AFYREN annonce la signature d'un nouveau contrat commercial aux États-Unis sur le marché de la nutraceutique

AFYREN (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, annonce un nouveau contrat commercial avec un fabricant de produits nutraceutiques, basé aux États-Unis.

AFYREN a signé un nouveau contrat pluriannuel avec une société américaine spécialisée dans les ingrédients et solutions nutraceutiques, un marché à forte valeur ajoutée et en croissance rapide, au croisement de l'alimentation et de la pharmaceutique. Ce marché de plusieurs milliards de dollars devrait connaître une croissance proche des 10% au cours des prochaines années, en raison de la recherche par les consommateurs de produits susceptibles d'améliorer leur santé et leur bien-être, en privilégiant les ingrédients naturels et durables1.

Dans le cadre de ce contrat, AFYREN fournira au client ses acides biosourcés produits grâce à son processus unique de fermentation naturelle, utilisés en qualité de conservateurs ou d’arômes pour les compléments alimentaires. D’abord sur des volumes limités, ce contrat pourra évoluer vers des quantités plus significatives.

Le client, un acteur renommé dans cette branche, a longtemps cherché des solutions alternatives aux produits pétro-sourcés, sans succès. La nature du procédé AFYREN - basé sur la fermentation naturelle de matières premières non alimentaires - et la capacité de retracer l'origine des acides ont joué un rôle déterminant dans la décision du client de recourir aux produits d'AFYREN.

« Nous partageons avec notre client un même état d'esprit et une ambition commune, à savoir fournir des solutions durables et de qualité, fondées sur des chaînes de valeur traçables. Ce nouveau contrat démontre notre capacité à répondre aux besoins de certains marchés plus spécifiques - en plus de notre base de clients actuelle sur les grands marchés établis - avec une proposition de valeur différenciée par rapports aux solutions existantes. La naturalité est en effet un moteur de croissance à long-terme pour nos marchés alimentaires et pharmaceutiques, à la fois en volume et en valeur », déclare Nicolas SORDET, Directeur Général d'AFYREN.

À propos d’AFYREN

AFYREN est une greentech française lancée en 2012 pour répondre au défi de la décarbonation des approvisionnements industriels. Sa technologie de fermentation naturelle, innovante et propriétaire, valorise la biomasse locale provenant de résidus agricoles non alimentaires pour remplacer les ingrédients pétro-sourcés habituellement utilisés dans les formulations de nombreux produits. Les solutions 100 % biosourcées, bas-carbone et durables d’AFYREN permettent de répondre aux enjeux de décarbonation d’une grande variété de secteurs stratégiques : la nutrition humaine et animale, les arômes et parfums, les sciences de la vie et des matériaux et les lubrifiants et fluides techniques. Ne nécessitant aucun changement de procédé pour les industriels, la technologie clef en main et circulaire d’AFYREN permet d’allier durabilité et compétitivité.

La première usine française du Groupe, AFYREN NEOXY, une coentreprise avec le fonds SPI de Bpifrance, est située dans le Grand-Est à Saint Avold pour servir principalement le marché européen.

AFYREN poursuit également un projet en Thaïlande, avec un leader mondial de l’industrie sucrière et développe sa présence sur le continent américain, dans la continuité des accords de distribution déjà signés.

A fin 2023, AFYREN emploie environ 120 personnes à Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold et investit chaque année 20% de son budget en R&D pour poursuivre le développement de ses solutions durables.

AFYREN est cotée en Bourse sur Euronext Growth® à Paris depuis 2021 (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

Pour en savoir plus : afyren.com

