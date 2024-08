LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Het G.I.F.T.-project (Gold International Fast Transfer) is een cryptografisch telecommunicatietechnologieconcept dat fysieke activa in goud en andere edele metalen via een digitale portal met een digitaal transfersysteem connecteert.

Dit concept is een uitvinding van Fayçal Lalioui, een vermaarde zakenman en CEO van GOLD INTERNATIONAL FAST TRANSFER LLP, gevestigd in LONDEN, in het Verenigd Koninkrijk, begin 2024. Fayçal is al verschillende jaren in de goudsector actief via partnerschappen in Luxemburg en het Midden-Oosten.

Het G.I.F.T. platform is momenteel volop in ontwikkeling in samenwerking met Cybastion, een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity en digitale transformatie, gevestigd in Washington, Verenigde Staten, met wie een MoU (memorandum of understanding) is opgesteld.

