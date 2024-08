M2S Group rileva l'attività delle soluzioni per l'etichettatura di Iconex

APPLETON, Wisconsin, e DULUTH, Georgia--(BUSINESS WIRE)--M2S Group, una società del portafoglio di Wynnchurch Capital L.P., e Iconex LLC ("Iconex"), una società del portafoglio di Atlas Holdings ("Atlas"), hanno annunciato congiuntamente l'acquisizione, da parte di M2S Group, dell'attività delle soluzioni per l'etichettatura di Iconex ("Iconex Labels"). Iconex Labels fa ora parte della piattaforma M2S Group, leader nel settore della scienza e delle soluzioni dei materiali.

Paul Charapata dirigerà l'attività combinata, mentre Craig Gunckel, amministratore delegato di Iconex, siederà nel consiglio di amministrazione di M2S Group. La divisione delle soluzioni per gli scontrini di Iconex resta un'attività indipendente, sempre diretta da Craig Gunckel in qualità di amministratore delegato, di proprietà del gruppo Atlas. I termini della transazione non sono stati resi noti.

Atlas ha costituito Iconex nel 2016 per acquisire la Interactive Printer Solutions Division di NCR Corporation. Con sede a Duluth, in Georgia, Iconex è un importante fornitore di soluzioni innovative che sono alla base delle attività commerciali in tutto il mondo. M2S Group, che ha sede ad Appleton, nel Wisconsin, è un fornitore di prodotti per diversi settori leader nella scienza e nelle soluzioni dei materiali. Iconex diventa la quarta unità commerciale di M2S Group, accanto ad Appvion, Nekoosa e Decorative Films.

"La combinazione tra Iconex e M2S Group fornisce ai nostri clienti ulteriori soluzioni per l'etichettatura a stampa variabile, caratterizzate dalle performance elevate, e amplia il comprovato portafoglio tecnologico dell'azienda", è il commento di Paul Charapata, amministratore delegato di M2S. "Questa transazione è totalmente in linea con la nostra crescita a lungo termine e con gli obiettivi di diversificazione. Siamo entusiasti di accogliere in M2S Group i collaboratori e i clienti di Iconex, e siamo pronti a proseguire sulla strada del successo".

"In collaborazione con il team dirigenziale di Iconex abbiamo trasformato le nascenti attività per l'etichettatura dell'azienda in uno dei maggiori e più rispettati produttori di etichette del Nordamerica. Grazie alle leadership dell'amministratore delegato, Craig Gunckel, e del direttore finanziario, Ira Genser, Iconex ha guidato il mercato delle soluzioni per l'etichettatura attraverso uno sviluppo di prodotti innovativi, performance operative di livello superiore, un servizio clienti d'eccellenza e un'integrazione fluida di diverse acquisizioni", ha dichiarato Michael Sher, Partner presso Atlas Holdings. "Atlas augura al team di Iconex Labels altri risultati di successo con M2S", ha aggiunto Sher.

"L'entrata di Iconex Labels in M2S Group rappresenta un'interessante opportunità di combinazione di attività complementari. Iconex Labels è cresciuta notevolmente grazie alla dedizione ai clienti, all'attenzione all'innovazione e all'impegno dedicato ai collaboratori. Sono estremamente orgoglioso di quanto ottenuto da Iconex a tutt'oggi e sono entusiasta di supportare Paul mentre l'attività per l'etichettatura continuerà a ottenere ottimi risultati come parte di M2S Group", ha dichiarato Craig Gunckel, amministratore delegato di Iconex. "Voglio ringraziare in particolar modo tutti i collaboratori per l'impegno e la dedizione dimostrati, che hanno fatto di Iconex l'attuale leader di mercato".

Informazioni su M2S Group

M2S Group è un leader nella scienza e nelle soluzioni dei materiali che fornisce prodotti a performance elevate a diversi settori tramite le sue tre unità aziendali: Appvion, Nekoosa e Decorative Films. M2S Group, con cui collaborano oltre 700 persone, è attiva nei settori dei nastri adesivi, dei fogli autocopianti, delle pellicole architettoniche per finestre, della carta e delle pellicole termiche dirette, delle pellicole estruse e dei supporti di stampa speciali. Per ulteriori informazioni visitare il sito m2sgroup.com.

Informazioni su Iconex

Iconex è il principale fornitore al mondo di convenienti soluzioni estremamente differenziate per etichette a stampa variabile e scontrini cartacei che trasformano i processi aziendali aumentando redditività, produttività, soddisfazione dei clienti e sostenibilità. Parte integrante dell'identità di Iconex è la sua tradizione di innovazione che risale al 1887, a partire dall'invenzione dello scontrino cartaceo, con cui l'azienda ha rivoluzionato le transazioni commerciali. Lo stesso spirito di innovazione continua con il lancio di Iconex Sticky Media™, di Sticky Media G2 e di altre novità brevettate a cui si affidano numerosi colossi dell'alimentazione e delle bevande, della vendita al dettaglio, dei fast food, dei negozi di alimentari e del comparto farmaceutico, manifatturiero, della distribuzione e della logistica, per razionalizzare le operazioni e generare una miglior esperienza cliente. Per ulteriori informazioni visitare il sito iconex.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.