BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Tout récemment, l'orchestre symphonique des jeunes de la Maré brésilienne, accompagné de musiciens et chanteurs de la State Grid Corporation of China, a donné un concert d'échange culturel à la salle de concert de la Bibliothèque nationale de Chine, marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Brésil. Ce concert, organisé par la State Grid, avait pour vocation d'utiliser la musique comme un lien pour célébrer l'amitié profonde qui unit la Chine et le Brésil.

Au cours de ce concert, l'orchestre a interprété avec ferveur des extraits des œuvres du célèbre compositeur brésilien Antônio Carlos Jobim, ainsi que des chansons chinoises emblématiques telles que « Fleur de jasmin », « Les Amants Papillons » et « Le Grand Poisson et le Begonia ». Diverses formes d'expression artistique, telles que l'Opéra de Pékin, le chœur et la musique folklorique chinoise, ont également été mises en scène, offrant au public un véritable festin audiovisuel imprégné des cultures chinoise et brésilienne.

L'Orchestre symphonique des jeunes de la Maré est un projet social soutenu par la State Grid au Brésil depuis 2011. C'est la première fois que l'orchestre vient en Chine pour un échange culturel. Pendant leur séjour, l'orchestre a également organisé un flash mob au Beijing Xidan Renewal Field, et a interprété des œuvres musicales sino-brésiliennes au parc Shougang et à la Grande Muraille de Badaling, illustrant ainsi l'amitié et l'intégration culturelle entre les deux nations. Les membres de l'orchestre ont également visité le musée du Palais impérial, le Temple du Ciel, le Nid d'oiseau et d'autres lieux emblématiques de Beijing pour s'imprégner du riche patrimoine culturel chinois.

La State Grid, en phase avec la tendance mondiale du développement durable, adhère au concept du développement vert et s'investit activement dans la construction conjointe de « la Ceinture et la Route ». Elle soutient plusieurs initiatives caritatives au Brésil et joue un rôle clé dans la coopération énergétique entre la Chine et le Brésil. La State Grid Brazil Holding Company et CPFL Energia, qu'elle gère et dans lesquelles elle investit, ainsi que de nombreux projets de transmission, ont grandement contribué à la transformation énergétique du Brésil.