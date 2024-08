TRU Simulation livre le Beechcraft T-6C Operational Flight Trainer à l'armée de l'air tunisienne

TRU Simulation delivers Beechcraft T-6C Operational Flight Trainer to Tunisian Air Force Photo credit: TRU Simulation + Training Inc.

TRU Simulation delivers Beechcraft T-6C Operational Flight Trainer to Tunisian Air Force Photo credit: TRU Simulation + Training Inc.

TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., une société Textron Inc. (NYSE:TXT) a récemment annoncé la livraison du Beechcraft T-6C Texan II Operational Flight Trainer (OFT) à l'armée de l'air tunisienne. Les autres éléments livrés avec l'OFT comprennent un laboratoire de formation assistée par ordinateur (CBT) avec huit stations de travail, deux formations en avionique (ADT) et des services sur le terrain. L'OFT sera le premier appareil de ce type dans la région et répondra aux besoins de formation au vol à la base aérienne de Sfax, en Tunisie.

TRU Simulation, une filiale de Textron Aviation Defense LLC, le fabricant du Beechcraft T-6C, conçoit, fabrique et fournit des dispositifs de formation haute fidélité et des simulateurs de mouvement complet pour les clients civils et de la défense.

« En tant que premier Beechcraft T-6C OFT construit par TRU dans la région, il s’agit d’une étape importante dans l’engagement de TRU Simulation à faire progresser la technologie de formation aéronautique à l’échelle mondiale. Le dévouement et l’expertise de notre équipe ont joué un rôle crucial dans la réalisation de cette étape importante, et je suis immensément fier de leur travail acharné et de leur engagement en faveur de l’excellence », déclare Jerry Messaris, vice-président et directeur général de TRU Simulation. « C’est un privilège de commémorer l’intégration de l’appareil dans l’armée de l’air tunisienne. »

Le Beechcraft T-6C OFT offre aux pilotes une formation sur les procédures et le vol aux instruments dans de multiples scénarios et opérations. Les caractéristiques de l'appareil comprennent un cockpit réaliste avec du matériel aéronautique réel, un système visuel avec un champ de vision verticale de 70 degrés et de vision horizontale de 270 degrés et un siège dynamique avec des files d'amorce et de perturbation. L'OFT sera utilisé pour former les pilotes et les professionnels de la maintenance après la livraison des huit avions Beechcraft T-6C Texan II à l'armée de l'air tunisienne.

À propos de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., une filiale de Textron Aviation Inc., est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'entraînement haute fidélité et de simulateurs de mouvement complet pour l'industrie aéronautique. Avec un solide engagement envers l'excellence et l'innovation, TRU Simulation est à l'avant-garde de la technologie de simulation de vol depuis plus d'une décennie. Nos solutions de simulateur personnalisées permettent aux pilotes de naviguer dans le ciel en toute confiance, tandis que notre technologie de pointe garantit des expériences d'entraînement sûres et réalistes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.TRUSimulation.com.

À propos de Textron Aviation Defense LLC

Avec un héritage de milliers de systèmes de formation intégrés Beechcraft et Cessna éprouvés produits et missionnés dans le Heartland américain depuis la Seconde Guerre mondiale, les clients militaires se tournent vers Textron Aviation Defense lorsqu’ils ont besoin de solutions aéroportées pour leurs missions critiques. Fournisseur du premier entraîneur de vol militaire au monde, Textron Aviation Defense équipe les forces armées du monde entier et est à la pointe en matière de faibles coûts d’acquisition, de maintien en puissance et de formation. La flotte Beechcraft T-6 Texan II de plus de 1 000 avions a enregistré plus de 5 millions d'heures de vol dans deux écoles de pilotage militaires de l'OTAN et treize pays depuis 2001. Textron Aviation Defense est une filiale de Textron Aviation Inc. Pour plus d'informations, visitez www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d’inspiration de l’expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique pour ses clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d’affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde, et plus de la moitié de tous les avions d’aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d’œuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l’échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.