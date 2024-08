Western Governors University selecteert Aera Technology om het eerste beslissingsintelligentie-ecosysteem voor studentensucces te creëren

MOUNTAIN VIEW, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Aera Technology, het Decision Intelligence-bedrijf, kondigde vandaag aan dat Western Governors University (WGU), de grootste non-profit, competentiegerichte, online instelling voor hoger onderwijs in de Verenigde Staten, gekozen heeft voor het Aera Decision Cloud™-platform. Het wil hiermee een eerste Decision Intelligence-oplossing creëren voor schaalbare, gepersonaliseerde studentenondersteuning. Met behulp van de beslissingsmogelijkheden van het platform zal WGU helpen de verschillen in kansen te verkleinen, het aantal studenten dat een cursus afrondt te verhogen en de resultaten voor het behalen van een diploma in het hoger onderwijs te verbeteren.

"Ik ben echt enthousiast om de Decision Intelligence-mogelijkheden aan het hoger onderwijs te leveren," zegt Joe Dery, vicepresident en decaan van de Western Governors University School of Technology. “Door de besluitvormingsmodellen te combineren met een gedigitaliseerde kaart van het studententraject en de juiste AI-technieken kunnen we nu vroegtijdig uitkomsten voorspellen. Dit helpt ons bij het bepalen van facultaire interventies om studenten op individueel niveau te begeleiden en succes te maximaliseren. Dit is een grote stap voorwaarts in het gebruik van AI om resultaten te verbeteren, terwijl menselijke besluitvorming voorop blijft staan."

WGU zet zich in voor het verbeteren van het aantal afgestudeerden en het bereiken van een gelijkwaardig niveau, met 74% van de ongeveer 176.000 studenten van WGU afkomstig uit een of meer achtergestelde bevolkingsgroepen. Volgens de gegevens van WGU zijn de kosten van het collegegeld de belangrijkste reden waarom veel studenten stoppen met studeren voordat ze een diploma hebben behaald. Andere redenen zijn een verminderde motivatie, problemen met tijdbeheer, concurrerende verantwoordelijkheden in het leven en een verschuiving van focus. Uit onderzoek van WGU blijkt dat tijdige interventie door docenten het succes van studenten verbetert, vooral voor studenten met problemen op academisch niveau.

Door gebruik te maken van een Decision Intelligence ecosysteem - mogelijk gemaakt door Aera Technology - kan WGU faculteiten helpen bij één-op-één betrokkenheid, en studenten met problemen in kaart brengen. Ze kunnen dan het type ondersteuning en instructie bepalen dat nodig is om ze weer op de rails te krijgen, en hier de beschikbare middelen voor inzetten. Het Aera Decision Cloud-platform zal aanbevolen acties vaststellen, genereren en automatiseren waarmee de toegewijde faculteitsleden van WGU de tijdige, gerichte begeleiding kunnen bieden die studenten nodig hebben. Zij kunnen de studenten dan specifiek betrekken op kritieke momenten in hun opleidingstraject en het aantal voltooide cursussen helpen opvoeren.

“Aera's leiderschap op het gebied van Decision Intelligence biedt het ecosysteem voor besluitvorming dat we nodig hebben om de belofte van het hoger onderwijs nieuw leven in te blazen,” zegt Jennie Sanders, Vice President of Instruction van Western Governors University. "In het hoger onderwijs zijn veel AI-gerichte projecten, maar wij doelen op iets fundamentelers: betere besluitvorming op individueel niveau mogelijk maken om afronding, rendement en rechtvaardige resultaten voor onze studenten op schaal te stimuleren.”

Fred Laluyaux, CEO van Aera Technology: “We zijn er trots op dat we marktveranderende AI-innovatie mogelijk kunnen maken die menselijk succes in het hoger onderwijs stimuleert. Door samen te werken met het team van de Western Governors University laten we de ongelooflijke kracht van Decision Intelligence zien en de mogelijkheid om zinvolle resultaten voor studenten en docenten te behalen. Zo kunnen we nieuwe mijlpalen bereiken voor AI en menselijke teams.”

Over Western Governors University

De online, non-profit Western Governors University (WGU) werd in 1997 opgericht door 19 Amerikaanse gouverneurs met als missie de toegang tot betaalbaar hoger onderwijs van hoge kwaliteit te vergroten. De universiteit bedient nu meer dan 175.000 studenten in het hele land en heeft meer dan 380.000 diploma's uitgereikt aan bijna 340.000 afgestudeerden in alle 50 staten. WGU, de toonaangevende competentiegerichte universiteit van het land met een focus op innovatie, is door het Witte Huis, regeringsleiders, werkgevers en studenten erkend als een effectief model voor het postsecundaire onderwijs. In nog geen 30 jaar is de universiteit uitgegroeid tot een toonaangevende factor in het veranderen van het leven van individuen en gezinnen en het voorbereiden van de beroepsbevolking waar de snel evoluerende economie van vandaag om vraagt. WGU is geaccrediteerd door de Northwest Commission on Colleges and Universities, is uitgeroepen tot een van Fast Company's Most Innovative Companies en is getoond op NPR, NBC Nightly News, CNN en in The New York Times. Lees meer op wgu.edu en wgu.edu/impact.

Over Aera Technology

Aera Technology, het bedrijf voor Decision Intelligence, stelt wereldwijde ondernemingen in staat om slimmere en snellere beslissingen te nemen. Aera Decision Cloud™, zijn AI-platform voor besluitautomatisering, integreert naadloos met bestaande systemen en gegevensbronnen om de besluitvorming te automatiseren en op te schalen met nauwkeurigheid en snelheid. Aera staat bekend om zijn bewezen uitzonderlijke prestaties en waardecreatie en is de betrouwbare keuze van marktleiders in consumentenproducten, biowetenschappen, onderwijs, chemie en industrie, technologie en meer. Door samen te werken met Aera bouwen ondernemingen aan duurzamere, intelligentere en efficiëntere organisaties. Lees meer op www.aeratechnology.com.

