S-Docs lance une nouvelle campagne de rebranding pour 2024

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--S-Docs, la seule solution 100 % native de génération de documents et de signature électronique pour Salesforce, est ravie d'annoncer une initiative de rebranding intéressante qui constitue une étape importante dans l'évolution de l'entreprise. Cette transformation complète comprend un nouveau logo, une nouvelle police de caractères, de nouvelles couleurs et une nouvelle mission de marque, et devrait redéfinir la présence de S-Docs sur le marché.

À propos de la nouvelle campagne de rebranding

Les efforts de rebranding de S-Docs reflètent une approche stratégique visant à être à la pointe de la performance des flux opérationnels et à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. En améliorant la simplicité et l'efficacité de l'utilisation des outils S-Docs et en permettant aux entreprises de bénéficier d'un meilleur contrôle opérationnel et de créer des expériences plus riches, nous souhaitons réitérer notre engagement en faveur de l'excellence et offrir à nos clients une expérience encore plus enrichissante.

Les principaux éléments du changement de marque de la nouvelle entreprise sont notamment :

Nouveau logo épuré illustrant notre efficacité et les connexions parfaites des documents

Nouvelle police de caractères et nouvelles couleurs pour créer une image plus originale

Nouvelle mission de la marque : « L'efficacité opérationnelle réalisée » pour permettre à S-Docs d'entamer un nouveau tournant

Voir notre guide des marques entièrement mis à jour ici.

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle marque pour donner à S-Docs une image vraiment différente de celle de ses concurrents », a déclaré Brian Stimpfl, président-directeur général.

« Cette campagne a été créée dans l’optique de fournir des outils simples et efficaces que seul S-Docs peut offrir. En donnant aux entreprises les moyens d’obtenir un meilleur contrôle opérationnel et de générer de meilleures expériences, nous serons en mesure d’être plus performants que prévu », a conclu M. Stimpfl.

À propos de S-Docs

Une plateforme d'efficacité opérationnelle de premier plan qui permet aux utilisateurs de proposer une meilleure expérience client grâce à l'automatisation fluide et sécurisée des documents, des flux de travail et des fonctionnalités d'e-signature. Aider des milliers d'entreprises – des petits commerces aux entreprises internationales – à évoluer plus intelligemment.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.