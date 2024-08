ReNew signe un contrat d'attributs verts de 437,6 MW avec Microsoft

NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--ReNew, la principale entreprise indienne d’énergie renouvelable (NASDAQ : RNW), a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de vente d’attributs verts de 437,6 MW avec Microsoft. Ce contrat devrait générer plus d’un million d’unités d’attributs d’électricité verte par an, contribuant ainsi à l’ambition de Microsoft de ne plus générer de carbone d’ici 2030.

Dans le cadre de l'accord, ReNew affectera environ 15 millions de dollars US de recettes provenant du contrat à un fonds communautaire destiné à soutenir des initiatives de justice environnementale axées sur les moyens de subsistance des femmes et l’autonomisation économique, l’accès à l’énergie, l’électrification rurale, la réhabilitation environnementale et l’amélioration de la qualité de l’eau, ainsi que d’autres préoccupations des communautés touchées de manière disproportionnée par la pollution et le changement climatique. Ce travail sera réalisé en partenariat avec la fondation ReNew, la branche philanthropique de ReNew, qui œuvre pour créer des communautés durables par l’action climatique, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes, et dont les efforts concernent les priorités de justice environnementale de Microsoft.

Puneet Chandok, président de Microsoft Inde et Asie du Sud, a déclaré : « Microsoft a des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable et de décarbonisation. Ce partenariat avec ReNew facilitera l’atteinte de ces objectifs tout en bénéficiant aux communautés locales grâce à des initiatives telles que l’électrification rurale et les programmes d’amélioration des moyens de subsistance des femmes. Nous adoptons une approche holistique qui inclut la réalisation de nos objectifs climatiques tout en permettant à l’écosystème de disposer de la technologie nécessaire pour construire un avenir plus résilient. »

« Il s’agit d’une étape importante dans le parcours de ReNew pour soutenir les objectifs mondiaux de décarbonisation des gouvernements et des entreprises. Nous sommes ravis de cette signature, car les deux entreprises partagent des ambitions communes vers la neutralité carbone », a déclaré Sumant Sinha, fondateur, président et PDG de ReNew. En faisant référence à l’aspect de développement communautaire de l’accord, il a ajouté : « En tant qu’organisation priorisant la durabilité, une transition énergétique juste est au cœur de la mission de ReNew consistant à créer un monde meilleur. Cet accord nous permettra de respecter notre engagement envers les communautés dans lesquelles nous sommes actifs et d’aborder certains aspects socio-économiques liés au changement climatique. »

Il s'agit de l'un des plus importants partenariats d'entreprise dans le domaine des énergies renouvelables en Inde. Il fait partie des cinq contrats d'achat d'électricité (PPA) signés par ReNew au cours du trimestre clos le 30 juin 2024, pour un total de 2,2 GW, ce qui porte son portefeuille total à 15,6 GW. Au cours de l'exercice 2024, la société a contribué à environ 10 % de la production totale d'énergie solaire et éolienne de l'Inde et a remporté des appels d'offres pour la fourniture de plus de 8 GW de projets d'énergie renouvelable. De même, les lettres d'attribution pour environ 5,8 GW supplémentaires de projets d'énergie renouvelable reçues par ReNew permettront de doubler son portefeuille d'actifs dans le domaine de l'énergie renouvelable pour atteindre plus de 21 GW d'ici à l'année fiscale 2029, consolidant ainsi sa position d'acteur majeur dans la transition vers l'énergie propre en Inde.

À propos de ReNew

ReNew est un chef de file des solutions de décarbonisation coté au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d’énergie propre de ReNew, d’environ 15,6 GW sur une base brute au 15 août 2024, est l’un des plus importants au niveau mondial. En plus d’être un important producteur d’électricité indépendant en Inde, nous fournissons des solutions de bout en bout avec une approche équitable et inclusive dans les domaines de l’énergie propre, des offres d’énergie à valeur ajoutée par le biais de la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre le changement climatique. Pour plus d’informations, visitez www.renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

