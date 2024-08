États-Unis : TotalEnergies investit dans la gestion durable d’exploitations forestières en vue de préserver des puits de carbones durables

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a conclu un accord avec Anew Climate, leader nord-américain de solutions climatiques, et Aurora Sustainable Lands, entreprise spécialisée dans la gestion du carbone et propriétaire de forêts aux Etats-Unis, pour apporter 100 millions USD aux projets qu’ils déploient afin de protéger les forêts productives de la surexploitation et de soutenir leur conversion à une gestion durable permettant de stocker plus de carbone issu de l’atmosphère. Cet investissement servira à soutenir des pratiques de gestion forestière améliorée (Improved Forest Management) à travers un portefeuille de 20 projets couvrant 300 000 hectares dans 10 États des États-Unis (Arkansas, Floride, Kentucky, Louisiane, Michigan, Minnesota, New York, Virginie, Virginie-Occidentale et Wisconsin). Anew Climate et Aurora Sustainable Lands assureront la supervision des opérations pour veiller à ce que ces projets répondent aux normes les plus élevées d’impact positif net et de durabilité.

Les avantages environnementaux attendus de cette gestion forestière améliorée comprennent le maintien de puits de carbone du fait de la réduction de la récolte de bois, mais aussi l’amélioration de la qualité de l’eau et des sols, la protection de la biodiversité et la conservation d’habitats naturels. Les crédits-carbone en résultant seront acquis à TotalEnergies pour être utilisés au-delà de 2030. Dans l’intervalle, la Compagnie favorise en priorité l’évitement et la réduction de ses propres émissions, afin d’utiliser ces crédits uniquement pour la compensation volontaire de ses émissions résiduelles directes (de scopes 1 et 2).

TotalEnergies soutient les principes des marchés volontaires du carbone publiés par l’administration américaine

TotalEnergies salue la publication du guide Voluntary Carbon Markets Joint Policy Statement and Principles par l’administration des États-Unis, le 28 mai 2024 (document disponible ici). Les lignes d’action mises en œuvre par la Compagnie en matière de Nature Based Solutions s’inscrivent dans la droite ligne de ces principes et notamment de ceux relatifs à l’intégrité, la transparence et la protection de l’environnement.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec des experts tels qu’Anew Climate et Aurora Sustainable Lands, qui développent des projets de qualité visant la préservation durable des puits de carbone naturels, indispensable pour atteindre la neutralité carbone », a déclaré Adrien Henry, Directeur Nature Based Solutions de TotalEnergies. « TotalEnergies se félicite de la publication par d’administration américaine, de principes directeurs sur les marchés volontaires du carbone. Ce partenariat illustre notre engagement à suivre ces principes pour contribuer à renforcer l’intégrité et la transparence de ces marchés. »

« Anew Climate est honorée de s’associer à TotalEnergies et d’accompagner sa trajectoire vers la neutralité carbone », a déclaré Angela Schwarz, Directrice générale d’Anew Climate. « Le travail de proximité que nous avons fait avec TotalEnergies Nature-Based Solutions tout au long d’une revue technique rigoureuse a démontré que leur engagement d’éviter et de réduire leurs émissions prioritairement, tout en reconnaissant les bénéfices associés aux investissements dans des projets carbone ambitieux dans le cadre d’une stratégie d’action climatique globale, coïncidait avec la mission d’Anew. Nous partageons une même conviction : pour atteindre un équilibre, avoir un impact sur le climat et rendre l’eau et l’air plus propres, il est impératif d’avoir une stratégie sur tous les fronts. »

« La gestion du carbone par Aurora améliore la résilience climatique tout en préservant les écosystèmes vitaux de nos forêts », a déclaré Jamie Houston, Directeur général d’Aurora Sustainable Lands. « Forts de la confiance de TotalEnergies et de son investissement dans notre portefeuille, nous allons pouvoir maintenir le délicat équilibre entre santé des forêts, qualité des sols, bassins versants et habitats de la vie sauvage. Ensemble, nous créerons un impact climatique substantiel, durable et à très grande échelle. »

À propos de TotalEnergies Nature Based Solutions

Dans le cadre de son ambition climat et en complément des actions prioritaires d’évitement et de réduction de ses émissions, TotalEnergies collabore avec de nombreux partenaires locaux à travers le monde afin de développer et de conserver des puits naturels de carbone, tout en contribuant à la préservation de leur biodiversité. Ces opérations suivent une approche long terme de développement économique durable et intégré des espaces avec les communautés locales. TotalEnergies projette d’y consacrer 100 millions de dollars par an afin de se constituer un portefeuille de projets capable de générer au moins 5 millions de tonnes de CO2e de crédits carbone par an d’ici à 2030. Ces crédits carbone seront utilisés après 2030 pour la compensation des émissions scope 1 & 2 de la Compagnie.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

A propos d’Anew Climate

Anew Climate est un leader mondial de diverses solutions climatiques reposant sur les principes de transparence et de responsabilité. Nous fournissons des biens et des services innovants aux secteurs public et privé afin d’aider nos clients à réduire ou compenser leur empreinte carbone, restaurer l’environnement et veiller à ce que leurs investissements soient créateurs à la fois de valeur économique et d’impact climatique durable. Forte de sa connaissance experte des marchés, Anew déploie des solutions technologiques et reposant sur la nature pour générer de la valeur en créant et commercialisant des crédits destinés aux marchés des carburants bas carbone, du carbone, des énergies renouvelables et des émissions. Anew est détenue en majorité par TPG Rise, la plateforme d’investissement à impact mondial de TPG. L’entreprise possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Espagne et en Hongrie et son portefeuille de biens environnementaux s’étend sur cinq continents. En savoir plus : www.anewclimate.com

A propos d’Aurora Sustainable Lands

Aurora Sustainable Lands est l’une des principales plateformes d’élimination du carbone et l’un des premiers gestionnaires d’actifs climatiques au monde. À ce jour, l’entreprise a acquis aux États-Unis près de 700 000 hectares de forêts autrefois exploitées et désormais gérées selon une stratégie visant à maximiser leur potentiel naturel d’élimination et de stockage du carbone. Grâce à cette gestion active et stratégique des forêts et à l’utilisation de technologies de pointe brevetées, Aurora met en œuvre l’outil d’élimination du carbone le plus ancien et le plus efficace – les arbres – pour proposer des crédits carbone naturels assortis du plus haut niveau de fiabilité, durabilité et qualité à une échelle jamais atteinte auparavant. Aurora est une coentreprise formée par Anew Climate et un groupe d’investisseurs dirigé par Oak Hill Advisors, AB CarVal, EIG et GenZero, entre autres grands sponsors financiers.

