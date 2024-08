FPT Software s’associe à Blue Yonder pour transformer la gestion de la chaîne d’approvisionnement en Asie du Sud-Est

The partnership signing ceremony took place in Hanoi, Vietnam with Blue Yonder Asia Pacific Alliances Director Lakshmikanth Sundararajan, Blue Yonder Southeast Asia Senior Sales Director Anand Kumar, and FPT Software SEVP Nguyen Khai Hoan. (Photo: Business Wire)

HANOÏ, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--La société informatique mondiale FPT Software a annoncé un partenariat avec Blue Yonder, le leader mondial des transformations numériques de la chaîne d’approvisionnement, afin de fournir des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout adaptées aux besoins des entreprises de divers secteurs en Asie du Sud-Est.

Ce partenariat vise six marchés clés, notamment Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines. En s’appuyant sur les solutions de chaîne d’approvisionnement de classe mondiale de Blue Yonder et sur la vaste portée et l’expérience de mise en œuvre de FPT Software sur ces marchés, le partenariat devrait permettre d’élaborer rapidement des stratégies de gestion de la chaîne d’approvisionnement personnalisées qui répondent aux défis uniques auxquels sont confrontées les diverses industries de la région.

Blue Yonder propose une plateforme de chaîne d’approvisionnement d’entreprise basée sur l’intelligence artificielle (IA) et des solutions sectorielles qui permettent aux responsables de la chaîne d’approvisionnement d’atteindre des objectifs commerciaux essentiels. La plateforme Blue Yonder permet une visibilité de bout en bout et une expérience connectée pour offrir une coordination transparente complète, des commandes des fournisseurs aux flux de stocks en passant par le respect des engagements des clients. Elle relie également l’ensemble des solutions Blue Yonder afin de synchroniser l’écosystème complet de la chaîne d’approvisionnement d’un client. En retour, Blue Yonder permet à ses clients d’améliorer la productivité de leurs équipes, d’accélérer la prise de décision et de construire des chaînes d’approvisionnement véritablement résilientes.

En parallèle, FPT Software, avec sa présence expansive et sa profonde compréhension de l’environnement commercial, des demandes des clients et des nuances culturelles régionales, jouera un rôle central en facilitant les efforts de Blue Yonder pour soutenir les entreprises en Asie du Sud-Est dans leurs besoins en matière de chaîne d’approvisionnement.

« La demande de transformation numérique dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement à travers l’Asie augmente rapidement, poussée par le besoin d’une efficacité, d’une résilience et d’une adaptabilité accrues. En combinant notre solide présence et notre réseau de partenaires et de clients dans cette région à forte croissance avec l’expertise de Blue Yonder, nous sommes bien placés pour fournir des solutions plus adaptées et à fort impact qui répondent aux besoins évolutifs des entreprises », déclare Nguyen Khai Hoan, vice-président exécutif principal de FPT Software.

« Nous sommes heureux de nous associer à FPT Software, qui est l’une des plus grandes sociétés de services informatiques s’adressant à une variété d’entreprises clientes dans le monde entier », déclare Amith Varma, vice-président de Blue Yonder pour l’Asie. « Leur présence de premier plan au Vietnam et sur d’autres marchés d’Asie du Sud-Est, ainsi que l’importance qu’ils accordent à la réussite de leurs clients, en font un choix naturel et nous permettront de développer nos activités dans le cadre de nos initiatives de croissance en Asie-Pacifique. »

À propos de FPT Software

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège est au Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars (2023) et plus de 30 000 employés dans 30 pays.

L’entreprise défend des opportunités et des défis commerciaux complexes grâce à ses services de classe mondiale dans les domaines de l’analyse avancée, de l’IA, des plateformes numériques, du cloud, de l’hyperautomatisation, de l’IoT, du Low-code, etc. Elle a établi des partenariats avec plus de 1 100 clients dans le monde entier, dont près de 100 sont des entreprises Fortune Global 500 dans les secteurs de l’aviation, de l’automobile, de la banque, des services financiers et de l’assurance, de la santé, de la logistique, de la fabrication, des services publics, et plus encore. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://fptsoftware.com/

