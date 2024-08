M2S Group acquiert la branche de solutions d'étiquetage d'Iconex

APPLETON, Wisconsin et DULUTH, Géorgie--(BUSINESS WIRE)--M2S Group, une entreprise du portefeuille de Wynnchurch Capital L.P., et Iconex LLC (« Iconex »), une entreprise du portefeuille d'Atlas Holdings (« Atlas »), ont annoncé conjointement aujourd'hui l'acquisition par M2S Group de l'activité de solutions d'étiquetage d'Iconex (« Iconex Labels »). Iconex Labels fait désormais partie de la plateforme de M2S Group, un leader dans le secteur de la science des matériaux et des solutions.

Paul Charapata dirigera ces activités fusionnées et Craig Gunckel, CEO d'Iconex, a été nommé au conseil d'administration de M2S Group. La division des solutions de réception d'Iconex reste une entreprise indépendante appartenant à Atlas. Craig Gunckel conserve son poste de CEO de la division des solutions de réception. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Atlas a créé Iconex en 2016 pour acquérir la division Interactive Printer Solutions de NCR Corporation. Basée à Duluth, en Géorgie, Iconex est le premier fournisseur de solutions innovantes qui fait fonctionner le commerce dans le monde entier. M2S Group, dont le siège se trouve à Appleton, dans le Wisconsin, est une entreprise leader dans le secteur de la science des matériaux et des solutions qui fournit des produits de haute performance dans de nombreux secteurs. Iconex est la quatrième unité commerciale de M2S Group, suivant Appvion, Nekoosa et Decorative Films.

« Le regroupement d'Iconex avec le groupe M2S offre à nos clients des solutions supplémentaires d'étiquettes à impression variable de haute performance et élargit notre portefeuille de technologies éprouvées », a déclaré Paul Charapata, CEO de M2S. « Cette transaction s'inscrit parfaitement dans nos objectifs de croissance et de diversification à long terme. Nous sommes très heureux d'accueillir les collaborateurs et les clients d'Iconex au sein de M2S Group et nous nous réjouissons d'anticiper le même succès à l'avenir ».

« En partenariat avec l'équipe dirigeante d'Iconex, nous avons transformé les activités d'étiquetage naissantes de l'entreprise en l'un des fabricants d'étiquettes les plus importants et les plus respectés d'Amérique du Nord. Sous la direction de son CEO, Craig Gunckel, et de sa CFO, Ira Genser, Iconex a dominé le marché des solutions d'étiquetage grâce au développement de produits innovants, à des performances opérationnelles exceptionnelles, à un service client de grande qualité et à l'intégration harmonieuse de plusieurs acquisitions », a déclaré Michael Sher, associé d'Atlas Holdings. « Atlas souhaite à l'équipe d'Iconex Labels un succès continu avec M2S », a ajouté M. Sher.

« L'arrivée d'Iconex Labels au sein du groupe M2S est une occasion intéressante de combiner des activités complémentaires. Iconex Labels a connu une croissance significative grâce à son dévouement envers ses clients, à son souci d'innovation et à son engagement envers ses collaborateurs. Je suis extrêmement fier de tout ce qu'Iconex a accompli à ce jour et suis très heureux de soutenir Paul alors que l'activité des étiquettes continue de prospérer au sein du groupe M2S », a déclaré Craig Gunckel, CEO d'Iconex. « Je tiens tout particulièrement à remercier tous nos collaborateurs pour leur travail assidu et leur dévouement, qui ont permis à Iconex de devenir le leader du marché qu'il est aujourd'hui ».

À propos de M2S Group

M2SGroup est une entreprise leader dans le secteur de la science des matériaux et des solutions, qui fournit des produits de haute performance à de nombreuses industries grâce à ses trois unités commerciales : Appvion, Nekoosa et Decorative Films. M2S Group compte plus de 700 collaborateurs qui travaillent dans les secteurs des rubans d'application, des feuilles autocopiantes, des films pour fenêtres architecturales, des papiers et films thermiques directs, des films extrudés et des supports d'impression spécialisés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant : m2sgroup.com.

À propos d'Iconex

Iconex est le premier fournisseur mondial de reçus papier à faible coût et de solutions d'étiquettes à impression variable très différenciées capables de transformer les processus d'entreprise afin de favoriser la rentabilité, la productivité, la satisfaction client et le développement durable. Une tradition d'innovation remontant à 1887 fait partie de la trame du tissu identitaire d'Iconex, en commençant par l'invention du reçu papier, qui a révolutionné les transactions commerciales. Cet esprit d'innovation se poursuit avec l'introduction d'Iconex Sticky Media™, Sticky Media G2 et d'autres innovations brevetées auxquelles font appel plusieurs des plus grandes entreprises mondiales dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la vente au détail, de la restauration rapide, de l'épicerie, de la pharmacie, de la fabrication et de la distribution et de la logistique pour rationaliser les opérations, avec comme résultat une amélioration de l'expérience client. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site suivant : iconex.com.

