PPG bereikt overeenkomst om zijn silicaproductenbedrijf te verkopen aan QEMETICA

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG), een wereldleider in verven, coatings en speciale materialen, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft bereikt om zijn silicaproductenbedrijf te verkopen voor ongeveer $310 miljoen aan voorbelastingopbrengsten aan QEMETICA S.A., een in Warschau, Polen gevestigde, particuliere fabrikant van soda, silicaten en andere speciale chemicaliën. De transactie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitende voorwaarden. De transactie is het resultaat van de evaluatie van strategische alternatieven voor het bedrijf door PPG, die voor het eerst werd aangekondigd op 9 januari 2024. Morgan Stanley & Co. LLC trad op als financieel adviseur van PPG en Hogan Lovells trad op als juridisch adviseur.

Het silicaproductenbedrijf van PPG produceert en levert precipiteerbare silica-producten aan grote bedrijven over de hele wereld als prestatieverbeterende additieven. In 2023 vertegenwoordigde het silicaproductenbedrijf tussen de 1-2% van de totale netto-omzet van PPG. De transactie omvat de precipiteerbare silica-productiefaciliteiten van PPG in Lake Charles, Louisiana, en Delfzijl, Nederland. Bovendien zal QEMETICA de silica-productie- en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op PPG-locaties in Barberton, Ohio en Monroeville, Pennsylvania, respectievelijk leasen. Het silicaproductenbedrijf staat onder leiding van ongeveer 400 medewerkers.

Tim Knavish, voorzitter en CEO van PPG, zei: "Na een uitgebreid strategisch evaluatieproces zijn we verheugd om een overeenkomst te bereiken met QEMETICA en geloven we dat het goed gepositioneerd is om het silicaproductenbedrijf vooruit te helpen. Deze transactie stelt ons in staat om onze middelen verder te richten op onze technologisch gedifferentieerde coatings en speciale producten bedrijven om onze organische groei te versnellen en de waardecreatie voor aandeelhouders te vergroten. Ik wil de medewerkers van het silicaproductenbedrijf bedanken voor hun toewijding en inzet gedurende de jaren om kwaliteitsproducten en diensten te leveren die voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten."

QEMETICA staat bekend als een toonaangevende chemische fabrikant in Centraal-Europa en beschikt over een hoogwaardige Europese productiecapaciteit op het gebied van soda, vacuümzout en silicaten. De groeistrategie van het bedrijf richt zich op het opbouwen van een wereldwijde aanwezigheid door middel van strategische overnames en uitbreiding van activiteiten buiten Europa, met als doel het diversifiëren van het portfolio en het betreden van nieuwe markten.

materialen waarop onze klanten al 140 jaar vertrouwen. Door toewijding en creativiteit lossen we de grootste uitdagingen van onze klanten op en werken we nauw samen om de juiste weg voorwaarts te vinden. Met ons hoofdkantoor in Pittsburgh opereren en innoveren we in meer dan 70 landen en rapporteerden we een netto-omzet van $18,2 miljard in 2023. We bedienen klanten in de bouw, consumentenproducten, industriële en transportmarkten, evenals de aftermarket. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ppg.com.

