, où le FSD a alloué 35 millions de dollars pour améliorer les infrastructures publiques. Une autre initiative importante est la reconstruction de l'hôpital St. Jude à Sainte-Lucie, soutenue par un financement de 75 millions de dollars, qui contribuera à fournir des services de santé de haute qualité aux citoyens dans un établissement moderne et sophistiqué et à fournir suffisamment de fournitures et d'équipement médicaux pour soutenir le fonctionnement efficace de l'hôpital.

En Europe de l’Est, le FSD a contribué à 14 projets pour un investissement total de 303 millions de dollars. Une initiative clé est la construction de la route Tirana-Elbasan-Chokos-Chalf-Ploce, où le FSD a fourni 73,8 millions de dollars pour reconstruire des routes et des ponts essentiels, stimulant ainsi les activités économiques régionales.

Au cours de la célébration, d’éminents orateurs ont partagé leurs idées sur le rôle central du FSD dans le développement mondial et dans la promotion de partenariats essentiels ainsi que d’une action et d’une réponse collectives. Parmi les principaux conférenciers figuraient:

Son Altesse Royale le Prince Turki bin Faisal Al Saud, fondateur et administrateur de la Fondation Roi Faisal ;

S.E. Ahmed bin Aqeel Al-Khateeb, directeur général du FSD ;

S.E. Akinwumi Adesina, Président du Groupe de la Banque africaine de développement ;

S.E. Muhammad Al Jasser, Président de la Banque islamique de développement.

Ces leaders du développement mondial ont souligné l’engagement du FSD à favoriser une croissance durable dans les pays et les communautés ayant les besoins de développement les plus pressants.

Plus de 500 personnes ont assisté au gala, dont des ministres, des dirigeants d'organisations régionales et internationales, des ambassadeurs, des représentants de l’organisation et d'autres invités de marque.

Alors que le FSD se tourne vers l'avenir, il réaffirme sa mission et son engagement à stimuler les efforts de développement international, au nom du Royaume d'Arabie saoudite, et à contribuer à la stabilité mondiale, au progrès social et à la prospérité économique pour les générations futures.

