Western Governors University choisit Aera Technology pour créer un écosystème d'intelligence décisionnelle inédit dans l'industrie pour favoriser la réussite des étudiants.

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aera Technology, spécialiste de l'intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd'hui que Western Governors University (WGU) – la plus grande institution d'enseignement supérieur en ligne à but non lucratif basée sur les compétences aux États-Unis – a choisi la plateforme Aera Decision Cloud™ pour créer une solution d'intelligence décisionnelle inédite dans l'industrie et fournir un soutien personnalisé et évolutif aux étudiants. Grâce aux capacités décisionnelles de la plateforme, WGU contribuera à réduire les écarts d'équité, à augmenter les taux d'obtention de diplômes et à accroître le nombre de diplômés universitaires.

"Je suis très enthousiaste à l'idée d'apporter des capacités d'intelligence décisionnelle à l'enseignement supérieur", a déclaré Joe Dery, vice-président et doyen de l'École de technologie de Western Governors University. "Nous serons désormais capables de combiner la modélisation des décisions avec une carte numérique du parcours étudiant, et de disposer des techniques d'IA adéquates pour prédire les résultats de manière anticipée et guider les interventions des enseignants au niveau individuel afin de maximiser la réussite des étudiants. Cette utilisation de l'IA pour améliorer les résultats représente un grand pas en avant, tout en reconnaissant que la prise de décision humaine continuera à primer."

Avec 74 % des quelque 176 000 étudiants de WGU issus d'une ou plusieurs populations mal desservies, WGU s'engage à améliorer les taux d'obtention de diplômes et l'équité des résultats. Selon les données de WGU, le coût des frais de scolarité est une raison majeure pour laquelle de nombreux étudiants quittent l'université avant d'obtenir leur diplôme, mais d'autres facteurs entrent également en jeu, notamment une baisse de motivation, des problèmes de gestion du temps, des responsabilités personnelles conflictuelles et des changements de filière. La recherche de WGU montre qu'une intervention précoce des enseignants améliore la réussite des étudiants, en particulier pour ceux qui ont rencontré des difficultés académiques par le passé.

En mettant en œuvre un écosystème d'intelligence décisionnelle alimenté par la technologie d'Aera, WGU pourra aider les éducateurs à prendre des mesures individualisées en identifiant les étudiants en difficulté et en déterminant le type de soutien et d'instruction qui pourrait les remettre sur la bonne voie en fonction des ressources disponibles. La plateforme Aera Decision Cloud™ identifiera, générera et automatisera les actions recommandées qui permettront aux éducateurs dévoués de WGU de fournir le soutien ciblé et opportun dont les étudiants ont besoin, et de les engager de manière significative à des moments critiques de leur parcours éducatif pour améliorer les taux d'obtention de diplômes.

"Le leadership d'Aera en matière d'intelligence décisionnelle fournit les capacités dont notre écosystème décisionnel a besoin pour renouveler la promesse de l'enseignement supérieur", a déclaré Jennie Sanders, vice-présidente de l'enseignement à Western Governors University. "Il existe de nombreux projets axés sur l'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur, mais nous avons choisi de nous concentrer sur quelque chose de plus fondamental : une meilleure prise de décision au niveau individuel pour améliorer l'obtention des diplômes, la réussite et les résultats équitables pour nos étudiants à grande échelle."

Fred Laluyaux, PDG d'Aera Technology, a déclaré : "Nous sommes fiers de permettre des innovations en matière d'IA qui changent le marché et favorisent la réussite humaine dans l'enseignement supérieur. En collaborant avec l'équipe de Western Governors University, nous démontrons l'incroyable pouvoir de l'intelligence décisionnelle pour fournir des résultats concrets aux étudiants et aux éducateurs, ainsi que sa capacité à atteindre de nouveaux jalons pour les équipes humaines et l’IA."

Pour en savoir plus sur la mission de WGU et son histoire de service réussi aux étudiants, visitez https://www.wgu.edu/about/story.html.

Pour plus d'informations sur Aera Decision Cloud et ses Aera Skills™, visitez https://www.aeratechnology.com/decision-cloud.

À propos de Western Governors University

Fondée en 1997 par dix-neuf gouverneurs américains pour élargir l'accès à un enseignement supérieur de qualité et abordable, Western Governors University (WGU), une université en ligne à but non lucratif, compte aujourd'hui plus de 175 000 étudiants à travers le pays et a délivré plus de 380 000 diplômes à près de 340 000 diplômés dans les 50 États. Première université basée sur les compétences et axée sur l'innovation aux États-Unis, WGU est reconnue par la Maison-Blanche, les dirigeants d'État, les employeurs et les étudiants comme un modèle d'enseignement supérieur efficace. En moins de trois décennies, l'université est devenue un leader dans la transformation des vies et la préparation de la main-d'œuvre nécessaire à l'économie en constante évolution d'aujourd'hui. WGU est accréditée par la Northwest Commission on Colleges and Universities, a été nommée l'une des organisations les plus innovantes par Fast Company et a été présentée sur NPR, NBC Nightly News, CNN et dans le New York Times. Pour plus d'informations, visitez wgu.edu et wgu.edu/impact.

À propos d'Aera Technology

Aera Technology, spécialiste de l'intelligence décisionnelle, aide les entreprises mondiales à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. Sa plateforme d'automatisation des décisions alimentée par l'IA, Aera Decision Cloud™, s'intègre parfaitement aux systèmes et sources de données existants pour automatiser et développer la prise de décision avec précision et rapidité. Reconnue pour ses performances exceptionnelles et la valeur qu'elle génère, Aera est le partenaire de confiance des leaders du marché dans les produits de consommation, les sciences de la vie, l'éducation, la chimie, l'industrie, la technologie, et bien plus encore. En partenariat avec Aera, les entreprises construisent des organisations plus durables, plus intelligentes et plus efficaces. Pour en savoir plus, visitez www.aeratechnology.com.

Version française :

