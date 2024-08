CLIC Innovation : le projet REMHub développe un centre d’innovation numérique pour les terres rares et les aimants rares

CLIC Innovation: REMHub Project Develops a Digital Innovation Hub for Rare Earth Elements and Rare Magnets (Copyright (c) 2024 Phawat/Shutterstock)

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Les terres rares et les aimants rares jouent un rôle crucial dans l’avancement de la transition vers l’énergie verte et la réalisation des objectifs du Pacte vert pour l’Europe. Si l’UE dépend actuellement fortement des importations en provenance de quelques pays (environ 90 % des terres rares* proviennent de l’extérieur de l’UE), cela représente une opportunité de développer l’expertise européenne et de forger des partenariats stratégiques dans le domaine du traitement des métaux des terres rares. Le renforcement de ces capacités en Europe est essentiel pour atteindre nos objectifs ambitieux. En outre, si des défis subsistent dans le recyclage des terres rares, les taux actuels étant inférieurs à 5 % et certains processus d’extraction devant être améliorés sur le plan de la durabilité, ces défis présentent également un potentiel important en matière d’innovation et de croissance. L’augmentation de la demande en terres rares, due à leur utilisation dans les véhicules électriques, les moteurs d’éoliennes et les électrolyseurs d’hydrogène propre, offre une formidable opportunité d’améliorer les efforts de recyclage et de mettre en place des processus d’extraction plus durables au sein de l’UE.

Objectifs du projet et domaines de développement

REMHub développera, testera et pilotera de nouvelles technologies pour l’exploration et la production primaire d’éléments de terres rares et pour leur récupération à partir de flux secondaires afin d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en terres rares et en aimants rares dans l’UE. Ce projet développera en outre des technologies Re-X (recyclage, réutilisation, remise à neuf et réaffectation) pour les terres rares et les métaux précieux provenant de produits en fin de vie, ainsi que la conception de machines électriques pour faciliter le recyclage des aimants permanents. Il permettra également d’identifier et d’impliquer les parties prenantes concernées pour développer les chaînes de valeur des terres rares dans l’UE. Le centre d’innovation veillera à ce que les nouvelles technologies développées dans le cadre du projet soient commercialisées et proposées sous forme de services par l’intermédiaire d’une plateforme numérique à l’avenir.

Les efforts de communication et de diffusion multipartites du projet sont conçus pour impliquer activement le public et les différentes parties prenantes, en encourageant la confiance et en sensibilisant à l’importance des terres rares. Ces activités visent également à renforcer les capacités essentielles au sein de l’UE. Cette plateforme se concentre sur la transformation de l’approvisionnement en matériaux pour les terres rares et les aimants à terres rares, y compris les innovations en matière de traçabilité, de jumelage numérique et de passeports numériques. Les partenaires du projet couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des terres rares, de l’exploration et du traitement des minerais à la production de métaux, en passant par la fabrication d’aimants et le recyclage.

Le projet s’inscrit dans un cadre de conception sûre et durable (SSbD), adoptant une approche Re-X qui donne la priorité au recyclage, à la réutilisation, à la remise à neuf et au réemploi, tout en intégrant des caractéristiques facilitant le démantèlement et la circularité. REMHub devrait permettre d’améliorer considérablement la sécurité de l’approvisionnement en terres rares dans l’UE. Avec le soutien de notre centre d’innovation numérique, il accélérera le développement de technologies et de services, permettant une entrée plus rapide et plus facile sur le marché. À l’issue du projet, les futures organisations auront beaucoup plus facilement accès à des services d’experts en terres rares développés de manière durable au sein de l’UE.

Le projet en bref

Le projet débutera au début du mois d’octobre et durera quatre ans. Le consortium du projet est composé de 24 partenaires issus de six pays : Finlande, Estonie, Espagne, Irlande, Slovénie et Italie. La préparation du projet et la coordination du consortium ont été menées par l’organisation finlandaise CLIC Innovation, qui fait également office de coordinateur du projet. Le volume total du projet est estimé à 18 millions d’euros, dont 16 millions d’euros sont financés par l’UE. L’instrument de financement de l’UE Horizon « chaînes de valeur résilientes » soutient les projets européens de chaînes de valeur de développement durable avec un financement de la Commission européenne.

* Source : https://scrreen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_REE-EUROSTAT.pdf

