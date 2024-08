Xsolla et Savvy Games Group signent un protocole d’accord pour mieux développer les jeux vidéo au Moyen-Orient

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Savvy Games Group (« Savvy »), le champion national de l'Arabie Saoudite pour les jeux et l'esport, afin de faire avancer la vision du Royaume pour 2030 et de créer des opportunités économiques pour les développeurs de jeux au Moyen-Orient et dans le monde entier.

Ce partenariat stratégique favorisera la création de 3 600 nouveaux emplois dans l'industrie du jeu vidéo d'ici la fin de 2030 pour soutenir la vision du Royaume pour l'avenir des jeux et de l'esport. Cela marque un engagement important envers la croissance des jeux vidéo pour les développeurs, les éditeurs et les joueurs non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier.

Selon les termes du protocole d'accord, le partenariat sera axé sur plusieurs initiatives clés, dont la création de l'académie de Xsolla, ainsi que des programmes d'incubation et d'accélération pour soutenir les studios de développement de jeux locaux et internationaux. L'académie jouera un rôle crucial dans le développement des talents et la promotion du développement de jeux comme une carrière viable au sein du Royaume.

Outre l'académie, le partenariat explorera les possibilités d'organiser des événements majeurs dans le domaine des jeux vidéo à l'intention des entreprises et des consommateurs, de financer des projets de développement de jeux et de favoriser le rapprochement entre les studios locaux et les investisseurs internationaux.

Grâce à ce partenariat, Xsolla créera un siège régional à Riyadh avec des produits, des services de développement, de technologie, d'assistance à la clientèle et de développement commercial pour aider les développeurs et les éditeurs à développer leurs jeux au Moyen-Orient et dans le Royaume.

Brian Ward, PDG de Savvy Games Group, a déclaré : « Ce partenariat avec Xsolla représente un pas en avant significatif dans notre mission de porter l'écosystème des jeux et de l'esport de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale. En combinant nos ressources et notre expertise, nous créons des emplois et construisons une industrie dynamique et durable qui stimulera les opportunités et la créativité pour les années à venir. »

Chris Hewish, Directeur de la Stratégie chez Xsolla, a ajouté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Savvy Games Group dans le cadre de cette initiative révolutionnaire. Nos visions respectives concernant l'avenir des jeux vidéo convergent, et ensemble, nous voulons donner aux développeurs les moyens de leurs ambitions, encourager la créativité et soutenir la prochaine génération de talents en Arabie saoudite. »

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d’un ensemble robuste et puissant d’outils et de services conçus spécifiquement pour l’industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d’éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l’échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l’échelle mondiale afin d’aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Montréal, Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d’autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d’autres encore.

Pour plus d’informations, prière de consulter le site : xsolla.com

À propos de Savvy Games Group

Savvy Games Group (« Savvy ») est la principale société de jeux et d'esport fondée pour stimuler la croissance et le développement à long terme de l'esport et de l'industrie des jeux dans son ensemble dans le monde entier. Savvy a été créée et est détenue à 100 % par le PIF. En tant que champion mondial du secteur, Savvy deviendra un leader mondial des jeux et de l'esport en déployant des capitaux importants sur le long terme. En tant que champion national d'Arabie saoudite pour les jeux et l'esport, Savvy se consacre à soutenir la communauté locale florissante et à stimuler le développement du secteur dans le Royaume.

Site Web du groupe Savvy Games – savvygames.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.