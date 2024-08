NetApp optimise les environnements VMware avec de nouvelles fonctionnalités

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société pionnière dans le domaine des infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités prenant en charge les déploiements de VMware Cloud Foundation. Les clients mutuels pourront s’appuyer sur les solutions de NetApp pour redimensionner leurs environnements informatiques afin d’exécuter efficacement les charges de travail VMware à l’échelle.

Depuis plus de dix ans, NetApp et VMware (récemment rachetée par Broadcom Inc.) collaborent pour assurer la réussite de leurs clients communs et les aider à tirer la meilleure valeur de leurs investissements dans VMware. Au cours de cette période, NetApp, qui a été un partenaire clé de VMware en matière de conception technique, a continué de stimuler l’innovation dans le domaine du stockage hautement disponible, évolutif et performant en tant que partenaire de conception pour ses volumes virtuels (vVols) vSphere de nouvelle génération. Maintenant, NetApp vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre à ses clients de gérer plus efficacement leurs déploiements VMware.

« NetApp et Broadcom travaillent ensemble pour éliminer l’incertitude des environnements cloud hybrides », a déclaré Jonsi Stefansson, vice-président principal et directeur de la technologie chez NetApp. « Plus de 20 000 clients font confiance à NetApp pour prendre en charge leurs charges de travail VMware. Suite à l’acquisition de VMware, l’étroite collaboration entre NetApp et Broadcom garantit l’interopérabilité de nos solutions, le but étant que nos clients mutuels puissent tirer parti d’une infrastructure de données intelligente unique et exploiter plus efficacement leurs charges de travail VMware. »

NetApp contribue à optimiser les coûts, à simplifier les opérations et à accroître la flexibilité pour les clients utilisant des environnements VMware en proposant les services suivants :

Prise en charge élargie de VMware Cloud Foundation (VCF) : Les clients de NetApp et de Broadcom pourront désormais simplifier leurs environnements cloud hybrides VCF en utilisant le logiciel NetApp ONTAP ® pour tous leurs besoins de stockage, y compris pour leurs architectures standard et consolidées. La dernière version d’ONTAP Tools for VMware (OTV) prend en charge la synchronisation active SnapMirror® afin de fournir des capacités de réplication de données active-active symétriques pour les systèmes de stockage NetApp exécutant des charges de travail VMware. La synchronisation active SnapMirror permet aux clients de travailler plus efficacement en déchargeant la protection des données de leur informatique virtualisée et en améliorant la disponibilité des données.

: Les clients de NetApp et de Broadcom pourront désormais simplifier leurs environnements cloud hybrides VCF en utilisant le logiciel NetApp ONTAP pour tous leurs besoins de stockage, y compris pour leurs architectures standard et consolidées. La dernière version d’ONTAP Tools for VMware (OTV) prend en charge la synchronisation active SnapMirror® afin de fournir des capacités de réplication de données active-active symétriques pour les systèmes de stockage NetApp exécutant des charges de travail VMware. La synchronisation active SnapMirror permet aux clients de travailler plus efficacement en déchargeant la protection des données de leur informatique virtualisée et en améliorant la disponibilité des données. Nouvelles capacités pour Azure VMware Solution (AVS) : Afin d’aider les clients qui étendent ou migrent leurs charges de travail vSphere vers le cloud, ces derniers peuvent désormais exploiter Spot Eco by NetApp avec les instances réservées AVS pour tirer le meilleur parti de leurs déploiements. L’utilisation de Spot Eco pour gérer les instances réservées AVS en même temps qu’Azure NetApp Files pour décharger le stockage des données peut réduire les coûts de calcul de manière significative.

: Afin d’aider les clients qui étendent ou migrent leurs charges de travail vSphere vers le cloud, ces derniers peuvent désormais exploiter Spot Eco by NetApp avec les instances réservées AVS pour tirer le meilleur parti de leurs déploiements. L’utilisation de Spot Eco pour gérer les instances réservées AVS en même temps qu’Azure NetApp Files pour décharger le stockage des données peut réduire les coûts de calcul de manière significative. Fonctionnalités de VM Optimization améliorées pour NetApp Cloud Insights : NetApp vient de lancer Cloud Insights VM Optimization, élargissant ainsi sa solution complète d’optimisation des environnements virtuels, y compris VMware. Avec Cloud Insights VM Optimization, les clients disposeront d’outils leur permettant de réduire les coûts tout en augmentant la densité VM pour exploiter le stockage au meilleur rapport prix/performance pour leur environnement, et surveiller l’ensemble de leur environnement afin de garantir la disponibilité, les performances et le respect des meilleures pratiques de configuration sur l’ensemble de la pile. Pour aider ses clients à optimiser les ressources de calcul, de mémoire et de stockage de leurs environnements VMware, NetApp leur propose également une version d’essai gratuite de 30 jours de Cloud Insights dans le but de migrer de la manière la plus rentable possible vers les nouveaux abonnements aux logiciels VMware.

Ces offres font suite au lancement, le mois dernier, d’améliorations du service de reprise après sinistre NetApp BlueXP™, dont les flux de travail guidés permettent de concevoir et d’exécuter des plans de reprise automatisée après sinistre pour les charges de travail VMware dans les environnements de cloud hybride, avec une prise en charge nouvellement ajoutée des datastores VMFS.

« Lorsque les entreprises modernisent leur infrastructure avec VMware Cloud Foundation, elles veulent être certaines que les services sur lesquels elles s’appuient et qui proviennent de chefs de file de l’industrie tels que NetApp continueront à fonctionner de manière transparente et à leur apporter la valeur à laquelle elles sont habituées », a déclaré Paul Turner, vice-président des produits au sein de la division VCF de Broadcom. « Le fait d’avoir NetApp comme proche collaborateur aide nos clients communs à déployer des services de données et de stockage innovants sur leur plateforme de cloud privé, et à s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti de leurs environnements VMware. »

« Nous avons fait de Microsoft Azure le cloud de choix pour les environnements VMware, et nous offrons des solutions rapides et rentables qui permettent à de nombreux clients de déplacer leurs charges de travail VMware vers le cloud », a confié pour sa part Brett Tanzer, vice-président de la gestion des produits chez Microsoft. « À l’heure où les clients de VMware font face à des changements dans l’exploitation des environnements virtualisés, nous leur avons donné la possibilité de profiter de prix sûrs et prévisibles pendant plusieurs années. Les capacités de NetApp en matière de gestion des données et d’observabilité du cloud permettent à nos clients de veiller à ce que ces déploiements offrent le retour sur investissement dont ils ont besoin. »

« Dans un monde où le cloud, les données et les opérations d’infrastructure ne cessent de se complexifier, les équipes informatiques recherchent de plus en plus des plateformes holistiques plutôt que des solutions ponctuelles », a ajouté Scott Sinclair, directeur de la pratique chez Enterprise Strategy Group. « Ces mises à jour conjointes de NetApp et de Broadcom permettent aux clients d’utiliser l’infrastructure de données intelligente de NetApp pour consolider plusieurs opérations de données sur une seule plateforme avec des capacités de gestion de données et CloudOps de premier plan. Cela va aider les clients à rendre leurs opérations et leur infrastructure plus efficaces et à réduire le coût total de possession de leurs investissements dans VMware. »

