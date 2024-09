Convention Manifatturiera Mondiale 2024: Manifattura Intelligente per Creare un Futuro Migliore

HEFEI, Cina--(BUSINESS WIRE)--"Manifattura Intelligente per Creare un Futuro Migliore" — la Convention Manifatturiera Mondiale 2024 si svolgerà dal 20 al 23 settembre a Hefei, nella provincia di Anhui, in Cina. La convention di quest'anno si concentrerà sulla nuova fase di sviluppo, abbracciando pienamente le nuove strategie di sviluppo e integrandosi nel panorama economico globale. La convention mira a stabilirsi come una piattaforma vitale per promuovere la crescita delle industrie emergenti, far progredire le industrie future e accelerare lo sviluppo di capacità di produzione innovative. Contribuirà in modo significativo a costruire un settore manifatturiero più forte e a promuovere la collaborazione internazionale e il successo nella comunità manifatturiera globale.

Quest'anno, la World Manufacturing Convention metterà in evidenza i progressi e i risultati nella produzione nei 75 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. L'evento presenterà diverse sezioni espositive chiave, tra cui la Prelude Hall, la vetrina "Made in China", le mostre internazionali, la mostra della provincia ospite d'onore (città), i risultati della provincia di Anhui nella modernizzazione industriale, mostre sullo sviluppo della produzione di alta qualità in altre regioni e mostre di nuovi veicoli intelligenti ad energia e dimostrazioni di droni.

La convention riunirà rappresentanti di importanti organizzazioni nazionali, associazioni di settore, istituti di ricerca e aziende manifatturiere leader da tutto il mondo. I partecipanti presenteranno una serie di relazioni autorevoli, sviluppi innovativi, indici di settore, white paper, casi di studio e scenari applicativi, tutti incentrati sul futuro della produzione.

La convention di quest'anno sfrutterà anche le tecnologie digitali per creare un'esperienza ibrida interattiva. Utilizzando mostre virtuali e strumenti interattivi intelligenti, la convention trasmetterà in streaming online i principali eventi, tra cui la cerimonia di apertura, mostre, comunicati stampa e sessioni di networking.

Si prevede che circa 1.000 ospiti illustri parteciperanno alla World Manufacturing Convention di quest'anno, tra cui circa 500 rappresentanti internazionali. Tra i partecipanti ci saranno dignitari stranieri, ministri, rappresentanti di paesi ospiti e province o città internazionali, diplomatici di ambasciate e consolati in Cina; funzionari di vari ministeri e province del governo cinese; leader di organizzazioni internazionali, CEO e dirigenti senior di aziende Fortune 500 e multinazionali, dirigenti di aziende manifatturiere leader, rappresentanti di associazioni imprenditoriali e istituti di investimento, nonché rinomati studiosi ed esperti. Per maggiori informazioni visita il link al video

