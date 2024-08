Andersen Global renforce sa plateforme africaine en y ajoutant des activités de banque d'investissement

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de développer sa plateforme multidisciplinaire en Afrique, en y ajoutant des fonctions de banque d'investissement et de fusions-acquisitions grâce à un partenariat avec Boston Advisory Limited, dont le siège est au Nigéria.

Boston Advisory Limited est une banque d'investissement qui propose un large panel de services bancaires d'investissement à un ensemble varié d'entreprises, d'institutions publiques et de particuliers fortunés.

La firme se focalise surtout sur les services de transaction et la levée de capitaux, ayant travaillé sur l'une des plus grandes fusions au Nigéria et levé plus de 300 milliards NGN. Chacun des professionnels de la firme possède plus de trois décennies d'expérience en banque d'investissement et fournit des services à certaines des plus grandes entreprises dans les industries de la fabrication, du pétrole et du gaz, et de l'immobilier.

« La collaboration entre Boston Advisory Limited et Andersen Global marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour notre firme et nos clients », a déclaré Funso Popoola, Directeur Général de Boston Advisory Limited. « Cette collaboration témoigne de notre engagement constant à fournir les meilleures solutions complètes à nos clients dans toute la région. »

Mark L. Vorsatz, Président et PDG d'Andersen Global, a ajouté : « Boston Advisory Limited continuera d'être un leader sur le marché et de fournir une valeur exceptionnelle alors que nous continuons à développer notre plateforme multidisciplinaire et à ajouter des fonctionnalités qui servent au mieux nos clients. Notre collaboration avec ce groupe nous permet d'avoir un impact non négligeable sur le marché africain et nous donne les ressources nécessaires à une expansion future dans ce secteur. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 17 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 475 lieux au travers de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.