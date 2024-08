Kizik annuncia accordi di distribuzione con il Taiwan, l'Italia e il Sud-Est asiatico, con l'espansione della propria presenza a livello globale

SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--Kizik, leader nell'innovazione delle calzature indossabili hands-free, è lieta di annunciare le ultime partnership internazionali che ampliano in modo significativo la sua portata globale. Oltre alla recente collaborazione con il distributore britannico Unify Brand Partnerships, avvenuta in aprile, Kizik ha ora stretto una partnership con tre importanti distributori: Wellforce Sports a Taiwan, Artcrafts in Italia e Nyne Ventures nel sud-est asiatico, che comprende Singapore, Malesia, Filippine, Thailandia, Indonesia e Vietnam.

Queste nuove partnership sono parte integrante dell'ambiziosa strategia di espansione globale di Kizik, che si basa sul notevole successo dell'azienda negli Stati Uniti e mira a portare le sue pionieristiche calzature hands-free a un pubblico mondiale. Sfruttando le proprie vaste reti di distribuzione e la profonda conoscenza dei rispettivi paesaggi di vendita al dettaglio, ogni distributore agevolerà l'espansione di Kizik attraverso partnership all'ingrosso e canali diretti al consumatore, assicurando ai consumatori un accesso agevole all'impareggiabile convenienza, all'innovazione e al design elegante del marchio.

“Siamo entusiasti di unire le forze con questi eccezionali distributori per espandere la nostra presenza globale”, ha dichiarato Monte Deere, CEO di Kizik. “Il notevole successo ottenuto negli Stati Uniti, insieme alla vasta conoscenza del mercato di Wellforce Sports, Artcrafts e Nyne Ventures, sarà fondamentale per introdurre l'innovativa tecnologia Hands-Free e lo stile distintivo di Kizik su nuovi mercati internazionali”.

Kizik continua a essere leader nel settore delle calzature con la sua innovativa tecnologia hands-free, che elimina il fastidio di allacciare le scarpe e migliora la comodità quotidiana. Offrendo un mix perfetto di praticità, comfort e stile, Kizik si rivolge alle persone moderne che cercano calzature che si adattino perfettamente al loro stile di vita attivo.

“I consumatori taiwanesi, attenti ai ritmi frenetici e alla tecnologia, sono sempre alla ricerca di soluzioni che semplifichino la loro vita”, ha dichiarato Russ Hsu, Direttore Generale di Wellforce Sports. “La tecnologia vivavoce di Kizik si integra perfettamente con le esigenze quotidiane del frenetico ambiente urbano di Taiwan, senza comprometterne lo stile o il comfort. Siamo entusiasti di collaborare con Kizik e di portare sul mercato un innovatore del settore”.

“In Artcrafts abbiamo immediatamente riconosciuto che l'innovativa calzatura a mani libere di Kizik era perfettamente in linea con la nostra missione di offrire al mercato qualcosa di veramente nuovo con un punto di vendita forte e unico”, ha dichiarato Simone Ponziani, CEO di Artcrafts. “Siamo entusiasti di collaborare con Kizik per far conoscere la sua tecnologia rivoluzionaria ai consumatori italiani”.

“Questo accordo strategico segna un'espansione significativa per Nyne Ventures, in quanto porta l'innovativo ed elegante marchio Kizik su mercati e negozi chiave del Sud-Est asiatico”, ha dichiarato Raj Advani, amministratore delegato di Nyne Ventures. “Con questo lancio, siamo entusiasti di migliorare la nostra offerta di prodotti e di fornire ai nostri clienti le prime e più dinamiche scarpe hands-free del settore”.

Le partnership con Wellforce, Artcrafts e Nyne Ventures sottolineano l'impegno di Kizik per l'innovazione e la soddisfazione dei clienti a livello globale. Insieme, queste partnership sono destinate a elevare la presenza di Kizik sulla scena internazionale e a fornire la sua tecnologia trasformativa per le calzature hands-free ai consumatori più esigenti di tutto il mondo.

INFORMAZIONI SU KIZIK

Con sede a Lindon, nello Utah, Kizik è il marchio leader nel settore delle calzature hands-free, con oltre 200 brevetti in corso di registrazione e concessi. Alimentato da un'innovazione incessante, Kizik è un catalizzatore che apre un mondo grande, audace e senza attriti, che dà ai suoi clienti la libertà di andare, vedere, fare ed esplorare, per trovare la magia nel movimento. Con le sue eleganti silhouette per uomo, donna e bambino, le calzature a mani libere di Kizik sono davvero per tutti. Per saperne di più, visitare il sito kizik.com e seguire @wearkizik.

INFORMAZIONI SU WELLFORCE

Wellforce Sports è un distributore leader di marchi sportivi e di stile di vita, fondato nel 2008 a Taiwan. Wellforce Sports si impegna a mantenere una posizione competitiva e rispettabile sul mercato offrendo prodotti di alta qualità e un servizio eccezionale ai propri clienti e consumatori, creando al contempo un ambiente di lavoro eccellente per i propri dipendenti. Sotto la guida di Russ Hsu, Direttore Generale di Well Force Sports Co., Ltd., l'azienda ha sviluppato una solida struttura organizzativa supportata da un team di professionisti esperti. Questi esperti apportano una profonda conoscenza e intuizione delle tendenze locali, del comportamento dei consumatori, dei vari tipi di canale e dei modelli commerciali, dimostrando l'impegno di Wellforce Sports per la soddisfazione dei consumatori.

INFORMAZIONI SU ARTCRAFTS

Fondata nel 1958 a Firenze da Carla e Maurizio Ponziani e attualmente gestita dal figlio Simone, Artcrafts International è diventata leader nella cura e nello sviluppo di marchi globali di sport, stile di vita e moda. L'azienda vanta un portafoglio diversificato di circa 15 marchi, tra cui marchi di proprietà e in licenza, tra calzature, abbigliamento e accessori. Artcrafts International opera su tutti i canali di distribuzione, tra cui il commercio all'ingrosso indipendente, la GDO, l'e-commerce e i propri negozi al dettaglio. Con un team dedicato di circa 150 dipendenti, Artcrafts International gestisce 26 punti vendita in tutta Italia e 12 siti web di e-commerce.

INFORMAZIONI SU NYNE VENTURES

Nyne Ventures Pvt Ltd è una società di distribuzione di prodotti di bellezza e stile di vita con due uffici principali a Manila e Singapore, che copre la regione del Sud-est asiatico (SEA). Specializzata nella cura e nella distribuzione di prodotti di bellezza e stili di vita di alta qualità, Nyne Ventures Pvt Ltd si impegna a portare le ultime tendenze e i marchi di alta qualità nella regione. Oltre alla distribuzione, Nyne Ventures Pvt Ltd si impegna anche in strategie omnichannel, nella gestione del mercato e nella costruzione di negozi indipendenti, garantendo un'esperienza completa e senza soluzione di continuità sia per i marchi che per i clienti in tutta la regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.