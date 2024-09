Promo de la Convention Mondiale de la Manufacture 2024 : Fabrication Intelligente, Création d’Un Avenir

HEFEI, Chine--(BUSINESS WIRE)--"Fabrication Intelligente, Création d'un Avenir meilleur" - la Convention Mondiale sur la Manufacture 2024 est prévue du 20 au 23 septembre à Hefei, dans la province d'Anhui, en Chine. La convention de cette année se focalisera sur la prochaine étape du développement, en embrassant pleinement les nouvelles stratégies de développement et en s'intégrant dans le paysage économique mondial. Cette convention vise à s'imposer comme une plateforme essentielle pour promouvoir la croissance des industries émergentes, faire avancer les industries du futur et accélérer le développement de capacités de production innovantes. De plus, elle contribuera de manière significative à la construction d'un secteur manufacturier plus fort et à la promotion de la collaboration internationale et de la réussite au sein de la communauté manufacturière mondiale.

Cette année, la Convention Mondiale de la Manufacture mettra en lumière les progrès et les réalisations dans le domaine de la manufacture au cours des 75 années écoulées depuis la fondation de la République Populaire de Chine. Plusieurs secteurs d'exposition majeurs sont prévus, notamment le hall de prélude, la vitrine "Made in China", les salons internationaux, l'exposition de la province (ville) invitée d'honneur, les accomplissements de la province d'Anhui en matière de modernisation industrielle, des expositions sur le progrès de la fabrication de haute qualité dans d'autres régions, des démonstrations de véhicules intelligents à énergie nouvelle et des démonstrations de drones.

La convention rassemblera des représentants des principales entreprises nationales, des associations industrielles, des instituts de recherche et des entreprises manufacturières de premier plan du monde entier. Ils présenteront une série de rapports faisant autorité, de développements innovants, d'indices industriels, de livres blancs, d'études de cas et de scénarios d'application, tous axés sur l'avenir de l'industrie manufacturière.

La convention de cette année tirera également profit des technologies numériques pour créer une expérience hybride interactive. Au moyen d'expositions virtuelles et d'outils interactifs intelligents, la convention diffusera en ligne les événements majeurs, notamment la cérémonie d'ouverture, les expositions, les communiqués et les séances de mise en réseau.

Cette année, près de 1 000 invités de marque sont attendus à la convention mondiale de l'industrie manufacturière, dont environ 500 représentants internationaux. Seront présents des dignitaires étrangers, des ministres, des représentants des pays invités et des provinces ou villes internationales, des diplomates des ambassades et consulats en Chine, des fonctionnaires de divers ministères et provinces du gouvernement chinois, des dirigeants d'organisations internationales, des PDG et cadres supérieurs d'entreprises Fortune 500 et de multinationales, des cadres supérieurs d'entreprises manufacturières de premier plan, des représentants d'associations professionnelles et d'institutions d'investissement, ainsi que des universitaires et des experts de renom.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur cette vidéo : https://youtu.be/0X3AvklmGFg