M2S Group neemt de activiteiten van de labeloplossingen van Iconex over

APPLETON, Wis. & DULUTH, Ga.--(BUSINESS WIRE)--M2S Group, een bedrijf van de portfolio van Wynnchurch Capital L.P., en Iconex LLC (“Iconex”), een bedrijf van de portfolio van Atlas Holdings (“Atlas”), maakten vandaag gezamenlijk bekend dat M2S Group de activiteiten van de labeloplossingen van Iconex (“Iconex Labels”) heeft overgenomen. Voortaan maakt Iconex Labels deel uit van het platform van de M2S Group, een leider in de sector van materiaalwetenschappen en -oplossingen.

Paul Charapata zal de gecombineerde activiteiten aanvoeren, en Craig Gunckel, CEO van Iconex, werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van M2S Group. De afdeling van de oplossingen voor ontvangstbewijzen van Iconex blijft een onafhankelijke activiteit in handen van Atlas. Craig Gunckel zal de activiteiten van de oplossingen voor ontvangstbewijzen verder aanvoeren als Chief Executive Officer. Er werden geen voorwaarden voor de transactie bekendgemaakt.

Atlas richtte Iconex in 2016 op om de Interactive Printer Solutions Division van NCR Corporation over te nemen. De hoofdzetel van Iconex is gevestigd in Duluth, Georgia. Iconex is leverancier bij uitstek van innovatieve oplossingen die handelsactiviteiten van over de hele wereld bevorderen. M2S Group, met hoofdzetel in Appleton, Wisconsin, is een vooraanstaand bedrijf op gebied van materiaalwetenschap en -oplossingen dat aan diverse sectoren hoogwaardige producten levert. Iconex is de vierde bedrijfseenheid van M2S Group, samen met Appvion, Nekoosa en Decorative Films.

“Door Iconex met M2S Group te combineren, krijgen onze klanten extra hoogwaardige variabele printlabeloplossingen aangeboden en wordt onze portfolio bewezen technologie verder uitgebreid,” verklaart Paul Charapata, CEO van M2S. “Deze transactie is volledig in lijn met onze doelstellingen voor groei op lange termijn en diversificatie. Het doet ons genoegen om de medewerkers en klanten van Iconex bij M2S Group te mogen verwelkomen, en we kijken alvast uit naar de verderzetting van het succes.”

“In partnerschap met het leidersteam van Iconex hebben we de ontluikende labelactiviteiten van het bedrijf getransformeerd in een van de grootste en meest gewaardeerde labelfabrikanten van Noord-Amerika. Onder het leiderschap van CEO Craig Gunckel en CFO Ira Genser was Iconex koploper op de markt van labeloplossingen via de ontwikkeling van innovatieve producten, hoogwaardige werkingsprestaties, een uitmuntende klantendienst en de naadloze integratie van verschillende overnames,” zegt Michael Sher, partner van Atlas Holdings. “Atlas wenst het team van Iconex Labels verderzetting van het succes bij M2S toe,” voegt Sher hieraan toe.

“De toevoeging van Iconex aan de M2S Group is een aantrekkelijke kans om aanvullende bedrijfsactiviteiten te combineren. Iconex Labels is aanzienlijk gegroeid dankzij toewijding aan de klanten, focus op innovatie en de inzet van onze medewerkers. Ik ben bijzonder trots op alles wat Iconex tot op vandaag heeft bereikt en ik ben enthousiast om Paul te steunen wanneer de labelactiviteiten verder floreren als onderdeel van de M2S Group,” zegt Craig Gunckel, CEO van Iconex. “In het bijzonder wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun grote inspanning en toewijding, die ervoor zorgden dat Iconex op vandaag marktleider is.”

Over M2S Group

M2S Group is een vooraanstaand bedrijf op gebied van materiaalwetenschappen en -oplossingen die aan diverse sectoren hoogwaardige producten levert via haar drie bedrijfseenheden: Appvion, Nekoosa en Decorative Films. M2S Group telt meer dan 700 teamleden en is actief in de sectoren van aanbrengtapes, zelfkopiërend papier, architecturale raamfolies, papier en folies voor thermografische toepassingen, geëxtrudeerde folies en gespecialiseerde printmedia. Voor meer informatie gaat u naar m2sgroup.com.

Over Iconex

Iconex is wereldleider als betaalbare leverancier van papieren ontvangstbewijzen en sterk gedifferentieerde variabele printlabeloplossingen die bedrijfsprocessen omvormen om winstgevendheid, productiviteit, klantentevredenheid en duurzaamheid te bevorderen. Een traditie van innovatie die teruggaat tot 1887 is verweven in de essentie van de identiteit van Iconex, die begint met de uitvinding van het papieren ontvangstbewijs, dat bedrijfstransacties revolutionair heeft veranderd. Die geest van innovatie gaat verder met de introductie van Iconex Sticky Media™, Sticky Media G2 en andere gepatenteerde innovaties waar heel wat van de grootste bedrijven ter wereld actief in voeding en dranken, retail, snelservicerestaurants, kruidenierszaken, apothekers, productie en distributie en logistiek op vertrouwen om hun activiteiten te stroomlijnen, wat zorgt voor een betere klantenervaring. Voor meer informatie gaat u naar iconex.com.

